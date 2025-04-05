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  • «Парма» – «Интер»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 5 апреля 2025

«Парма» – «Интер»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 5 апреля 2025

5 апреля 2025, 17:50
Парма
05.04.2025, суббота, 19:00
Италия. Серия А, 31 тур
2 : 2
Завершен
Интер
60' А. Бернабе 69' Я. Ондрейка
15' М. Дармиан 45' М. Тюрам
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Парма
1
Зион Сузуки
ВР
14
Эмануэле Валери
ЛЗ
5
Лаутаро Валенти
ЦЗ
38
Алессандро Вольяччо
ЦЗ
15
Энрико Дель Прато
(К) ПЗ
16
Мандела Кейта
ОП
19
Симон Сом
ОП
23
Эрнани
ЦП
27
Деннис Ман
ПВ
14
Анже-Йоан Бонни
ЦФ
11
Понтус Альмквист
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Киву
Интер
1
Янн Зоммер
ВР
32
Федерико Димарко
ЛЗ
95
Алессандро Бастони
ЦЗ
15
Франческо Ачерби
ЦЗ
31
Янн-Орель Биссек
ЦЗ
3
Маттео Дармиан
ПЗ
8
Кристьян Асллани
ОП
20
Хакан Чалханоглу
ЦП
22
Генрих Мхитарян
ЦП
9
Маркюс Тюрам
ЦФ
10
Лаутаро Мартинес
(К) ЦФ
Главный тренер
Симоне Индзаги
Парма
33
Рикард Марконе
ВР
40
Эдоардо Корви
ВР
8
Матиас Фьортофт Левик
ЛЗ
15
Джованни Леони
ЦЗ
40
Ботонд Балог
ЦЗ
80
Адриан Бернабе
ЦП
24
Науэль Эстевес
ЦП
3
Дрисса Камара
ЦП
18
Антуан Эно
ЦП
11
Якоб Ондрейка
ПВ
21
Анас Хадж Мохамед
ПВ
11
Милан Джурич
ЦФ
32
Матео Пеллегрино
ЦФ
Интер
1
Хосеп Мартинес
ВР
12
Раффаэле Ди Дженнаро
ВР
30
Карлос Аугусто
ЛЗ
59
Никола Залевски
ЛЗ
48
Габриэле Ре Чеккони
ЦЗ
6
Стефан де Врей
ЦЗ
28
Бенжамен Павар
ПЗ
16
Давиде Фраттези
ЦП
18
Томас Беренбрух
ЦП
17
Лука Топалович
АП
7
Марко Арнаутович
ЦФ
32
Хоакин Корреа
ЦФ
4-2-1-1-2
1
Сузуки
14
Валери
5
Валенти
38
Вольяччо
15
Дель Прато
16
Кейта
19
Сом
23
Эрнани
27
Ман
11
Альмквист
14
Бонни
3-3-2-2
1
Зоммер
95
Бастони
15
Ачерби
31
Биссек
3
Дармиан
8
Асллани
32
Димарко
20
Чалханоглу
22
Мхитарян
10
Мартинес
9
Тюрам
11
Альмквист
15
Леони
15
Леони
11
Альмквист
23
Эрнани
80
Бернабе
80
Бернабе
23
Эрнани
14
Бонни
3
Камара
3
Камара
14
Бонни
19
Сом
11
Ондрейка
11
Ондрейка
19
Сом
27
Ман
32
Пеллегрино
32
Пеллегрино
27
Ман
95
Бастони
30
Аугусто
30
Аугусто
95
Бастони
32
Димарко
59
Залевски
59
Залевски
32
Димарко
20
Чалханоглу
16
Фраттези
16
Фраттези
20
Чалханоглу
8
Асллани
7
Арнаутович
7
Арнаутович
8
Асллани
10
Мартинес
32
Корреа
32
Корреа
10
Мартинес
Остались в запасе
Парма
Интер
33
Рикард Марконе
ВР
40
Эдоардо Корви
ВР
8
Матиас Фьортофт Левик
ЛЗ
40
Ботонд Балог
ЦЗ
24
Науэль Эстевес
ЦП
18
Антуан Эно
ЦП
21
Анас Хадж Мохамед
ПВ
11
Милан Джурич
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Киву
1
Хосеп Мартинес
ВР
12
Раффаэле Ди Дженнаро
ВР
48
Габриэле Ре Чеккони
ЦЗ
6
Стефан де Врей
ЦЗ
28
Бенжамен Павар
ПЗ
18
Томас Беренбрух
ЦП
17
Лука Топалович
АП
Главный тренер
Симоне Индзаги
Остались в запасе
33
Рикард Марконе
ВР
40
Эдоардо Корви
ВР
8
Матиас Фьортофт Левик
ЛЗ
40
Ботонд Балог
ЦЗ
24
Науэль Эстевес
ЦП
18
Антуан Эно
ЦП
21
Анас Хадж Мохамед
ПВ
11
Милан Джурич
ЦФ
Остались в запасе
1
Хосеп Мартинес
ВР
12
Раффаэле Ди Дженнаро
ВР
48
Габриэле Ре Чеккони
ЦЗ
6
Стефан де Врей
ЦЗ
28
Бенжамен Павар
ПЗ
18
Томас Беренбрух
ЦП
17
Лука Топалович
АП
Главный тренер
Кристиан Киву
Главный тренер
Симоне Индзаги
Статистика матча Парма - Интер
2
3
Всего ударов по воротам
8
20
Удары в створ
4
4
Владение мячом %
37
63
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Угловые удары
2
4
Нарушения
9
7
Офсайды
0
3
Количество передач
368
609
Сейвы
2
2
Точность передач %
85
89
Удары мимо ворот
2
13
Блокированные удары
2
3
Удары из пределов штрафной
6
14
Удары из-за пределов штрафной
2
6
xG (ожидаемые голы)
1.24
2.07

Смотреть прямую трансляцию матча «Парма» против «Интера», 31-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 5 апреля в 19:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Парма» – «Интер»

Парма-Интер смотреть онлайн 5 апреля

Источник: «Бомбардир»
Италия. Серия А Интер Парма
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