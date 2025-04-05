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  • «Алания» – «Шинник»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 5 апреля 2025

«Алания» – «Шинник»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 5 апреля 2025

5 апреля 2025, 13:50
Алания
05.04.2025, суббота, 15:00
Россия. Первая лига, 27 тур
1 : 2
Завершен
Шинник
21' Д. Черткоев
59' Б. Загре
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Алания
23
Георгий Натабашвили
ВР
5
Заур Датиев
ЛЗ
6
Мурат Ышык
ЛЗ
19
Аллон Бутаев
ЦЗ
37
Макар Чирков
ЦЗ
8
Алан Хугаев
ОП
71
Данил Казанцев
ОП
21
Артур Козырев
ЦП
9
Артем Закиров
ЦП
23
Виктор Нафиков
АП
11
Дато Черткоев
ПВ
Главный тренер
Спартак Гогниев
Шинник
1
Михаил Опарин
ВР
42
Джонатан Джон
ЦЗ
27
Артур Черный
ЦЗ
89
Бен Загре
ЦЗ
30
Седрик Гогуа
ЦЗ
38
Василий Алейников
ОП
50
Артем Голубев
ЦП
18
Никита Мирошниченко
ЦП
78
Руслан Куль
ПВ
97
Артем Малахов
ПВ
9
Захар Федоров
ЦФ
Главный тренер
Александр Побегалов
Алания
24
Алил Магомедов
ВР
4
Сослан Качмазов
ЛЗ
95
Спартак Гогниев
ЦЗ
88
Артур Бязров
ЦЗ
87
Тимур Булацев
ПЗ
17
Руслан Дауров
ОП
75
Сармат Огоев
ОП
7
Леван Тавзарашвили
ЦП
28
Инал Дудаев
ЦП
17
Давид Кокоев
ЦП
27
Руслан Гогниев
ЦФ
Шинник
51
Тимофей Митров
ВР
95
Денис Вамбольт
ВР
33
Артём Лавренков
ЦЗ
90
Павел Шакуро
ЦЗ
20
Тимофей Шипунов
АП
11
Артемий Укомский
ЦФ
4-2-2-2
23
Натабашвили
6
Ышык
19
Бутаев
37
Чирков
5
Датиев
8
Хугаев
71
Казанцев
21
Козырев
9
Закиров
23
Нафиков
11
Черткоев
4-1-2-2-1
1
Опарин
27
Черный
89
Загре
30
Гогуа
42
Джон
38
Алейников
50
Голубев
18
Мирошниченко
97
Малахов
78
Куль
9
Федоров
5
Датиев
4
Качмазов
4
Качмазов
5
Датиев
11
Черткоев
17
Дауров
17
Дауров
11
Черткоев
9
Закиров
17
Кокоев
17
Кокоев
9
Закиров
23
Нафиков
27
Гогниев
27
Гогниев
23
Нафиков
18
Мирошниченко
20
Шипунов
20
Шипунов
18
Мирошниченко
Остались в запасе
Алания
Шинник
24
Алил Магомедов
ВР
95
Спартак Гогниев
ЦЗ
88
Артур Бязров
ЦЗ
87
Тимур Булацев
ПЗ
75
Сармат Огоев
ОП
7
Леван Тавзарашвили
ЦП
28
Инал Дудаев
ЦП
Главный тренер
Спартак Гогниев
51
Тимофей Митров
ВР
95
Денис Вамбольт
ВР
33
Артём Лавренков
ЦЗ
90
Павел Шакуро
ЦЗ
11
Артемий Укомский
ЦФ
Главный тренер
Александр Побегалов
Остались в запасе
24
Алил Магомедов
ВР
95
Спартак Гогниев
ЦЗ
88
Артур Бязров
ЦЗ
87
Тимур Булацев
ПЗ
75
Сармат Огоев
ОП
7
Леван Тавзарашвили
ЦП
28
Инал Дудаев
ЦП
Остались в запасе
51
Тимофей Митров
ВР
95
Денис Вамбольт
ВР
33
Артём Лавренков
ЦЗ
90
Павел Шакуро
ЦЗ
11
Артемий Укомский
ЦФ
Главный тренер
Спартак Гогниев
Главный тренер
Александр Побегалов
Статистика матча Алания - Шинник
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1

Смотреть прямую трансляцию матча «Алания» против «Шинника», 27-й тур Первой лиги на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 5 апреля в 15:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Алания»«Шинник»

«Алания» – «Шинник» смотреть онлайн 5 апреля

Источник: «Бомбардир»
Россия. Первая лига Шинник Алания
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