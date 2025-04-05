05.04.2025, суббота, 15:00
Россия. Первая лига, 27 тур
Россия. Первая лига, 27 тур
1 : 2
Завершен
Составы команд
Алания
Алания
4-2-2-2
23
Натабашвили
6
Ышык
19
Бутаев
37
Чирков
5
Датиев
8
Хугаев
71
Казанцев
21
Козырев
9
Закиров
23
Нафиков
11
Черткоев
4-1-2-2-1
1
Опарин
27
Черный
89
Загре
30
Гогуа
42
Джон
38
Алейников
50
Голубев
18
Мирошниченко
97
Малахов
78
Куль
9
Федоров
5
Датиев
4
Качмазов
4
Качмазов
5
Датиев
11
Черткоев
17
Дауров
17
Дауров
11
Черткоев
9
Закиров
17
Кокоев
17
Кокоев
9
Закиров
23
Нафиков
27
Гогниев
27
Гогниев
23
Нафиков
18
Мирошниченко
20
Шипунов
20
Шипунов
18
Мирошниченко
Остались в запасе
Алания
Шинник
24
Алил Магомедов
ВР
95
Спартак Гогниев
ЦЗ
88
Артур Бязров
ЦЗ
87
Тимур Булацев
ПЗ
75
Сармат Огоев
ОП
7
Леван Тавзарашвили
ЦП
28
Инал Дудаев
ЦП
Главный тренер
Спартак Гогниев
51
Тимофей Митров
ВР
95
Денис Вамбольт
ВР
33
Артём Лавренков
ЦЗ
90
Павел Шакуро
ЦЗ
11
Артемий Укомский
ЦФ
Главный тренер
Александр Побегалов
Остались в запасе
24
Алил Магомедов
ВР
95
Спартак Гогниев
ЦЗ
88
Артур Бязров
ЦЗ
87
Тимур Булацев
ПЗ
75
Сармат Огоев
ОП
7
Леван Тавзарашвили
ЦП
28
Инал Дудаев
ЦП
Остались в запасе
51
Тимофей Митров
ВР
95
Денис Вамбольт
ВР
33
Артём Лавренков
ЦЗ
90
Павел Шакуро
ЦЗ
11
Артемий Укомский
ЦФ
Главный тренер
Спартак Гогниев
Главный тренер
Александр Побегалов
Статистика матча Алания - Шинник
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Смотреть прямую трансляцию матча «Алания» против «Шинника», 27-й тур Первой лиги на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 5 апреля в 15:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Алания» – «Шинник»
- Матч можно посмотреть на канале «VK-Видео».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»