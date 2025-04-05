05.04.2025, суббота, 14:00
Россия. Первая лига, 27 тур
Россия. Первая лига, 27 тур
2 : 1
Завершен
Составы команд
Урал
Урал
3-4-1-2
77
Щербицкий
2
Бегич
24
Филипенко
16
Итало
22
Бевеев
8
Аюпов
6
Сунгатулин
80
Бессмертный
97
Ишков
20
Марков
10
Секулич
4-2-2-2
31
Анисимов
76
Суханов
19
Тананеев
22
Гюрджан
13
Почивалин
42
Кириллов
2
Хубаев
28
Султонов
11
Апеков
10
Караев
59
Моторин
22
Бевеев
14
Мосин
14
Мосин
22
Бевеев
20
Марков
5
Егорычев
5
Егорычев
20
Марков
8
Аюпов
37
Бондарев
37
Бондарев
8
Аюпов
97
Ишков
97
Воронов
97
Воронов
97
Ишков
22
Гюрджан
3
Маругин
3
Маругин
22
Гюрджан
13
Почивалин
11
Стародуб
11
Стародуб
13
Почивалин
42
Кириллов
10
Защепкин
10
Защепкин
42
Кириллов
10
Караев
27
Голыбин
27
Голыбин
10
Караев
Остались в запасе
Урал
КАМАЗ
71
Алексей Мамин
ВР
44
Владислав Малькевич
ЛЗ
46
Артем Мамин
ЦЗ
34
Тимофей Маргасов
ПЗ
27
Иван Чудин
ЦП
18
Никита Морозов
АП
14
Юрий Железнов
ЛВ
Главный тренер
Олег Шатов
76
Илья Купцов
ВР
15
Максим Бурко
ЦЗ
67
Никита Платон
ЦП
7
Руслан Аюкин
ЦП
22
Андрей Солодухин
ЦП
11
Сурхайхан Абдуллаев
АП
10
Максим Лаук
ЛВ
37
Николай Ермолаев
ПВ
Главный тренер
Ильдар Ахметзянов
Остались в запасе
71
Алексей Мамин
ВР
44
Владислав Малькевич
ЛЗ
46
Артем Мамин
ЦЗ
34
Тимофей Маргасов
ПЗ
27
Иван Чудин
ЦП
18
Никита Морозов
АП
14
Юрий Железнов
ЛВ
Остались в запасе
76
Илья Купцов
ВР
15
Максим Бурко
ЦЗ
67
Никита Платон
ЦП
7
Руслан Аюкин
ЦП
22
Андрей Солодухин
ЦП
11
Сурхайхан Абдуллаев
АП
10
Максим Лаук
ЛВ
37
Николай Ермолаев
ПВ
Главный тренер
Олег Шатов
Главный тренер
Ильдар Ахметзянов
Статистика матча Урал - КАМАЗ
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Смотреть прямую трансляцию матча «Урал» против «КАМАЗА», 27-й тур Первой лиги на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 5 апреля в 14:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Урал» – «КАМАЗ»
- Матч можно посмотреть на канале «VK-Видео».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»