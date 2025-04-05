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  • «Урал» – «КАМАЗ»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 5 апреля 2025

«Урал» – «КАМАЗ»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 5 апреля 2025

5 апреля 2025, 12:50
Урал
05.04.2025, суббота, 14:00
Россия. Первая лига, 27 тур
2 : 1
Завершен
КАМАЗ
33' Итало 60' Итало
90+4' Д. Стародуб
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Урал
77
Денис Щербицкий
ВР
2
Силвие Бегич
ЦЗ
24
Егор Филипенко
ЦЗ
16
Итало
ЦЗ
22
Мингиян Бевеев
ПЗ
80
Станислав Бессмертный
ПЗ
8
Тимур Аюпов
ОП
6
Фаниль Сунгатулин
ОП
97
Илья Ишков
АП
10
Мартин Секулич
ЦФ
20
Евгений Марков
ЦФ
Главный тренер
Олег Шатов
КАМАЗ
31
Артур Анисимов
ВР
13
Валерий Почивалин
ЛЗ
19
Дмитрий Тананеев
ЦЗ
22
Артем Гюрджан
ЦЗ
76
Артем Суханов
ПЗ
11
Руслан Апеков
ЛВ
42
Юрий Кириллов
ЦП
2
Давид Хубаев
ЦП
28
Мухаммад Султонов
ПВ
59
Даниил Моторин
ЦФ
10
Давид Караев
ЦФ
Главный тренер
Ильдар Ахметзянов
Урал
71
Алексей Мамин
ВР
14
Егор Мосин
ЛЗ
44
Владислав Малькевич
ЛЗ
46
Артем Мамин
ЦЗ
34
Тимофей Маргасов
ПЗ
14
Юрий Железнов
ЛВ
27
Иван Чудин
ЦП
5
Андрей Егорычев
ЦП
18
Никита Морозов
АП
37
Виталий Бондарев
АП
97
Максим Воронов
ЦФ
КАМАЗ
76
Илья Купцов
ВР
3
Даниил Маругин
ЦЗ
15
Максим Бурко
ЦЗ
11
Дмитрий Стародуб
ПЗ
10
Максим Лаук
ЛВ
67
Никита Платон
ЦП
7
Руслан Аюкин
ЦП
22
Андрей Солодухин
ЦП
10
Роман Защепкин
АП
27
Ренат Голыбин
АП
11
Сурхайхан Абдуллаев
АП
37
Николай Ермолаев
ПВ
3-4-1-2
77
Щербицкий
2
Бегич
24
Филипенко
16
Итало
22
Бевеев
8
Аюпов
6
Сунгатулин
80
Бессмертный
97
Ишков
20
Марков
10
Секулич
4-2-2-2
31
Анисимов
76
Суханов
19
Тананеев
22
Гюрджан
13
Почивалин
42
Кириллов
2
Хубаев
28
Султонов
11
Апеков
10
Караев
59
Моторин
22
Бевеев
14
Мосин
14
Мосин
22
Бевеев
20
Марков
5
Егорычев
5
Егорычев
20
Марков
8
Аюпов
37
Бондарев
37
Бондарев
8
Аюпов
97
Ишков
97
Воронов
97
Воронов
97
Ишков
22
Гюрджан
3
Маругин
3
Маругин
22
Гюрджан
13
Почивалин
11
Стародуб
11
Стародуб
13
Почивалин
42
Кириллов
10
Защепкин
10
Защепкин
42
Кириллов
10
Караев
27
Голыбин
27
Голыбин
10
Караев
Остались в запасе
Урал
КАМАЗ
71
Алексей Мамин
ВР
44
Владислав Малькевич
ЛЗ
46
Артем Мамин
ЦЗ
34
Тимофей Маргасов
ПЗ
27
Иван Чудин
ЦП
18
Никита Морозов
АП
14
Юрий Железнов
ЛВ
Главный тренер
Олег Шатов
76
Илья Купцов
ВР
15
Максим Бурко
ЦЗ
67
Никита Платон
ЦП
7
Руслан Аюкин
ЦП
22
Андрей Солодухин
ЦП
11
Сурхайхан Абдуллаев
АП
10
Максим Лаук
ЛВ
37
Николай Ермолаев
ПВ
Главный тренер
Ильдар Ахметзянов
Остались в запасе
71
Алексей Мамин
ВР
44
Владислав Малькевич
ЛЗ
46
Артем Мамин
ЦЗ
34
Тимофей Маргасов
ПЗ
27
Иван Чудин
ЦП
18
Никита Морозов
АП
14
Юрий Железнов
ЛВ
Остались в запасе
76
Илья Купцов
ВР
15
Максим Бурко
ЦЗ
67
Никита Платон
ЦП
7
Руслан Аюкин
ЦП
22
Андрей Солодухин
ЦП
11
Сурхайхан Абдуллаев
АП
10
Максим Лаук
ЛВ
37
Николай Ермолаев
ПВ
Главный тренер
Олег Шатов
Главный тренер
Ильдар Ахметзянов
Статистика матча Урал - КАМАЗ
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3

Смотреть прямую трансляцию матча «Урал» против «КАМАЗА», 27-й тур Первой лиги на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 5 апреля в 14:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Урал»«КАМАЗ»

Урал-КАМАЗ смотреть онлайн 5 апреля

Источник: «Бомбардир»
Россия. Первая лига КАМАЗ Урал
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