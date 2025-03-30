Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Кубок России Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Балтика» – «Чайка»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 30 марта 2025

«Балтика» – «Чайка»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 30 марта 2025

30 марта 2025, 17:50
Балтика
30.03.2025, воскресенье, 19:00
Россия. Первая лига, 26 тур
4 : 0
Завершен
Чайка
9' Н. Титков 15' Е. Чернов 17' Б. Хиль 19' Н. Титков
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Балтика
39
Максим Бориско
ВР
23
Евгений Чернов
ЛЗ
25
Кевин Андраде
ЦЗ
2
Сергей Варатынов
ЦЗ
4
Натан Гассама
ЦЗ
8
Андрей Мендель
ОП
10
Илья Петров
ЦП
18
Николай Титков
ЦП
73
Максим Петров
ЦП
17
Владислав Саусь
АП
91
Брайан Хиль
ЦФ
Главный тренер
Андрей Талалаев
Чайка
95
Андрей Ходанович
ВР
32
Дмитрий Пивоваров
ЛЗ
99
Андрей Евдокимов
ЦЗ
45
Никита Кармаев
ЦЗ
4
Камиль Ибрагимов
ЦЗ
10
Эльдияр Зарыпбеков
ОП
10
Муслим Бамматгереев
ЦП
77
Владислав Лазарев
АП
13
Данила Янов
АП
80
Ярослав Арбузов
ПВ
7
Александр Хохлачев
ЦФ
Балтика
81
Иван Кукушкин
ВР
1
Егор Любаков
ВР
44
Олег Исаенко
ЛЗ
43
Денис Терентьев
ПЗ
5
Александр Осипов
ОП
17
Юрий Ковалев
ПП
27
Руслан Оздоев
ПВ
11
Абу-Саид Эльдарушев
ЦФ
14
Хызыр Аппаев
ЦФ
99
Виталий Лисакович
ЦФ
17
Кирилл Никишин
ЦФ
23
Илья Стефанович
ЦФ
Чайка
1
Михаил Штепа
ВР
2
Данил Пелих
ПЗ
11
Олег Николаев
ЛВ
97
Матвей Тороп
ЛВ
78
Даниил Черняков
ЦП
7
Никита Маляров
ЦП
9
Олег Козаченко
ЦП
77
Станислав Библик
ЦФ
19
Владислав Руденко
ЦФ
4-1-3-1-1
39
Бориско
23
Чернов
2
Варатынов
4
Гассама
25
Андраде
8
Мендель
10
Петров
18
Титков
73
Петров
17
Саусь
91
Хиль
4-1-1-3-1
95
Ходанович
99
Евдокимов
45
Кармаев
4
Ибрагимов
32
Пивоваров
10
Зарыпбеков
10
Бамматгереев
80
Арбузов
13
Янов
77
Лазарев
7
Хохлачев
8
Мендель
44
Исаенко
44
Исаенко
8
Мендель
10
Петров
5
Осипов
5
Осипов
10
Петров
18
Титков
99
Лисакович
99
Лисакович
18
Титков
99
Евдокимов
2
Пелих
2
Пелих
99
Евдокимов
13
Янов
7
Маляров
7
Маляров
13
Янов
32
Пивоваров
11
Николаев
11
Николаев
32
Пивоваров
7
Хохлачев
19
Руденко
19
Руденко
7
Хохлачев
Остались в запасе
Балтика
Чайка
81
Иван Кукушкин
ВР
1
Егор Любаков
ВР
43
Денис Терентьев
ПЗ
17
Юрий Ковалев
ПП
27
Руслан Оздоев
ПВ
11
Абу-Саид Эльдарушев
ЦФ
14
Хызыр Аппаев
ЦФ
17
Кирилл Никишин
ЦФ
23
Илья Стефанович
ЦФ
Главный тренер
Андрей Талалаев
1
Михаил Штепа
ВР
78
Даниил Черняков
ЦП
9
Олег Козаченко
ЦП
97
Матвей Тороп
ЛВ
77
Станислав Библик
ЦФ
Остались в запасе
81
Иван Кукушкин
ВР
1
Егор Любаков
ВР
43
Денис Терентьев
ПЗ
17
Юрий Ковалев
ПП
27
Руслан Оздоев
ПВ
11
Абу-Саид Эльдарушев
ЦФ
14
Хызыр Аппаев
ЦФ
17
Кирилл Никишин
ЦФ
23
Илья Стефанович
ЦФ
Остались в запасе
1
Михаил Штепа
ВР
78
Даниил Черняков
ЦП
9
Олег Козаченко
ЦП
97
Матвей Тороп
ЛВ
77
Станислав Библик
ЦФ
Главный тренер
Андрей Талалаев
Статистика матча Балтика - Чайка
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1

Смотреть прямую трансляцию матча «Балтика» против «Чайки», 26-й тур Первой лиги на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 30 марта в 19:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Балтика» – «Чайка»

«Балтика» – «Чайка»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 30 марта 2025

Источник: «Бомбардир»
Россия. Первая лига Чайка Балтика
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Канчельскис пройдет стажировку в европейском клубе у экс-тренера «Спартака»
10:15
Стало известно, какую зарплату «Галатасарай» хочет предложить Батракову
09:43
3
Фанаты «Лестера» возмущены сотрудничеством клуба с российской порнозвездой
09:36
6
«Реал» проигнорировал уход Роналду из сборной Португалии – остальные клубы отреагировали
09:17
1
Роналду ушел из сборной Португалии, кадровые проблемы «Спартака», в ЛЧ побили антирекорд Романцева и другие новости
01:16
1
Бубнов ответил, кто должен сменить Галактионова в «Локомотиве»
00:57
1
Назван тренер из РПЛ, которого в ближайшие дни могут уволить
00:40
6
Генич объяснил, почему «Зенит» – лидер Земли по полученным пенальти
00:28
31
ЦСКА планирует пойти за защитником сборной России
Вчера, 23:58
3
Стало известно, куда из ЦСКА может уйти Гонду
Вчера, 23:16
7
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+