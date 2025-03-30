30.03.2025, воскресенье, 19:00
Россия. Первая лига, 26 тур
Россия. Первая лига, 26 тур
4 : 0
Завершен
Составы команд
Балтика
Балтика
4-1-3-1-1
39
Бориско
23
Чернов
2
Варатынов
4
Гассама
25
Андраде
8
Мендель
10
Петров
18
Титков
73
Петров
17
Саусь
91
Хиль
4-1-1-3-1
95
Ходанович
99
Евдокимов
45
Кармаев
4
Ибрагимов
32
Пивоваров
10
Зарыпбеков
10
Бамматгереев
80
Арбузов
13
Янов
77
Лазарев
7
Хохлачев
8
Мендель
44
Исаенко
44
Исаенко
8
Мендель
10
Петров
5
Осипов
5
Осипов
10
Петров
18
Титков
99
Лисакович
99
Лисакович
18
Титков
99
Евдокимов
2
Пелих
2
Пелих
99
Евдокимов
13
Янов
7
Маляров
7
Маляров
13
Янов
32
Пивоваров
11
Николаев
11
Николаев
32
Пивоваров
7
Хохлачев
19
Руденко
19
Руденко
7
Хохлачев
Остались в запасе
Балтика
Чайка
81
Иван Кукушкин
ВР
1
Егор Любаков
ВР
43
Денис Терентьев
ПЗ
17
Юрий Ковалев
ПП
27
Руслан Оздоев
ПВ
11
Абу-Саид Эльдарушев
ЦФ
14
Хызыр Аппаев
ЦФ
17
Кирилл Никишин
ЦФ
23
Илья Стефанович
ЦФ
Главный тренер
Андрей Талалаев
1
Михаил Штепа
ВР
78
Даниил Черняков
ЦП
9
Олег Козаченко
ЦП
97
Матвей Тороп
ЛВ
77
Станислав Библик
ЦФ
Остались в запасе
81
Иван Кукушкин
ВР
1
Егор Любаков
ВР
43
Денис Терентьев
ПЗ
17
Юрий Ковалев
ПП
27
Руслан Оздоев
ПВ
11
Абу-Саид Эльдарушев
ЦФ
14
Хызыр Аппаев
ЦФ
17
Кирилл Никишин
ЦФ
23
Илья Стефанович
ЦФ
Остались в запасе
1
Михаил Штепа
ВР
78
Даниил Черняков
ЦП
9
Олег Козаченко
ЦП
97
Матвей Тороп
ЛВ
77
Станислав Библик
ЦФ
Главный тренер
Андрей Талалаев
Статистика матча Балтика - Чайка
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Смотреть прямую трансляцию матча «Балтика» против «Чайки», 26-й тур Первой лиги на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 30 марта в 19:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Балтика» – «Чайка»
- Матч будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»