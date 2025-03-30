30.03.2025, воскресенье, 17:15
Испания. Примера, 29 тур
Испания. Примера, 29 тур
4 : 1
Завершен
Составы команд
Барселона
Барселона
3-2-3-1-1
13
Щесны
33
Араухо
26
Мартинес
24
Гарсия
18
Мартин
23
Кунде
8
Педри
16
Гави
7
Лопес
10
Ямаль
9
Левандовски
4-1-2-3
13
Газзанига
22
Мартинес
17
Блинд
16
Франкес
3
Гутьеррес
37
Крейчи
6
Артур
21
Эррера
11
Цыганков
22
Асприлья
7
Данжума
24
Гарсия
3
Бальде
3
Бальде
24
Гарсия
26
Мартинес
5
Кубарси
5
Кубарси
26
Мартинес
16
Гави
21
де Йонг
21
де Йонг
16
Гави
8
Педри
20
Торре
20
Торре
8
Педри
7
Лопес
9
Торрес
9
Торрес
7
Лопес
6
Артур
14
Солис
14
Солис
6
Артур
22
Мартинес
26
Мисехуи
26
Мисехуи
22
Мартинес
22
Асприлья
10
Порту
10
Порту
22
Асприлья
11
Цыганков
7
Стуани
7
Стуани
11
Цыганков
Остались в запасе
Барселона
Жирона
31
Диего Кочен
ВР
1
Иньяки Пенья
ВР
22
Эктор Форт
ПЗ
31
Ансу Фати
ЛВ
11
Рафинья
ПВ
10
Пау Виктор
ЦФ
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
25
Владислав Крапивцов
ВР
1
Хуан Карлос
ВР
6
Хуанпе
ЦЗ
5
Давид Лопес
ОП
Главный тренер
Мигель «Мичел» Санчес Муньос
Остались в запасе
31
Диего Кочен
ВР
1
Иньяки Пенья
ВР
22
Эктор Форт
ПЗ
31
Ансу Фати
ЛВ
11
Рафинья
ПВ
10
Пау Виктор
ЦФ
Остались в запасе
25
Владислав Крапивцов
ВР
1
Хуан Карлос
ВР
6
Хуанпе
ЦЗ
5
Давид Лопес
ОП
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
Главный тренер
Мигель «Мичел» Санчес Муньос
Статистика матча Барселона - Жирона
1
Всего ударов по воротам
21
4
Удары в створ
9
2
Владение мячом %
69
31
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Угловые удары
10
2
Нарушения
8
11
Офсайды
1
2
Количество передач
642
278
Сейвы
1
6
Точность передач %
88
74
Удары мимо ворот
7
1
Блокированные удары
5
1
Удары из пределов штрафной
15
4
Удары из-за пределов штрафной
6
0
xG (ожидаемые голы)
2.58
0.49
Смотреть прямую трансляцию матча «Барселона» против «Жироны», 29-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 30 марта в 17:15 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Барселона» – «Жирона»
- Матч можно посмотреть на канале «Матч ТВ».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»