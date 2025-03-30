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  • «Барселона» – «Жирона»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 30 марта 2025

«Барселона» – «Жирона»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 30 марта 2025

30 марта 2025, 16:05
Барселона
30.03.2025, воскресенье, 17:15
Испания. Примера, 29 тур
4 : 1
Завершен
Жирона
43' Л. Крейчи (АГ) 61' Р. Левандовски 77' Р. Левандовски 86' Ф. Торрес
53' А. Данжума
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Барселона
13
Войцех Щесны
ВР
18
Жерар Мартин
ЛЗ
23
Жюль Кунде
ЦЗ
33
Рональд Араухо
(К) ЦЗ
26
Иньиго Мартинес
ЦЗ
24
Эрик Гарсия
ЦЗ
8
Педри
ЦП
16
Гави
ЦП
7
Фермин Лопес
ЦП
10
Ламин Ямаль
ПВ
9
Роберт Левандовски
ЦФ
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
Жирона
13
Пауло Газзанига
ВР
17
Дейли Блинд
ЛЗ
3
Мигель Гутьеррес
ЛЗ
16
Алехандро Франкес
ЦЗ
22
Арнау Мартинес
(К) ПЗ
7
Арно Данжума
ЛВ
37
Ладислав Крейчи
ОП
6
Артур
ЦП
21
Янхель Эррера
ЦП
22
Ясер Асприлья
АП
11
Виктор Цыганков
ПВ
Главный тренер
Мигель «Мичел» Санчес Муньос
Барселона
31
Диего Кочен
ВР
1
Иньяки Пенья
ВР
3
Алекс Бальде
ЛЗ
5
Пау Кубарси
ЦЗ
22
Эктор Форт
ПЗ
31
Ансу Фати
ЛВ
21
Френки де Йонг
ЦП
20
Пабло Торре
АП
11
Рафинья
ПВ
9
Ферран Торрес
ПВ
10
Пау Виктор
ЦФ
Жирона
25
Владислав Крапивцов
ВР
1
Хуан Карлос
ВР
6
Хуанпе
ЦЗ
5
Давид Лопес
ОП
14
Джон Солис
ЦП
26
Габриэль Мисехуи
АП
10
Порту
ПВ
7
Кристиан Стуани
ЦФ
3-2-3-1-1
13
Щесны
33
Араухо
26
Мартинес
24
Гарсия
18
Мартин
23
Кунде
8
Педри
16
Гави
7
Лопес
10
Ямаль
9
Левандовски
4-1-2-3
13
Газзанига
22
Мартинес
17
Блинд
16
Франкес
3
Гутьеррес
37
Крейчи
6
Артур
21
Эррера
11
Цыганков
22
Асприлья
7
Данжума
24
Гарсия
3
Бальде
3
Бальде
24
Гарсия
26
Мартинес
5
Кубарси
5
Кубарси
26
Мартинес
16
Гави
21
де Йонг
21
де Йонг
16
Гави
8
Педри
20
Торре
20
Торре
8
Педри
7
Лопес
9
Торрес
9
Торрес
7
Лопес
6
Артур
14
Солис
14
Солис
6
Артур
22
Мартинес
26
Мисехуи
26
Мисехуи
22
Мартинес
22
Асприлья
10
Порту
10
Порту
22
Асприлья
11
Цыганков
7
Стуани
7
Стуани
11
Цыганков
Остались в запасе
Барселона
Жирона
31
Диего Кочен
ВР
1
Иньяки Пенья
ВР
22
Эктор Форт
ПЗ
31
Ансу Фати
ЛВ
11
Рафинья
ПВ
10
Пау Виктор
ЦФ
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
25
Владислав Крапивцов
ВР
1
Хуан Карлос
ВР
6
Хуанпе
ЦЗ
5
Давид Лопес
ОП
Главный тренер
Мигель «Мичел» Санчес Муньос
Остались в запасе
31
Диего Кочен
ВР
1
Иньяки Пенья
ВР
22
Эктор Форт
ПЗ
31
Ансу Фати
ЛВ
11
Рафинья
ПВ
10
Пау Виктор
ЦФ
Остались в запасе
25
Владислав Крапивцов
ВР
1
Хуан Карлос
ВР
6
Хуанпе
ЦЗ
5
Давид Лопес
ОП
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
Главный тренер
Мигель «Мичел» Санчес Муньос
Статистика матча Барселона - Жирона
1
Всего ударов по воротам
21
4
Удары в створ
9
2
Владение мячом %
69
31
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Угловые удары
10
2
Нарушения
8
11
Офсайды
1
2
Количество передач
642
278
Сейвы
1
6
Точность передач %
88
74
Удары мимо ворот
7
1
Блокированные удары
5
1
Удары из пределов штрафной
15
4
Удары из-за пределов штрафной
6
0
xG (ожидаемые голы)
2.58
0.49

Смотреть прямую трансляцию матча «Барселона» против «Жироны», 29-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 30 марта в 17:15 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Барселона»«Жирона»

«Барселона» – «Жирона»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 30 марта 2025

Источник: «Бомбардир»
Испания. Примера Жирона Барселона
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