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  • «Ротор» – «Родина»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 30 марта 2025

«Ротор» – «Родина»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 30 марта 2025

30 марта 2025, 13:50
Ротор
30.03.2025, воскресенье, 15:00
Россия. Первая лига, 26 тур
0 : 1
Завершен
Родина
25' Й. Рейна
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ротор
13
Никита Чагров
ВР
35
Дмитрий Прищепа
ЛЗ
17
Глеб Шильников
ЛЗ
3
Заурбек Плиев
ЛЗ
28
Андрей Семенов
ЛЗ
24
Александр Клещенко
ЦЗ
31
Тимур Касимов
ЛВ
6
Сергей Макаров
ОП
57
Евгений Болотов
ОП
24
Михаил Мальцев
АП
23
Дмитрий Лаврищев
ЦФ
Главный тренер
Денис Бояринцев
Родина
16
Александр Корякин
ВР
88
Артем Сокол
ЦЗ
75
Артем Мещанинов
ЦЗ
55
Митя Крижан
ЦЗ
15
Дмитрий Шадринцев
ЦЗ
80
Артем Концевой
ЛВ
79
Даниэль Свинцов
ЦП
38
Леон Мусаев
ЦП
9
Артем Максименко
ПВ
7
Папе
ЦФ
10
Йорди Рейна
ЦФ
Главный тренер
Зоран Зелькович
Ротор
57
Вадим Аверкиев
ВР
3
Максим Швецов
ЦЗ
34
Кирилл Дудкин
ПЗ
13
Владислав Тюрин
ЛВ
97
Дамир Таликин
ЦП
48
Иван Сутугин
АП
32
Игорь Соколов
ПП
7
Илья Сафронов
ПВ
44
Илья Кухарчук
ПВ
90
Максим Турищев
ЦФ
10
Владислав Морозов
ЦФ
96
Кирилл Дударин
ЦФ
Родина
1
Сергей Айдаров
ВР
91
Даниил Баринов
ВР
68
Михаил Рядно
ЛЗ
63
Иван Кузьмичев
ЦЗ
2
Александр Гапечкин
ПЗ
72
Астемир Гордюшенко
ЦП
8
Дмитрий Маркитесов
ЦП
25
Артем Бирюков
АП
14
Макс Баришич
ПВ
77
Аршак Корян
ПВ
99
Иван Тимошенко
ЦФ
3-4-2-1
13
Чагров
17
Шильников
3
Плиев
24
Клещенко
28
Семенов
6
Макаров
57
Болотов
35
Прищепа
31
Касимов
24
Мальцев
23
Лаврищев
4-2-2-2
16
Корякин
75
Мещанинов
55
Крижан
15
Шадринцев
88
Сокол
79
Свинцов
38
Мусаев
9
Максименко
80
Концевой
10
Рейна
7
Папе
6
Макаров
97
Таликин
97
Таликин
6
Макаров
24
Мальцев
13
Тюрин
13
Тюрин
24
Мальцев
31
Касимов
90
Турищев
90
Турищев
31
Касимов
23
Лаврищев
10
Морозов
10
Морозов
23
Лаврищев
15
Шадринцев
72
Гордюшенко
72
Гордюшенко
15
Шадринцев
80
Концевой
77
Корян
77
Корян
80
Концевой
9
Максименко
99
Тимошенко
99
Тимошенко
9
Максименко
Остались в запасе
Ротор
Родина
57
Вадим Аверкиев
ВР
3
Максим Швецов
ЦЗ
34
Кирилл Дудкин
ПЗ
48
Иван Сутугин
АП
32
Игорь Соколов
ПП
7
Илья Сафронов
ПВ
44
Илья Кухарчук
ПВ
96
Кирилл Дударин
ЦФ
Главный тренер
Денис Бояринцев
1
Сергей Айдаров
ВР
91
Даниил Баринов
ВР
68
Михаил Рядно
ЛЗ
63
Иван Кузьмичев
ЦЗ
2
Александр Гапечкин
ПЗ
8
Дмитрий Маркитесов
ЦП
25
Артем Бирюков
АП
14
Макс Баришич
ПВ
Главный тренер
Зоран Зелькович
Остались в запасе
57
Вадим Аверкиев
ВР
3
Максим Швецов
ЦЗ
34
Кирилл Дудкин
ПЗ
48
Иван Сутугин
АП
32
Игорь Соколов
ПП
7
Илья Сафронов
ПВ
44
Илья Кухарчук
ПВ
96
Кирилл Дударин
ЦФ
Остались в запасе
1
Сергей Айдаров
ВР
91
Даниил Баринов
ВР
68
Михаил Рядно
ЛЗ
63
Иван Кузьмичев
ЦЗ
2
Александр Гапечкин
ПЗ
8
Дмитрий Маркитесов
ЦП
25
Артем Бирюков
АП
14
Макс Баришич
ПВ
Главный тренер
Денис Бояринцев
Главный тренер
Зоран Зелькович
Статистика матча Ротор - Родина
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2

Смотреть прямую трансляцию матча «Ротор» против «Родины», 26-й тур Первой лиги на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 30 марта в 15:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Ротор» – «Родина»

«Ротор» – «Родина»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 30 марта 2025

Источник: «Бомбардир»
Россия. Первая лига Родина Ротор
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