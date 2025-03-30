30.03.2025, воскресенье, 15:00
Россия. Первая лига, 26 тур
Россия. Первая лига, 26 тур
0 : 1
Завершен
Составы команд
Ротор
Ротор
3-4-2-1
13
Чагров
17
Шильников
3
Плиев
24
Клещенко
28
Семенов
6
Макаров
57
Болотов
35
Прищепа
31
Касимов
24
Мальцев
23
Лаврищев
4-2-2-2
16
Корякин
75
Мещанинов
55
Крижан
15
Шадринцев
88
Сокол
79
Свинцов
38
Мусаев
9
Максименко
80
Концевой
10
Рейна
7
Папе
6
Макаров
97
Таликин
97
Таликин
6
Макаров
24
Мальцев
13
Тюрин
13
Тюрин
24
Мальцев
31
Касимов
90
Турищев
90
Турищев
31
Касимов
23
Лаврищев
10
Морозов
10
Морозов
23
Лаврищев
15
Шадринцев
72
Гордюшенко
72
Гордюшенко
15
Шадринцев
80
Концевой
77
Корян
77
Корян
80
Концевой
9
Максименко
99
Тимошенко
99
Тимошенко
9
Максименко
Остались в запасе
Ротор
Родина
57
Вадим Аверкиев
ВР
3
Максим Швецов
ЦЗ
34
Кирилл Дудкин
ПЗ
48
Иван Сутугин
АП
32
Игорь Соколов
ПП
7
Илья Сафронов
ПВ
44
Илья Кухарчук
ПВ
96
Кирилл Дударин
ЦФ
Главный тренер
Денис Бояринцев
1
Сергей Айдаров
ВР
91
Даниил Баринов
ВР
68
Михаил Рядно
ЛЗ
63
Иван Кузьмичев
ЦЗ
2
Александр Гапечкин
ПЗ
8
Дмитрий Маркитесов
ЦП
25
Артем Бирюков
АП
14
Макс Баришич
ПВ
Главный тренер
Зоран Зелькович
Остались в запасе
57
Вадим Аверкиев
ВР
3
Максим Швецов
ЦЗ
34
Кирилл Дудкин
ПЗ
48
Иван Сутугин
АП
32
Игорь Соколов
ПП
7
Илья Сафронов
ПВ
44
Илья Кухарчук
ПВ
96
Кирилл Дударин
ЦФ
Остались в запасе
1
Сергей Айдаров
ВР
91
Даниил Баринов
ВР
68
Михаил Рядно
ЛЗ
63
Иван Кузьмичев
ЦЗ
2
Александр Гапечкин
ПЗ
8
Дмитрий Маркитесов
ЦП
25
Артем Бирюков
АП
14
Макс Баришич
ПВ
Главный тренер
Денис Бояринцев
Главный тренер
Зоран Зелькович
Статистика матча Ротор - Родина
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Смотреть прямую трансляцию матча «Ротор» против «Родины», 26-й тур Первой лиги на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 30 марта в 15:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Ротор» – «Родина»
- Матч будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»