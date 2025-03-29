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  • «Лечче» – «Рома»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 марта 2025

«Лечче» – «Рома»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 марта 2025

29 марта 2025, 21:35
Лечче
29.03.2025, суббота, 22:45
Италия. Серия А, 30 тур
0 : 1
Завершен
Рома
80' А. Довбик
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лечче
30
Владимиро Фальконе
ВР
25
Антонино Галло
ЛЗ
4
Киалонда Гашпар
ЦЗ
24
Фредерик Жилберт
ПЗ
6
Федерико Башкиротто
(К) ПЗ
29
Лассана Кулибали
ЦП
20
Юльбер Рамадани
ЦП
21
Торир Йоханн Хельгасон
ЦП
50
Сантьяго Пьеротти
ПВ
21
Йеспер Карлссон
ЦФ
90
Никола Крстович
ЦФ
Главный тренер
Марко Джампаоло
Рома
99
Миле Свилар
ВР
17
Анхелиньо
ЛЗ
23
Джанлука Манчини
ЦЗ
15
Матс Хуммельс
ЦЗ
5
Эван Н'Дика
ЦЗ
17
Куадио Коне
ЦП
4
Бриан Кристанте
ЦП
7
Лоренцо Пеллегрини
(К) АП
56
Алексис Салемакерс
ПВ
18
Матиас Соуле
ПВ
9
Артем Довбик
ЦФ
Главный тренер
Клаудио Раньери
Лечче
30
Яспер Самоойя
ВР
1
Кристиан Фрюхтль
ВР
3
Марко Сала
ЛЗ
44
Тиагу Габриэль
ЦЗ
18
Габи Жан
ЦЗ
17
Данилу Вейга
ПЗ
20
Тете Моренте
ЛВ
9
Анте Ребич
ЛВ
44
Бальтасар Пьерре
ОП
10
Медон Бериша
ЦП
77
Мохамед Каба
ЦП
24
Хамза Рафья
ЦП
19
Ламек Банда
ПВ
11
Конан Н'Дри
ПВ
9
Рарес Бурнете
ЦФ
Рома
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
70
Джорджо Де Марци
ВР
5
Анасс Салах-Эддин
ЛЗ
25
Виктор Нельссон
ЦЗ
2
Буба Сангаре
ПЗ
92
Стефан Эль-Шаарави
ЛВ
29
Люка Гурна
ОП
5
Леандро Паредес
ОП
61
Никколо Писилли
ЦП
8
Томмазо Бальданци
АП
14
Эльдор Шомуродов
ЦФ
4-3-1-2
30
Фальконе
25
Галло
24
Жилберт
4
Гашпар
6
Башкиротто
29
Кулибали
20
Рамадани
21
Хельгасон
50
Пьеротти
90
Крстович
21
Карлссон
4-2-3-1
99
Свилар
23
Манчини
15
Хуммельс
5
Н'Дика
17
Анхелиньо
17
Коне
4
Кристанте
18
Соуле
7
Пеллегрини
56
Салемакерс
9
Довбик
21
Хельгасон
10
Бериша
10
Бериша
21
Хельгасон
29
Кулибали
77
Каба
77
Каба
29
Кулибали
20
Рамадани
9
Ребич
9
Ребич
20
Рамадани
50
Пьеротти
19
Банда
19
Банда
50
Пьеротти
21
Карлссон
11
Н'Дри
11
Н'Дри
21
Карлссон
56
Салемакерс
61
Писилли
61
Писилли
56
Салемакерс
7
Пеллегрини
8
Бальданци
8
Бальданци
7
Пеллегрини
9
Довбик
92
Эль-Шаарави
92
Эль-Шаарави
9
Довбик
18
Соуле
14
Шомуродов
14
Шомуродов
18
Соуле
Остались в запасе
Лечче
Рома
30
Яспер Самоойя
ВР
1
Кристиан Фрюхтль
ВР
3
Марко Сала
ЛЗ
44
Тиагу Габриэль
ЦЗ
18
Габи Жан
ЦЗ
17
Данилу Вейга
ПЗ
44
Бальтасар Пьерре
ОП
24
Хамза Рафья
ЦП
20
Тете Моренте
ЛВ
9
Рарес Бурнете
ЦФ
Главный тренер
Марко Джампаоло
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
70
Джорджо Де Марци
ВР
5
Анасс Салах-Эддин
ЛЗ
25
Виктор Нельссон
ЦЗ
2
Буба Сангаре
ПЗ
29
Люка Гурна
ОП
5
Леандро Паредес
ОП
Главный тренер
Клаудио Раньери
Остались в запасе
30
Яспер Самоойя
ВР
1
Кристиан Фрюхтль
ВР
3
Марко Сала
ЛЗ
44
Тиагу Габриэль
ЦЗ
18
Габи Жан
ЦЗ
17
Данилу Вейга
ПЗ
44
Бальтасар Пьерре
ОП
24
Хамза Рафья
ЦП
20
Тете Моренте
ЛВ
9
Рарес Бурнете
ЦФ
Остались в запасе
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
70
Джорджо Де Марци
ВР
5
Анасс Салах-Эддин
ЛЗ
25
Виктор Нельссон
ЦЗ
2
Буба Сангаре
ПЗ
29
Люка Гурна
ОП
5
Леандро Паредес
ОП
Главный тренер
Марко Джампаоло
Главный тренер
Клаудио Раньери
Статистика матча Лечче - Рома
1
2
Всего ударов по воротам
17
16
Удары в створ
4
6
Владение мячом %
45
55
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
6
6
Нарушения
6
11
Офсайды
1
3
Количество передач
359
447
Сейвы
5
4
Точность передач %
78
82
Удары мимо ворот
11
6
Блокированные удары
2
4
Удары из пределов штрафной
9
11
Удары из-за пределов штрафной
8
5
xG (ожидаемые голы)
0.63
1.61

Смотреть прямую трансляцию матча «Лечче» против «Ромы», 30-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 29 марта в 22:45 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Лечче»«Рома»

«Лечче» – «Рома»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 марта 2025

Источник: «Бомбардир»
Италия. Серия А Рома Лечче
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