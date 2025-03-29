29.03.2025, суббота, 22:45
Италия. Серия А, 30 тур
Италия. Серия А, 30 тур
0 : 1
Завершен
Составы команд
Лечче
Лечче
4-3-1-2
30
Фальконе
25
Галло
24
Жилберт
4
Гашпар
6
Башкиротто
29
Кулибали
20
Рамадани
21
Хельгасон
50
Пьеротти
90
Крстович
21
Карлссон
4-2-3-1
99
Свилар
23
Манчини
15
Хуммельс
5
Н'Дика
17
Анхелиньо
17
Коне
4
Кристанте
18
Соуле
7
Пеллегрини
56
Салемакерс
9
Довбик
21
Хельгасон
10
Бериша
10
Бериша
21
Хельгасон
29
Кулибали
77
Каба
77
Каба
29
Кулибали
20
Рамадани
9
Ребич
9
Ребич
20
Рамадани
50
Пьеротти
19
Банда
19
Банда
50
Пьеротти
21
Карлссон
11
Н'Дри
11
Н'Дри
21
Карлссон
56
Салемакерс
61
Писилли
61
Писилли
56
Салемакерс
7
Пеллегрини
8
Бальданци
8
Бальданци
7
Пеллегрини
9
Довбик
92
Эль-Шаарави
92
Эль-Шаарави
9
Довбик
18
Соуле
14
Шомуродов
14
Шомуродов
18
Соуле
Остались в запасе
Лечче
Рома
30
Яспер Самоойя
ВР
1
Кристиан Фрюхтль
ВР
3
Марко Сала
ЛЗ
44
Тиагу Габриэль
ЦЗ
18
Габи Жан
ЦЗ
17
Данилу Вейга
ПЗ
44
Бальтасар Пьерре
ОП
24
Хамза Рафья
ЦП
20
Тете Моренте
ЛВ
9
Рарес Бурнете
ЦФ
Главный тренер
Марко Джампаоло
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
70
Джорджо Де Марци
ВР
5
Анасс Салах-Эддин
ЛЗ
25
Виктор Нельссон
ЦЗ
2
Буба Сангаре
ПЗ
29
Люка Гурна
ОП
5
Леандро Паредес
ОП
Главный тренер
Клаудио Раньери
Остались в запасе
30
Яспер Самоойя
ВР
1
Кристиан Фрюхтль
ВР
3
Марко Сала
ЛЗ
44
Тиагу Габриэль
ЦЗ
18
Габи Жан
ЦЗ
17
Данилу Вейга
ПЗ
44
Бальтасар Пьерре
ОП
24
Хамза Рафья
ЦП
20
Тете Моренте
ЛВ
9
Рарес Бурнете
ЦФ
Остались в запасе
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
70
Джорджо Де Марци
ВР
5
Анасс Салах-Эддин
ЛЗ
25
Виктор Нельссон
ЦЗ
2
Буба Сангаре
ПЗ
29
Люка Гурна
ОП
5
Леандро Паредес
ОП
Главный тренер
Марко Джампаоло
Главный тренер
Клаудио Раньери
Статистика матча Лечче - Рома
1
2
Всего ударов по воротам
17
16
Удары в створ
4
6
Владение мячом %
45
55
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
6
6
Нарушения
6
11
Офсайды
1
3
Количество передач
359
447
Сейвы
5
4
Точность передач %
78
82
Удары мимо ворот
11
6
Блокированные удары
2
4
Удары из пределов штрафной
9
11
Удары из-за пределов штрафной
8
5
xG (ожидаемые голы)
0.63
1.61
Смотреть прямую трансляцию матча «Лечче» против «Ромы», 30-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 29 марта в 22:45 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Лечче» – «Рома»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Футбол 1»
- Также игру будет транслировать «PARI».
Источник: «Бомбардир»