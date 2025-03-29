Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Кубок России Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Бешикташ» – «Галатасарай»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 марта 2025

«Бешикташ» – «Галатасарай»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 марта 2025

29 марта 2025, 19:20
Бешикташ
29.03.2025, суббота, 20:30
Турция. Суперлига, 29 тур
2 : 1
Завершен
Галатасарай
23' Рафа 66' Ж. Фернандеш
45' Л. Торрейра
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бешикташ
34
Мерт Гюнок
(К) ВР
26
Артур Масуаку
ЛЗ
3
Габриэль Паулиста
ЦЗ
53
Эмирхан Топджу
ЦЗ
22
Йонас Свенссон
ЦП
23
Жоау Мариу
ЦП
21
Алекс Окслэд-Чемберлен
ЦП
83
Жедсон Фернандеш
ЦП
7
Милот Рашица
ПВ
7
Эрнест Мучи
ЦФ
27
Рафа
ЦФ
Главный тренер
Уле-Гуннар Сульшер
Галатасарай
16
Фернандо Муслера
(К) ВР
17
Эрен Эльмали
ЛЗ
6
Дэвинсон Санчес
ЦЗ
42
Абдулкерим Бартакжи
ЦЗ
53
Барыш Йилмаз
ЛВ
95
Пшемыслав Франковски
ЛВ
34
Лукас Торрейра
ОП
8
Габриэл Сара
ЦП
11
Юнус Акгюн
ЦП
21
Альваро Мората
ЦФ
45
Виктор Осимхен
ЦФ
Главный тренер
Окан Бурук
Бешикташ
30
Эрсин Дестаноглу
ВР
5
Тайип Санук
ЦЗ
48
Салих Учан
ЦП
44
Fahri Ay
ЦП
8
Амир Хаджиахметович
ЦП
99
Keny Arroyo
ЦП
6
Онур Булут
ПП
23
Мустафа Эрхан Хекимоглу
ЦФ
9
Чиро Иммобиле
ЦФ
90
Семих Кылыксой
ЦФ
Галатасарай
19
Гюнай Гювенк
ВР
23
Каан Айхан
ЦЗ
46
Карлос Куэста
ЦЗ
90
Метехан Балтаджи
ЦЗ
99
Марио Лемина
ОП
10
Беркан Кутлу
ЦП
26
Керем Демирбай
ЦП
23
Ахмед Кутуджу
ЦФ
10
Дрис Мертенс
ЦФ
22
Юсуф Демир
ЦФ
3-4-1-2
34
Гюнок
26
Масуаку
53
Топджу
3
Паулиста
22
Свенссон
21
Окслэд-Чемберлен
83
Фернандеш
23
Мариу
7
Рашица
27
Рафа
7
Мучи
3-1-2-2-2
16
Муслера
6
Санчес
42
Бартакжи
17
Эльмали
34
Торрейра
8
Сара
11
Акгюн
53
Йилмаз
95
Франковски
45
Осимхен
21
Мората
27
Рафа
48
Учан
48
Учан
27
Рафа
7
Мучи
90
Кылыксой
90
Кылыксой
7
Мучи
42
Бартакжи
23
Айхан
23
Айхан
42
Бартакжи
11
Акгюн
99
Лемина
99
Лемина
11
Акгюн
34
Торрейра
23
Кутуджу
23
Кутуджу
34
Торрейра
8
Сара
10
Мертенс
10
Мертенс
8
Сара
Остались в запасе
Бешикташ
Галатасарай
30
Эрсин Дестаноглу
ВР
5
Тайип Санук
ЦЗ
44
Fahri Ay
ЦП
8
Амир Хаджиахметович
ЦП
99
Keny Arroyo
ЦП
6
Онур Булут
ПП
23
Мустафа Эрхан Хекимоглу
ЦФ
9
Чиро Иммобиле
ЦФ
Главный тренер
Уле-Гуннар Сульшер
19
Гюнай Гювенк
ВР
46
Карлос Куэста
ЦЗ
90
Метехан Балтаджи
ЦЗ
10
Беркан Кутлу
ЦП
26
Керем Демирбай
ЦП
22
Юсуф Демир
ЦФ
Главный тренер
Окан Бурук
Остались в запасе
30
Эрсин Дестаноглу
ВР
5
Тайип Санук
ЦЗ
44
Fahri Ay
ЦП
8
Амир Хаджиахметович
ЦП
99
Keny Arroyo
ЦП
6
Онур Булут
ПП
23
Мустафа Эрхан Хекимоглу
ЦФ
9
Чиро Иммобиле
ЦФ
Остались в запасе
19
Гюнай Гювенк
ВР
46
Карлос Куэста
ЦЗ
90
Метехан Балтаджи
ЦЗ
10
Беркан Кутлу
ЦП
26
Керем Демирбай
ЦП
22
Юсуф Демир
ЦФ
Главный тренер
Уле-Гуннар Сульшер
Главный тренер
Окан Бурук
Статистика матча Бешикташ - Галатасарай
3
1
1
3
Всего ударов по воротам
20
9
Удары в створ
6
3
Владение мячом %
53
47
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
3
3
Угловые удары
9
3
Нарушения
14
23
Офсайды
4
3
Количество передач
347
305
Сейвы
2
4
Точность передач %
82
79
Удары мимо ворот
5
4
Блокированные удары
9
2
Удары из пределов штрафной
12
4
Удары из-за пределов штрафной
8
5
xG (ожидаемые голы)
2.05
0.37

Смотреть прямую трансляцию матча «Бешикташ» против «Галатасарая», 29-й тур чемпионата Турции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 29 марта в 20:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Бешикташ» – «Галатасарай»

«Бешикташ» – «Галатасарай»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 марта 2025

Источник: «Бомбардир»
Турция. Суперлига Галатасарай Бешикташ
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Стало известно, какую зарплату «Галатасарай» хочет предложить Батракову
09:43
3
Фанаты «Лестера» возмущены сотрудничеством клуба с российской порнозвездой
09:36
6
«Реал» проигнорировал уход Роналду из сборной Португалии – остальные клубы отреагировали
09:17
1
Роналду ушел из сборной Португалии, кадровые проблемы «Спартака», в ЛЧ побили антирекорд Романцева и другие новости
01:16
1
Бубнов ответил, кто должен сменить Галактионова в «Локомотиве»
00:57
1
Назван тренер из РПЛ, которого в ближайшие дни могут уволить
00:40
6
Генич объяснил, почему «Зенит» – лидер Земли по полученным пенальти
00:28
30
ЦСКА планирует пойти за защитником сборной России
Вчера, 23:58
3
Стало известно, куда из ЦСКА может уйти Гонду
Вчера, 23:16
7
Раскрыты зимние трансферные планы ЦСКА
Вчера, 23:07
4
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+