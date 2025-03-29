29.03.2025, суббота, 20:30
Турция. Суперлига, 29 тур
Турция. Суперлига, 29 тур
2 : 1
Завершен
Составы команд
Бешикташ
Бешикташ
3-4-1-2
34
Гюнок
26
Масуаку
53
Топджу
3
Паулиста
22
Свенссон
21
Окслэд-Чемберлен
83
Фернандеш
23
Мариу
7
Рашица
27
Рафа
7
Мучи
3-1-2-2-2
16
Муслера
6
Санчес
42
Бартакжи
17
Эльмали
34
Торрейра
8
Сара
11
Акгюн
53
Йилмаз
95
Франковски
45
Осимхен
21
Мората
27
Рафа
48
Учан
48
Учан
27
Рафа
7
Мучи
90
Кылыксой
90
Кылыксой
7
Мучи
42
Бартакжи
23
Айхан
23
Айхан
42
Бартакжи
11
Акгюн
99
Лемина
99
Лемина
11
Акгюн
34
Торрейра
23
Кутуджу
23
Кутуджу
34
Торрейра
8
Сара
10
Мертенс
10
Мертенс
8
Сара
Остались в запасе
Бешикташ
Галатасарай
30
Эрсин Дестаноглу
ВР
5
Тайип Санук
ЦЗ
44
Fahri Ay
ЦП
8
Амир Хаджиахметович
ЦП
99
Keny Arroyo
ЦП
6
Онур Булут
ПП
23
Мустафа Эрхан Хекимоглу
ЦФ
9
Чиро Иммобиле
ЦФ
Главный тренер
Уле-Гуннар Сульшер
19
Гюнай Гювенк
ВР
46
Карлос Куэста
ЦЗ
90
Метехан Балтаджи
ЦЗ
10
Беркан Кутлу
ЦП
26
Керем Демирбай
ЦП
22
Юсуф Демир
ЦФ
Главный тренер
Окан Бурук
Остались в запасе
30
Эрсин Дестаноглу
ВР
5
Тайип Санук
ЦЗ
44
Fahri Ay
ЦП
8
Амир Хаджиахметович
ЦП
99
Keny Arroyo
ЦП
6
Онур Булут
ПП
23
Мустафа Эрхан Хекимоглу
ЦФ
9
Чиро Иммобиле
ЦФ
Остались в запасе
19
Гюнай Гювенк
ВР
46
Карлос Куэста
ЦЗ
90
Метехан Балтаджи
ЦЗ
10
Беркан Кутлу
ЦП
26
Керем Демирбай
ЦП
22
Юсуф Демир
ЦФ
Главный тренер
Уле-Гуннар Сульшер
Главный тренер
Окан Бурук
Статистика матча Бешикташ - Галатасарай
3
1
1
3
Всего ударов по воротам
20
9
Удары в створ
6
3
Владение мячом %
53
47
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
3
3
Угловые удары
9
3
Нарушения
14
23
Офсайды
4
3
Количество передач
347
305
Сейвы
2
4
Точность передач %
82
79
Удары мимо ворот
5
4
Блокированные удары
9
2
Удары из пределов штрафной
12
4
Удары из-за пределов штрафной
8
5
xG (ожидаемые голы)
2.05
0.37
Смотреть прямую трансляцию матча «Бешикташ» против «Галатасарая», 29-й тур чемпионата Турции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 29 марта в 20:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Бешикташ» – «Галатасарай»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Футбол 2».
- Также игру будет транслировать «PARI».
Источник: «Бомбардир»