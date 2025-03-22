Торпедо
22.03.2025, суббота, 17:00
Россия. Первая лига, 25 тур
Россия. Первая лига, 25 тур
0 : 0
Завершен
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Родина
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Торпедо
51
Виталий Ботнарь
ВР
90
Боян Роганович
ЛЗ
3
Александр Иваньков
ЦЗ
4
Сергей Бородин
ЦЗ
19
Руслан Байтуков
ОП
97
Марио Чурич
ОП
52
Равиль Нетфуллин
ЦП
10
Йейсон Гузман
АП
8
Алессон
ЛВ
69
Ираклий Манелов
ПВ
7
Александр Юшин
ПВ
Главный тренер
Олег Кононов
Родина
16
Александр Корякин
ВР
55
Митя Крижан
ЦЗ
17
Дмитрий Шадринцев
ЦЗ
88
Артем Сокол
ЦЗ
26
Артем Мещанинов
ЦЗ
6
Руслан Фищенко
ОП
12
Дмитрий Маркитесов
ЦП
72
Астемир Гордюшенко
ЦП
79
Daniel Svintsov
ЦП
9
Артем Максименко
ПВ
10
Йорди Рейна
ЦФ
Главный тренер
Зоран Зелькович
Торпедо
12
Егор Бабурин
ВР
74
Михаил Волков
ВР
87
Андрей Костин
ЦЗ
15
Егор Данилкин
ЦЗ
2
Kirill Isaev
ЦЗ
99
Глеб Шевченко
ПЗ
80
Хетаг Хосонов
ЦП
22
Владислав Галкин
АП
11
Даниил Шамкин
АП
17
Игорь Горбунов
ЛВ
89
Руслан Червяков
ПВ
9
Максим Максимов
ЦФ
Родина
1
Сергей Айдаров
ВР
52
Иван Кузьмичев
ЦЗ
76
Николай Придава
ЦЗ
82
Александр Алехин
ЦЗ
22
Александр Гапечкин
ПЗ
38
Леон Мусаев
ЦП
24
Артем Бирюков
АП
7
Pape Guèye
ЦФ
99
Иван Тимошенко
ЦФ
3-2-1-3-1
51
Ботнарь
90
Роганович
4
Бородин
3
Иваньков
19
Байтуков
97
Чурич
52
Нетфуллин
8
Алессон
10
Гузман
7
Юшин
69
Манелов
4-1-3-1-1
16
Корякин
17
Шадринцев
88
Сокол
26
Мещанинов
55
Крижан
6
Фищенко
12
Маркитесов
72
Гордюшенко
79
9
Максименко
10
Рейна
19
Байтуков
99
Шевченко
99
Шевченко
19
Байтуков
97
Чурич
80
Хосонов
80
Хосонов
97
Чурич
10
Гузман
17
Горбунов
17
Горбунов
10
Гузман
7
Юшин
9
Максимов
9
Максимов
7
Юшин
12
Маркитесов
38
Мусаев
38
Мусаев
12
Маркитесов
Остались в запасе
Торпедо
Родина
12
Егор Бабурин
ВР
74
Михаил Волков
ВР
87
Андрей Костин
ЦЗ
15
Егор Данилкин
ЦЗ
2
Kirill Isaev
ЦЗ
22
Владислав Галкин
АП
11
Даниил Шамкин
АП
89
Руслан Червяков
ПВ
Главный тренер
Олег Кононов
1
Сергей Айдаров
ВР
52
Иван Кузьмичев
ЦЗ
76
Николай Придава
ЦЗ
82
Александр Алехин
ЦЗ
22
Александр Гапечкин
ПЗ
24
Артем Бирюков
АП
7
Pape Guèye
ЦФ
99
Иван Тимошенко
ЦФ
Главный тренер
Зоран Зелькович
Остались в запасе
12
Егор Бабурин
ВР
74
Михаил Волков
ВР
87
Андрей Костин
ЦЗ
15
Егор Данилкин
ЦЗ
2
Kirill Isaev
ЦЗ
22
Владислав Галкин
АП
11
Даниил Шамкин
АП
89
Руслан Червяков
ПВ
Остались в запасе
1
Сергей Айдаров
ВР
52
Иван Кузьмичев
ЦЗ
76
Николай Придава
ЦЗ
82
Александр Алехин
ЦЗ
22
Александр Гапечкин
ПЗ
24
Артем Бирюков
АП
7
Pape Guèye
ЦФ
99
Иван Тимошенко
ЦФ
Главный тренер
Олег Кононов
Главный тренер
Зоран Зелькович
Статистика матча Торпедо - Родина
2
3
Желтые карточки
2
3
Смотреть прямую трансляцию матча «Торпедо» против «Родины», 25-й тур Первой лиги на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 22 марта в 17:00 по московскому времени.
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Источник: «Бомбардир»