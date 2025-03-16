Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Кубок России Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «ПСЖ» – «Марсель»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 16 марта 2025

«ПСЖ» – «Марсель»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 16 марта 2025

16 марта 2025, 21:35
ПСЖ
16.03.2025, воскресенье, 22:45
Франция. Лига 1, 26 тур
3 : 1
Завершен
Марсель
17' У. Дембеле 42' Н. Мендеш 76' П. Лирола (АГ)
51' А. Гуири
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ПСЖ
1
Джанлуиджи Доннарумма
ВР
25
Нуну Мендеш
ЛЗ
4
Лукас Бералдо
ЦЗ
51
Вильям Пачо
ЦЗ
2
Ашраф Хакими
(К) ПЗ
7
Хвича Кварацхелия
ЛВ
33
Варрен Заир-Эмери
ОП
17
Витинья
ЦП
8
Фабиан Руис
ЦП
14
Десир Дуэ
АП
10
Усман Дембеле
ПВ
Главный тренер
Луис Энрике
Марсель
28
Херонимо Рульи
ВР
37
Амар Дедич
ЛЗ
26
Леонардо Балерди
ЦЗ
5
Луис Фелипе
ЦЗ
13
Дерек Корнелиус
ЦЗ
11
Луис Энрике
ЛВ
12
Адриан Рабьо
(К) ЦП
21
Валантен Ронжье
ЦП
19
Жоффри Кондогбиа
ЦП
4
Билял Надир
ЦП
9
Амин Гуири
ЦФ
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
ПСЖ
39
Матвей Сафонов
ВР
21
Люка Эрнандес
ЛЗ
5
Маркиньос
ЦЗ
3
Преснел Кимпембе
ЦЗ
29
Брэдли Барколя
ЛВ
7
Ли Кан Ин
АП
24
Сенни Маюлу
АП
87
Жоау Невеш
АП
19
Ибрахим Мбайе
ПВ
Марсель
12
Жеффри де Ланж
ВР
25
Улиссес Гарсия
ЛЗ
26
Кентен Мерлен
ЛЗ
14
Поль Лирола
ПЗ
11
Джон Роу
ЛВ
50
Дэррил Бакола
ЦП
10
Исмаэль Беннасер
ЦП
11
Мэйсон Гринвуд
ПВ
11
Нил Мопе
ЦФ
4-1-2-3
1
Доннарумма
25
Мендеш
4
Бералдо
51
Пачо
2
Хакими
33
Заир-Эмери
17
Витинья
8
Руис
7
Кварацхелия
14
Дуэ
10
Дембеле
4-4-1-1
28
Рульи
26
Балерди
5
Фелипе
13
Корнелиус
37
Дедич
21
Ронжье
19
Кондогбиа
4
Надир
12
Рабьо
11
Энрике
9
Гуири
7
Кварацхелия
21
Эрнандес
21
Эрнандес
7
Кварацхелия
10
Дембеле
7
Кан Ин
7
Кан Ин
10
Дембеле
14
Дуэ
87
Невеш
87
Невеш
14
Дуэ
33
Заир-Эмери
29
Барколя
29
Барколя
33
Заир-Эмери
37
Дедич
26
Мерлен
26
Мерлен
37
Дедич
5
Фелипе
14
Лирола
14
Лирола
5
Фелипе
4
Надир
11
Гринвуд
11
Гринвуд
4
Надир
21
Ронжье
11
Мопе
11
Мопе
21
Ронжье
Остались в запасе
ПСЖ
Марсель
39
Матвей Сафонов
ВР
5
Маркиньос
ЦЗ
3
Преснел Кимпембе
ЦЗ
24
Сенни Маюлу
АП
19
Ибрахим Мбайе
ПВ
Главный тренер
Луис Энрике
12
Жеффри де Ланж
ВР
25
Улиссес Гарсия
ЛЗ
50
Дэррил Бакола
ЦП
10
Исмаэль Беннасер
ЦП
11
Джон Роу
ЛВ
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
Остались в запасе
39
Матвей Сафонов
ВР
5
Маркиньос
ЦЗ
3
Преснел Кимпембе
ЦЗ
24
Сенни Маюлу
АП
19
Ибрахим Мбайе
ПВ
Остались в запасе
12
Жеффри де Ланж
ВР
25
Улиссес Гарсия
ЛЗ
50
Дэррил Бакола
ЦП
10
Исмаэль Беннасер
ЦП
11
Джон Роу
ЛВ
Главный тренер
Луис Энрике
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
Статистика матча ПСЖ - Марсель
1
Всего ударов по воротам
16
11
Удары в створ
5
2
Владение мячом %
60
40
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Угловые удары
5
5
Нарушения
7
9
Офсайды
4
4
Количество передач
612
407
Сейвы
1
3
Точность передач %
90
85
Удары мимо ворот
6
4
Блокированные удары
5
5
Удары из пределов штрафной
12
4
Удары из-за пределов штрафной
4
7
xG (ожидаемые голы)
2.73
0.98

Смотреть прямую трансляцию матча «ПСЖ» против «Марселя», 26-й тур чемпионата Франции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 16 марта в 22:45 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «ПСЖ»«Марсель»

«ПСЖ» – «Марсель»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 16 марта 2025

Источник: «Бомбардир»
Франция. Лига 1 Марсель ПСЖ
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Стало известно, какую зарплату «Галатасарай» хочет предложить Батракову
09:43
2
Фанаты «Лестера» возмущены сотрудничеством клуба с российской порнозвездой
09:36
3
«Реал» проигнорировал уход Роналду из сборной Португалии – остальные клубы отреагировали
09:17
Роналду ушел из сборной Португалии, кадровые проблемы «Спартака», в ЛЧ побили антирекорд Романцева и другие новости
01:16
Бубнов ответил, кто должен сменить Галактионова в «Локомотиве»
00:57
1
Назван тренер из РПЛ, которого в ближайшие дни могут уволить
00:40
6
Генич объяснил, почему «Зенит» – лидер Земли по полученным пенальти
00:28
30
ЦСКА планирует пойти за защитником сборной России
Вчера, 23:58
3
Стало известно, куда из ЦСКА может уйти Гонду
Вчера, 23:16
7
Раскрыты зимние трансферные планы ЦСКА
Вчера, 23:07
4
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+