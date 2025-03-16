16.03.2025, воскресенье, 22:45
Франция. Лига 1, 26 тур
Франция. Лига 1, 26 тур
3 : 1
Завершен
Составы команд
ПСЖ
ПСЖ
4-1-2-3
1
Доннарумма
25
Мендеш
4
Бералдо
51
Пачо
2
Хакими
33
Заир-Эмери
17
Витинья
8
Руис
7
Кварацхелия
14
Дуэ
10
Дембеле
4-4-1-1
28
Рульи
26
Балерди
5
Фелипе
13
Корнелиус
37
Дедич
21
Ронжье
19
Кондогбиа
4
Надир
12
Рабьо
11
Энрике
9
Гуири
7
Кварацхелия
21
Эрнандес
21
Эрнандес
7
Кварацхелия
10
Дембеле
7
Кан Ин
7
Кан Ин
10
Дембеле
14
Дуэ
87
Невеш
87
Невеш
14
Дуэ
33
Заир-Эмери
29
Барколя
29
Барколя
33
Заир-Эмери
37
Дедич
26
Мерлен
26
Мерлен
37
Дедич
5
Фелипе
14
Лирола
14
Лирола
5
Фелипе
4
Надир
11
Гринвуд
11
Гринвуд
4
Надир
21
Ронжье
11
Мопе
11
Мопе
21
Ронжье
Остались в запасе
ПСЖ
Марсель
39
Матвей Сафонов
ВР
5
Маркиньос
ЦЗ
3
Преснел Кимпембе
ЦЗ
24
Сенни Маюлу
АП
19
Ибрахим Мбайе
ПВ
Главный тренер
Луис Энрике
12
Жеффри де Ланж
ВР
25
Улиссес Гарсия
ЛЗ
50
Дэррил Бакола
ЦП
10
Исмаэль Беннасер
ЦП
11
Джон Роу
ЛВ
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
Остались в запасе
39
Матвей Сафонов
ВР
5
Маркиньос
ЦЗ
3
Преснел Кимпембе
ЦЗ
24
Сенни Маюлу
АП
19
Ибрахим Мбайе
ПВ
Остались в запасе
12
Жеффри де Ланж
ВР
25
Улиссес Гарсия
ЛЗ
50
Дэррил Бакола
ЦП
10
Исмаэль Беннасер
ЦП
11
Джон Роу
ЛВ
Главный тренер
Луис Энрике
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
Статистика матча ПСЖ - Марсель
1
Всего ударов по воротам
16
11
Удары в створ
5
2
Владение мячом %
60
40
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Угловые удары
5
5
Нарушения
7
9
Офсайды
4
4
Количество передач
612
407
Сейвы
1
3
Точность передач %
90
85
Удары мимо ворот
6
4
Блокированные удары
5
5
Удары из пределов штрафной
12
4
Удары из-за пределов штрафной
4
7
xG (ожидаемые голы)
2.73
0.98
Смотреть прямую трансляцию матча «ПСЖ» против «Марселя», 26-й тур чемпионата Франции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 16 марта в 22:45 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «ПСЖ» – «Марсель»
- Матч можно посмотреть на канале «Okko».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»