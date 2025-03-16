16.03.2025, воскресенье, 23:00
Испания. Примера, 28 тур
Испания. Примера, 28 тур
2 : 4
Завершен
Составы команд
Атлетико
Атлетико
3-3-2-2
13
Облак
17
Рейнилду
2
Лангле
24
Ле Норман
14
Льоренте
7
Де Пауль
8
Барриос
16
Лино
20
Симеоне
7
Гризманн
19
Альварес
4-1-1-3-1
13
Щесны
23
Кунде
5
Кубарси
26
Мартинес
3
Бальде
6
Касадо
8
Педри
11
Рафинья
20
Ольмо
10
Ямаль
9
Левандовски
20
Симеоне
20
Хименес
20
Хименес
20
Симеоне
7
Де Пауль
20
Молина
20
Молина
7
Де Пауль
16
Лино
22
Галлахер
22
Галлахер
16
Лино
7
Гризманн
17
Рикельме
17
Рикельме
7
Гризманн
19
Альварес
9
Серлот
9
Серлот
19
Альварес
3
Бальде
18
Мартин
18
Мартин
3
Бальде
6
Касадо
24
Гарсия
24
Гарсия
6
Касадо
23
Кунде
33
Араухо
33
Араухо
23
Кунде
8
Педри
16
Гави
16
Гави
8
Педри
20
Ольмо
9
Торрес
9
Торрес
20
Ольмо
Остались в запасе
Атлетико
Барселона
31
Антонио Гомис
ВР
1
Хуан Муссо
ВР
22
Хави Галан
ЛЗ
3
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
27
Аксель Витсель
ЦП
18
Тома Лемар
АП
Главный тренер
Диего Симеоне
1
Иньяки Пенья
ВР
31
Диего Кочен
ВР
22
Эктор Форт
ПЗ
7
Фермин Лопес
ЦП
21
Френки де Йонг
ЦП
20
Пабло Торре
АП
10
Пау Виктор
ЦФ
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
Остались в запасе
31
Антонио Гомис
ВР
1
Хуан Муссо
ВР
22
Хави Галан
ЛЗ
3
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
27
Аксель Витсель
ЦП
18
Тома Лемар
АП
Остались в запасе
1
Иньяки Пенья
ВР
31
Диего Кочен
ВР
22
Эктор Форт
ПЗ
7
Фермин Лопес
ЦП
21
Френки де Йонг
ЦП
20
Пабло Торре
АП
10
Пау Виктор
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
Статистика матча Атлетико - Барселона
1
3
Всего ударов по воротам
7
13
Удары в створ
2
6
Владение мячом %
34
66
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Угловые удары
6
6
Нарушения
10
11
Офсайды
2
0
Количество передач
320
639
Сейвы
2
0
Точность передач %
76
89
Удары мимо ворот
4
6
Блокированные удары
1
1
Удары из пределов штрафной
4
7
Удары из-за пределов штрафной
3
6
xG (ожидаемые голы)
1.36
1.26
Смотреть прямую трансляцию матча «Атлетико» против «Барселоны», 28-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 16 марта в 23:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Атлетико» – «Барселона»
- Матч можно посмотреть на канале «Матч ТВ».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»