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  • «Арсенал» – «Челси»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 16 марта 2025

«Арсенал» – «Челси»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 16 марта 2025

16 марта 2025, 15:20
Арсенал
16.03.2025, воскресенье, 16:30
Англия. Премьер-лига, 29 тур
1 : 0
Завершен
Челси
20' М. Мерино
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Арсенал
1
Давид Райя
ВР
12
Хуррьен Тимбер
ЦЗ
6
Габриэль
ЦЗ
2
Вильям Салиба
ЦЗ
19
Леандро Троссард
ЛВ
7
Габриэл Мартинелли
ЛВ
49
Майлз Льюис-Скелли
ОП
41
Деклан Райс
ОП
18
Томас Парти
ЦП
23
Микель Мерино
ЦП
8
Мартин Эдегор
(К) АП
Главный тренер
Микель Артета
Челси
97
Роберт Санчес
ВР
17
Марк Кукурелья
ЛЗ
5
Бенуа Бадьяшиль
ЦЗ
6
Леви Колуилл
ЦЗ
3
Уэсли Фофана
ЦЗ
24
Рис Джеймс
(К) ПЗ
7
Педру Нету
ЛВ
25
Мойзес Кайседо
ОП
17
Энцо Фернандес
ОП
19
Джейдон Санчо
ПВ
28
Кристофер Нкунку
ЦФ
Главный тренер
Энцо Мареска
Арсенал
33
Нето
ВР
63
Киран Тирни
ЛЗ
47
Александр Зинченко
ЛЗ
33
Риккардо Калафьори
ЛЗ
4
Якуб Кивиор
ЦЗ
4
Бен Уайт
ЦЗ
21
Жоржиньо
ЦП
18
Итан Нванери
ЦП
11
Нейтан Бутлер-Ойедеджи
ЦФ
Челси
1
Филип Йоргенсен
ВР
13
Маркус Беттинелли
ВР
4
Тосин Адарабиойо
ЦЗ
99
Трево Чалоба
ЦЗ
34
Джош Ачампонг
ПЗ
27
Мало Густо
ПЗ
19
Тайрик Джордж
ЛВ
8
Кирнан Дьюсбери-Холл
ОП
45
Ромео Лавиа
ОП
3-2-2-3
1
Райя
12
Тимбер
6
Габриэль
2
Салиба
49
Льюис-Скелли
41
Райс
18
Парти
23
Мерино
7
Мартинелли
8
Эдегор
19
Троссард
3-4-2-1
97
Санчес
5
Бадьяшиль
6
Колуилл
3
Фофана
24
Джеймс
25
Кайседо
17
Фернандес
17
Кукурелья
19
Санчо
7
Нету
28
Нкунку
8
Эдегор
63
Тирни
63
Тирни
8
Эдегор
7
Мартинелли
18
Нванери
18
Нванери
7
Мартинелли
5
Бадьяшиль
4
Адарабиойо
4
Адарабиойо
5
Бадьяшиль
3
Фофана
27
Густо
27
Густо
3
Фофана
28
Нкунку
8
Дьюсбери-Холл
8
Дьюсбери-Холл
28
Нкунку
24
Джеймс
45
Лавиа
45
Лавиа
24
Джеймс
Остались в запасе
Арсенал
Челси
33
Нето
ВР
47
Александр Зинченко
ЛЗ
33
Риккардо Калафьори
ЛЗ
4
Якуб Кивиор
ЦЗ
4
Бен Уайт
ЦЗ
21
Жоржиньо
ЦП
11
Нейтан Бутлер-Ойедеджи
ЦФ
Главный тренер
Микель Артета
1
Филип Йоргенсен
ВР
13
Маркус Беттинелли
ВР
99
Трево Чалоба
ЦЗ
34
Джош Ачампонг
ПЗ
19
Тайрик Джордж
ЛВ
Главный тренер
Энцо Мареска
Остались в запасе
33
Нето
ВР
47
Александр Зинченко
ЛЗ
33
Риккардо Калафьори
ЛЗ
4
Якуб Кивиор
ЦЗ
4
Бен Уайт
ЦЗ
21
Жоржиньо
ЦП
11
Нейтан Бутлер-Ойедеджи
ЦФ
Остались в запасе
1
Филип Йоргенсен
ВР
13
Маркус Беттинелли
ВР
99
Трево Чалоба
ЦЗ
34
Джош Ачампонг
ПЗ
19
Тайрик Джордж
ЛВ
Главный тренер
Микель Артета
Главный тренер
Энцо Мареска
Статистика матча Арсенал - Челси
3
3
Всего ударов по воротам
12
8
Удары в створ
4
2
Владение мячом %
41
59
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Угловые удары
5
4
Нарушения
10
13
Офсайды
2
1
Количество передач
346
508
Сейвы
2
4
Точность передач %
84
86
Удары мимо ворот
6
3
Блокированные удары
2
3
Удары из пределов штрафной
9
3
Удары из-за пределов штрафной
3
5
xG (ожидаемые голы)
0.77
0.35

Смотреть прямую трансляцию матча «Арсенал» против «Челси», 29-й тур чемпионата Англии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 16 марта в 16:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Арсенал» – «Челси»

«Арсенал» – «Челси»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 16 марта 2025

Источник: «Бомбардир»
Англия. Премьер-лига Челси Арсенал
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