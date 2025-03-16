16.03.2025, воскресенье, 16:30
Англия. Премьер-лига, 29 тур
Англия. Премьер-лига, 29 тур
1 : 0
Завершен
Составы команд
Арсенал
Арсенал
3-2-2-3
1
Райя
12
Тимбер
6
Габриэль
2
Салиба
49
Льюис-Скелли
41
Райс
18
Парти
23
Мерино
7
Мартинелли
8
Эдегор
19
Троссард
3-4-2-1
97
Санчес
5
Бадьяшиль
6
Колуилл
3
Фофана
24
Джеймс
25
Кайседо
17
Фернандес
17
Кукурелья
19
Санчо
7
Нету
28
Нкунку
8
Эдегор
63
Тирни
63
Тирни
8
Эдегор
7
Мартинелли
18
Нванери
18
Нванери
7
Мартинелли
5
Бадьяшиль
4
Адарабиойо
4
Адарабиойо
5
Бадьяшиль
3
Фофана
27
Густо
27
Густо
3
Фофана
28
Нкунку
8
Дьюсбери-Холл
8
Дьюсбери-Холл
28
Нкунку
24
Джеймс
45
Лавиа
45
Лавиа
24
Джеймс
Остались в запасе
Арсенал
Челси
33
Нето
ВР
47
Александр Зинченко
ЛЗ
33
Риккардо Калафьори
ЛЗ
4
Якуб Кивиор
ЦЗ
4
Бен Уайт
ЦЗ
21
Жоржиньо
ЦП
11
Нейтан Бутлер-Ойедеджи
ЦФ
Главный тренер
Микель Артета
1
Филип Йоргенсен
ВР
13
Маркус Беттинелли
ВР
99
Трево Чалоба
ЦЗ
34
Джош Ачампонг
ПЗ
19
Тайрик Джордж
ЛВ
Главный тренер
Энцо Мареска
Остались в запасе
33
Нето
ВР
47
Александр Зинченко
ЛЗ
33
Риккардо Калафьори
ЛЗ
4
Якуб Кивиор
ЦЗ
4
Бен Уайт
ЦЗ
21
Жоржиньо
ЦП
11
Нейтан Бутлер-Ойедеджи
ЦФ
Остались в запасе
1
Филип Йоргенсен
ВР
13
Маркус Беттинелли
ВР
99
Трево Чалоба
ЦЗ
34
Джош Ачампонг
ПЗ
19
Тайрик Джордж
ЛВ
Главный тренер
Микель Артета
Главный тренер
Энцо Мареска
Статистика матча Арсенал - Челси
3
3
Всего ударов по воротам
12
8
Удары в створ
4
2
Владение мячом %
41
59
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Угловые удары
5
4
Нарушения
10
13
Офсайды
2
1
Количество передач
346
508
Сейвы
2
4
Точность передач %
84
86
Удары мимо ворот
6
3
Блокированные удары
2
3
Удары из пределов штрафной
9
3
Удары из-за пределов штрафной
3
5
xG (ожидаемые голы)
0.77
0.35
Смотреть прямую трансляцию матча «Арсенал» против «Челси», 29-й тур чемпионата Англии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 16 марта в 16:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Арсенал» – «Челси»
- Матч можно посмотреть на канале «Sportcast».
- Также игру будет транслировать «PARI».
Источник: «Бомбардир»