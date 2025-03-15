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  • «Нант» – «Лилль»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 марта 2025

«Нант» – «Лилль»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 марта 2025

15 марта 2025, 17:50
Нант
15.03.2025, суббота, 19:00
Франция. Лига 1, 26 тур
1 : 0
Завершен
Лилль
83' М. Мохамед
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нант
1
Антони Лопеш
ВР
4
Сайду Соу
ЦЗ
21
Жан-Чарльз Кастеллетто
ЦЗ
31
Николя Коцца
ЦЗ
27
Мозес Саймон
ЛВ
4
Педро Чиривелья
(К) ОП
19
Луи Леру
ЦП
8
Дуглас Аугусто
ЦП
97
Маркус Коко
ПВ
7
Сорба Томас
ПВ
11
Маттис Аблин
ЦФ
Главный тренер
Антуан Комбуарэ
Лилль
30
Люка Шевалье
ВР
3
Габриэль Гудмундссон
ЛЗ
5
Митчел Баккер
ЛЗ
2
Айсса Манди
ЦЗ
18
Бафоде Диаките
ЦЗ
4
Александро
ЦЗ
11
Осаме Сахрауи
ЛВ
10
Хакон Арнар Харальдссон
ЦП
20
Андре Гомеш
ЦП
21
Бенжамин Андре
(К) ЦП
15
Джонатан Дэвид
ЦФ
Главный тренер
Бруно Женезио
Нант
30
Патрик Карльгрен
ВР
72
Sékou Doucoure
ЦЗ
5
Николас Паллуа
ЦЗ
13
Франсис Коклен
ОП
8
Йоанн Лепенан
ОП
91
Флоран Мойе
АП
12
Эрба Гирасси
ЦФ
42
Мостафа Мохамед
ЦФ
12
Мешак Элиа
ЦФ
Лилль
1
Вито Манноне
ВР
31
Исмаили
ЛЗ
20
Матиас Фернандес-Пардо
ЛВ
17
Нгал'айель Мукау
ОП
6
Набиль Бенталеб
ЦП
7
Анхель Гомес
ЦП
32
Айюб Буадди
АП
5
Реми Кабелла
АП
29
Чуба Акпом
ЦФ
3-1-2-3-1
1
Лопеш
4
Соу
21
Кастеллетто
31
Коцца
4
Чиривелья
19
Леру
8
Аугусто
27
Саймон
97
Коко
7
Томас
11
Аблин
3-2-3-1-1
30
Шевалье
2
Манди
18
Диаките
4
Александро
3
Гудмундссон
5
Баккер
10
Харальдссон
20
Гомеш
21
Андре
11
Сахрауи
15
Дэвид
11
Аблин
72
72
11
Аблин
4
Чиривелья
5
Паллуа
5
Паллуа
4
Чиривелья
27
Саймон
8
Лепенан
8
Лепенан
27
Саймон
7
Томас
42
Мохамед
42
Мохамед
7
Томас
3
Гудмундссон
31
Исмаили
31
Исмаили
3
Гудмундссон
5
Баккер
5
Кабелла
5
Кабелла
5
Баккер
10
Харальдссон
20
Фернандес-Пардо
20
Фернандес-Пардо
10
Харальдссон
11
Сахрауи
29
Акпом
29
Акпом
11
Сахрауи
Остались в запасе
Нант
Лилль
30
Патрик Карльгрен
ВР
13
Франсис Коклен
ОП
91
Флоран Мойе
АП
12
Эрба Гирасси
ЦФ
12
Мешак Элиа
ЦФ
Главный тренер
Антуан Комбуарэ
1
Вито Манноне
ВР
17
Нгал'айель Мукау
ОП
6
Набиль Бенталеб
ЦП
7
Анхель Гомес
ЦП
32
Айюб Буадди
АП
Главный тренер
Бруно Женезио
Остались в запасе
30
Патрик Карльгрен
ВР
13
Франсис Коклен
ОП
91
Флоран Мойе
АП
12
Эрба Гирасси
ЦФ
12
Мешак Элиа
ЦФ
Остались в запасе
1
Вито Манноне
ВР
17
Нгал'айель Мукау
ОП
6
Набиль Бенталеб
ЦП
7
Анхель Гомес
ЦП
32
Айюб Буадди
АП
Главный тренер
Антуан Комбуарэ
Главный тренер
Бруно Женезио
Статистика матча Нант - Лилль
2
1
3
Всего ударов по воротам
10
13
Удары в створ
3
4
Владение мячом %
32
68
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
3
Угловые удары
3
5
Нарушения
9
15
Офсайды
0
2
Количество передач
297
659
Сейвы
3
1
Точность передач %
79
90
Удары мимо ворот
5
6
Блокированные удары
2
3
Удары из пределов штрафной
10
10
Удары из-за пределов штрафной
0
3
xG (ожидаемые голы)
1.19
1.4

Смотреть прямую трансляцию матча «Нант» против «Лилля», 26-й тур чемпионата Франции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 15 марта в 19:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Нант»«Лилль»

«Нант» – «Лилль»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 марта 2025

Источник: «Бомбардир»
Франция. Лига 1 Лилль Нант
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