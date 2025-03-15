15.03.2025, суббота, 19:00
Франция. Лига 1, 26 тур
Франция. Лига 1, 26 тур
1 : 0
Завершен
Составы команд
Нант
Нант
3-1-2-3-1
1
Лопеш
4
Соу
21
Кастеллетто
31
Коцца
4
Чиривелья
19
Леру
8
Аугусто
27
Саймон
97
Коко
7
Томас
11
Аблин
3-2-3-1-1
30
Шевалье
2
Манди
18
Диаките
4
Александро
3
Гудмундссон
5
Баккер
10
Харальдссон
20
Гомеш
21
Андре
11
Сахрауи
15
Дэвид
11
Аблин
72
72
11
Аблин
4
Чиривелья
5
Паллуа
5
Паллуа
4
Чиривелья
27
Саймон
8
Лепенан
8
Лепенан
27
Саймон
7
Томас
42
Мохамед
42
Мохамед
7
Томас
3
Гудмундссон
31
Исмаили
31
Исмаили
3
Гудмундссон
5
Баккер
5
Кабелла
5
Кабелла
5
Баккер
10
Харальдссон
20
Фернандес-Пардо
20
Фернандес-Пардо
10
Харальдссон
11
Сахрауи
29
Акпом
29
Акпом
11
Сахрауи
Остались в запасе
Нант
Лилль
30
Патрик Карльгрен
ВР
13
Франсис Коклен
ОП
91
Флоран Мойе
АП
12
Эрба Гирасси
ЦФ
12
Мешак Элиа
ЦФ
Главный тренер
Антуан Комбуарэ
1
Вито Манноне
ВР
17
Нгал'айель Мукау
ОП
6
Набиль Бенталеб
ЦП
7
Анхель Гомес
ЦП
32
Айюб Буадди
АП
Главный тренер
Бруно Женезио
Остались в запасе
30
Патрик Карльгрен
ВР
13
Франсис Коклен
ОП
91
Флоран Мойе
АП
12
Эрба Гирасси
ЦФ
12
Мешак Элиа
ЦФ
Остались в запасе
1
Вито Манноне
ВР
17
Нгал'айель Мукау
ОП
6
Набиль Бенталеб
ЦП
7
Анхель Гомес
ЦП
32
Айюб Буадди
АП
Главный тренер
Антуан Комбуарэ
Главный тренер
Бруно Женезио
Статистика матча Нант - Лилль
2
1
3
Всего ударов по воротам
10
13
Удары в створ
3
4
Владение мячом %
32
68
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
3
Угловые удары
3
5
Нарушения
9
15
Офсайды
0
2
Количество передач
297
659
Сейвы
3
1
Точность передач %
79
90
Удары мимо ворот
5
6
Блокированные удары
2
3
Удары из пределов штрафной
10
10
Удары из-за пределов штрафной
0
3
xG (ожидаемые голы)
1.19
1.4
Смотреть прямую трансляцию матча «Нант» против «Лилля», 26-й тур чемпионата Франции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 15 марта в 19:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Нант» – «Лилль»
- Матч можно посмотреть на канале «Okko».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»