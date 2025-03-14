14.03.2025, пятница, 22:45
Италия. Серия А, 29 тур
Италия. Серия А, 29 тур
2 : 1
Завершен
Составы команд
Дженоа
Дженоа
3-2-3-1-1
1
Леали
20
Сабелли
5
Де Винтер
22
Васкес
3
Мартин
59
Дзаноли
32
Френдруп
21
Миретти
73
Мазини
17
Малиновский
9
Пинамонти
4-3-2-1
30
Фальконе
24
Жилберт
6
Башкиротто
18
Жан
25
Галло
29
Кулибали
10
Бериша
21
Хельгасон
50
Пьеротти
20
Моренте
90
Крстович
17
Малиновский
28
Маттурро
28
Маттурро
17
Малиновский
20
Сабелли
18
Нортон-Каффи
18
Нортон-Каффи
20
Сабелли
21
Миретти
14
Онана
14
Онана
21
Миретти
59
Дзаноли
18
Эхатор
18
Эхатор
59
Дзаноли
29
Кулибали
77
Каба
77
Каба
29
Кулибали
21
Хельгасон
19
Банда
19
Банда
21
Хельгасон
50
Пьеротти
11
Н'Дри
11
Н'Дри
50
Пьеротти
20
Моренте
21
Карлссон
21
Карлссон
20
Моренте
Остались в запасе
Дженоа
Лечче
39
Даниэле Соммарива
ВР
31
Бенжамин Зигрист
ВР
67
Matteo Barbini
ЦЗ
47
Милан Бадель
ЦП
71
Filippo Carbone
ЦП
20
Лоренцо Вентурино
ЦФ
86
Joi Nuredini
ЦФ
17
Michalis Papastylianou
ЦФ
Главный тренер
Патрик Виейра
1
Кристиан Фрюхтль
ВР
30
Яспер Самоойя
ВР
4
Киалонда Гашпар
ЦЗ
44
Тиагу Габриэль
ЦЗ
17
Данилу Вейга
ПЗ
20
Юльбер Рамадани
ЦП
24
Хамза Рафья
ЦП
9
Анте Ребич
ЛВ
9
Рарес Бурнете
ЦФ
Главный тренер
Марко Джампаоло
Остались в запасе
39
Даниэле Соммарива
ВР
31
Бенжамин Зигрист
ВР
67
Matteo Barbini
ЦЗ
47
Милан Бадель
ЦП
71
Filippo Carbone
ЦП
20
Лоренцо Вентурино
ЦФ
86
Joi Nuredini
ЦФ
17
Michalis Papastylianou
ЦФ
Остались в запасе
1
Кристиан Фрюхтль
ВР
30
Яспер Самоойя
ВР
4
Киалонда Гашпар
ЦЗ
44
Тиагу Габриэль
ЦЗ
17
Данилу Вейга
ПЗ
20
Юльбер Рамадани
ЦП
24
Хамза Рафья
ЦП
9
Анте Ребич
ЛВ
9
Рарес Бурнете
ЦФ
Главный тренер
Патрик Виейра
Главный тренер
Марко Джампаоло
Статистика матча Дженоа - Лечче
3
2
Всего ударов по воротам
8
15
Удары в створ
2
2
Владение мячом %
44
56
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Угловые удары
3
3
Нарушения
12
10
Офсайды
1
0
Количество передач
345
445
Сейвы
1
0
Точность передач %
72
77
Удары мимо ворот
4
5
Блокированные удары
2
8
Удары из пределов штрафной
3
5
Удары из-за пределов штрафной
5
10
xG (ожидаемые голы)
1.04
1.32
Смотреть прямую трансляцию матча «Дженоа» против «Лечче», 29-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 14 марта в 22:45 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Дженоа» – «Лечче»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Футбол 1».
- Также игру будет транслировать «Bettery».
Источник: «Бомбардир»