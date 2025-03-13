13.03.2025, четверг, 23:00
Лига конференций, 1/8 финала
Лига конференций, 1/8 финала
3 : 1
Завершен
Составы команд
Фиорентина
Фиорентина
3-3-1-2-1
43
Де Хеа
8
Госенс
5
Понграчич
15
Комуццо
3
Раньери
8
Мандрагора
20
Додо
32
Катальди
44
Фаджоли
11
Гюдмюндссон
9
Кен
3-1-3-2-1
1
Дронговски
13
Вагианнидис
15
Ингасон
37
Младенович
15
Арао
21
Унаи
6
Сиопис
88
Максимович
11
Тете
31
Джуричич
28
Свидерски
32
Катальди
14
Фолоруншо
14
Фолоруншо
32
Катальди
8
Мандрагора
29
Адли
29
Адли
8
Мандрагора
3
Раньери
10
Дзаньоло
10
Дзаньоло
3
Раньери
11
Гюдмюндссон
18
Белтран
18
Белтран
11
Гюдмюндссон
15
Арао
22
Гнезда Черин
22
Гнезда Черин
15
Арао
11
Тете
28
Пельистри
28
Пельистри
11
Тете
31
Джуричич
7
Иоаннидис
7
Иоаннидис
31
Джуричич
28
Свидерски
19
Еремеефф
19
Еремеефф
28
Свидерски
Остались в запасе
Фиорентина
Панатинаикос
1
Пьетро Террачиано
ВР
50
Томмазо Мартинелли
ВР
65
Фабиано Паризи
ЛЗ
2
Матиас Морено
ЦЗ
61
Leonardo Baroncelli
ЦЗ
7
Амир Ричардсон
ЦП
11
Маат Даниэль Каприни
ЛВ
Главный тренер
Раффаэле Палладино
1
Клидман Лило
ВР
12
Юрий Лодыгин
ВР
30
Филипп Макс
ЛЗ
4
Тин Едвай
ЦЗ
3
Elton Fikaj
ЦЗ
19
Adriano Bregou
ЦП
7
Даниэль Мансини
ПВ
80
Атанасиос Дабизас
ЦФ
Главный тренер
Руй Витория
Остались в запасе
1
Пьетро Террачиано
ВР
50
Томмазо Мартинелли
ВР
65
Фабиано Паризи
ЛЗ
2
Матиас Морено
ЦЗ
61
Leonardo Baroncelli
ЦЗ
7
Амир Ричардсон
ЦП
11
Маат Даниэль Каприни
ЛВ
Остались в запасе
1
Клидман Лило
ВР
12
Юрий Лодыгин
ВР
30
Филипп Макс
ЛЗ
4
Тин Едвай
ЦЗ
3
Elton Fikaj
ЦЗ
19
Adriano Bregou
ЦП
7
Даниэль Мансини
ПВ
80
Атанасиос Дабизас
ЦФ
Главный тренер
Раффаэле Палладино
Главный тренер
Руй Витория
Статистика матча Фиорентина - Панатинаикос
5
1
3
Всего ударов по воротам
16
17
Удары в створ
9
2
Владение мячом %
50
50
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
5
3
Угловые удары
5
5
Нарушения
26
19
Офсайды
2
0
Количество передач
382
372
Сейвы
1
6
Точность передач %
82
83
Удары мимо ворот
5
4
Блокированные удары
2
11
Удары из пределов штрафной
11
9
Удары из-за пределов штрафной
5
8
xG (ожидаемые голы)
1.57
1.66
Смотреть прямую трансляцию матча «Фиорентина» против «Панатинаикоса», 1/8 Лиги конференций на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 13 марта в 23:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Фиорентина» – «Панатинаикос»
- Матч можно посмотреть на канале «Okko».
- Также игру будет транслировать «PARI».
Источник: «Бомбардир»