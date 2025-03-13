13.03.2025, четверг, 20:45
Лига Европы, 1/8 финала
Лига Европы, 1/8 финала
2 : 1
Завершен
Составы команд
Олимпиакос
Олимпиакос
3-3-2-2
19
Цолакис
20
Коштинья
45
Рецос
5
Пирола
3
Ортега
32
Хецце
23
Родиней
6
Орта
14
Дани Гарсия
22
Шикинью
10
Мартинш
3-1-3-2-1
12
Хайкин
6
Гундерсен
4
Бьортуфт
15
Бьоркан
7
Берг
26
Эвьен
14
Салтнес
20
Сьоволд
11
Бломберг
10
Хеуге
9
Хег
3
Ортега
70
Оньемаечи
70
Оньемаечи
3
Ортега
22
Шикинью
4
Бьянсон
4
Бьянсон
22
Шикинью
32
Хецце
36
Музакитис
36
Музакитис
32
Хецце
10
Мартинш
77
Пальма
77
Пальма
10
Мартинш
6
Орта
11
Яремчук
11
Яремчук
6
Орта
10
Хеуге
2
Нильсен
2
Нильсен
10
Хеуге
20
Сьоволд
5
Вембангомо
5
Вембангомо
20
Сьоволд
26
Эвьен
25
Мяяття
25
Мяяття
26
Эвьен
14
Салтнес
8
Аукленд
8
Аукленд
14
Салтнес
9
Хег
9
Хельмерсен
9
Хельмерсен
9
Хег
Остались в запасе
Олимпиакос
Буде-Глимт
1
Александрос Пасхалакис
ВР
6
Давид Карму
ЦЗ
6
Марко Стаменич
ЦП
44
A. Papakanellos
ЦП
99
Кристоффер Вельде
ЛВ
15
A. Anagnostopoulos
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
1
Юлиан Лунд
ВР
44
Магнус Брендбо
ВР
10
Йеппе Кьяер
ЦП
94
Аугуст Миккельсен
АП
10
Сондре Серли
ПВ
23
Миккель Бро Хансен
ЦФ
Главный тренер
Кьетил Кнутсен
Остались в запасе
1
Александрос Пасхалакис
ВР
6
Давид Карму
ЦЗ
6
Марко Стаменич
ЦП
44
A. Papakanellos
ЦП
99
Кристоффер Вельде
ЛВ
15
A. Anagnostopoulos
ЦФ
Остались в запасе
1
Юлиан Лунд
ВР
44
Магнус Брендбо
ВР
10
Йеппе Кьяер
ЦП
94
Аугуст Миккельсен
АП
10
Сондре Серли
ПВ
23
Миккель Бро Хансен
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
Главный тренер
Кьетил Кнутсен
Статистика матча Олимпиакос - Буде-Глимт
3
1
3
Всего ударов по воротам
27
2
Удары в створ
9
1
Владение мячом %
69
31
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
3
Угловые удары
11
0
Нарушения
12
13
Офсайды
4
2
Количество передач
509
251
Сейвы
0
6
Точность передач %
88
66
Удары мимо ворот
8
0
Блокированные удары
10
1
Удары из пределов штрафной
20
1
Удары из-за пределов штрафной
7
1
xG (ожидаемые голы)
2.97
0.46
Смотреть прямую трансляцию матча «Олимпиакос» против «Буде-Глимт», 1/8 Лиги Европы на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 13 марта в 20:45 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Олимпиакос» – «Буде-Глимт»
- Матч можно посмотреть на канале «Okko».
- Также игру будет транслировать «Bettery».
Источник: «Бомбардир»