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  • «Олимпиакос» – «Буде-Глимт»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 марта 2025

«Олимпиакос» – «Буде-Глимт»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 марта 2025

13 марта 2025, 19:35
Олимпиакос
13.03.2025, четверг, 20:45
Лига Европы, 1/8 финала
2 : 1
Первый матч – 0 : 3
Завершен
Буде-Глимт
53' Р. Яремчук 65' Р. Яремчук
36' К. Хег
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Олимпиакос
19
Константинос Цолакис
ВР
3
Франсиско Ортега
ЛЗ
45
Панайотис Рецос
(К) ЦЗ
5
Лоренцо Пирола
ЦЗ
20
Коштинья
ПЗ
23
Родиней
ПЗ
32
Сантьяго Хецце
ОП
6
Андре Орта
ЦП
14
Дани Гарсия
ЦП
22
Шикинью
АП
10
Желсон Мартинш
ПВ
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
Буде-Глимт
12
Никита Хайкин
ВР
15
Фредрик-Андре Бьоркан
ЛЗ
6
Йостейн Гундерсен
ЦЗ
4
Один-Лурас Бьортуфт
ЦЗ
10
Йенс Хеуге
ЛВ
7
Патрик Берг
(К) ОП
26
Хэкон Эвьен
ЦП
14
Ульрик Салтнес
ЦП
20
Фредрик Сьоволд
ЦП
11
Оле-Дидрик Бломберг
ПВ
9
Каспер Хег
ЦФ
Главный тренер
Кьетил Кнутсен
Олимпиакос
1
Александрос Пасхалакис
ВР
6
Давид Карму
ЦЗ
70
Бруно Оньемаечи
ЦЗ
4
Жулиан Бьянсон
ПЗ
99
Кристоффер Вельде
ЛВ
77
Луис Пальма
ЛВ
6
Марко Стаменич
ЦП
44
A. Papakanellos
ЦП
36
Христос Музакитис
ЦП
15
A. Anagnostopoulos
ЦФ
11
Роман Яремчук
ЦФ
Буде-Глимт
1
Юлиан Лунд
ВР
44
Магнус Брендбо
ВР
2
Вилладс Нильсен
ЦЗ
5
Брайс Вембангомо
ПЗ
10
Йеппе Кьяер
ЦП
94
Аугуст Миккельсен
АП
25
Исак Дыбвик Мяяття
ПВ
10
Сондре Серли
ПВ
8
Сондре Аукленд
ЦФ
9
Андреас Хельмерсен
ЦФ
23
Миккель Бро Хансен
ЦФ
3-3-2-2
19
Цолакис
20
Коштинья
45
Рецос
5
Пирола
3
Ортега
32
Хецце
23
Родиней
6
Орта
14
Дани Гарсия
22
Шикинью
10
Мартинш
3-1-3-2-1
12
Хайкин
6
Гундерсен
4
Бьортуфт
15
Бьоркан
7
Берг
26
Эвьен
14
Салтнес
20
Сьоволд
11
Бломберг
10
Хеуге
9
Хег
3
Ортега
70
Оньемаечи
70
Оньемаечи
3
Ортега
22
Шикинью
4
Бьянсон
4
Бьянсон
22
Шикинью
32
Хецце
36
Музакитис
36
Музакитис
32
Хецце
10
Мартинш
77
Пальма
77
Пальма
10
Мартинш
6
Орта
11
Яремчук
11
Яремчук
6
Орта
10
Хеуге
2
Нильсен
2
Нильсен
10
Хеуге
20
Сьоволд
5
Вембангомо
5
Вембангомо
20
Сьоволд
26
Эвьен
25
Мяяття
25
Мяяття
26
Эвьен
14
Салтнес
8
Аукленд
8
Аукленд
14
Салтнес
9
Хег
9
Хельмерсен
9
Хельмерсен
9
Хег
Остались в запасе
Олимпиакос
Буде-Глимт
1
Александрос Пасхалакис
ВР
6
Давид Карму
ЦЗ
6
Марко Стаменич
ЦП
44
A. Papakanellos
ЦП
99
Кристоффер Вельде
ЛВ
15
A. Anagnostopoulos
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
1
Юлиан Лунд
ВР
44
Магнус Брендбо
ВР
10
Йеппе Кьяер
ЦП
94
Аугуст Миккельсен
АП
10
Сондре Серли
ПВ
23
Миккель Бро Хансен
ЦФ
Главный тренер
Кьетил Кнутсен
Остались в запасе
1
Александрос Пасхалакис
ВР
6
Давид Карму
ЦЗ
6
Марко Стаменич
ЦП
44
A. Papakanellos
ЦП
99
Кристоффер Вельде
ЛВ
15
A. Anagnostopoulos
ЦФ
Остались в запасе
1
Юлиан Лунд
ВР
44
Магнус Брендбо
ВР
10
Йеппе Кьяер
ЦП
94
Аугуст Миккельсен
АП
10
Сондре Серли
ПВ
23
Миккель Бро Хансен
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
Главный тренер
Кьетил Кнутсен
Статистика матча Олимпиакос - Буде-Глимт
3
1
3
Всего ударов по воротам
27
2
Удары в створ
9
1
Владение мячом %
69
31
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
3
Угловые удары
11
0
Нарушения
12
13
Офсайды
4
2
Количество передач
509
251
Сейвы
0
6
Точность передач %
88
66
Удары мимо ворот
8
0
Блокированные удары
10
1
Удары из пределов штрафной
20
1
Удары из-за пределов штрафной
7
1
xG (ожидаемые голы)
2.97
0.46

Смотреть прямую трансляцию матча «Олимпиакос» против «Буде-Глимт», 1/8 Лиги Европы на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 13 марта в 20:45 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Олимпиакос»«Буде-Глимт»

«Олимпиакос» – «Буде-Глимт»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 марта 2025

Источник: «Бомбардир»
Лига Европы Буде-Глимт Олимпиакос
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