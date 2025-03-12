12.03.2025, среда, 23:00
Лига чемпионов, 1/8 финала
Лига чемпионов, 1/8 финала
1 : 0
Счет по пенальти – 2 : 4
Завершен
Составы команд
Атлетико
Атлетико
3-4-1-2
13
Облак
17
Рейнилду
2
Лангле
20
Хименес
14
Льоренте
8
Барриос
22
Галлахер
7
Де Пауль
20
Симеоне
7
Гризманн
19
Альварес
3-1-3-2-1
1
Куртуа
2
Асенсио
22
Рюдигер
23
Менди
14
Чуамени
8
Вальверде
14
Модрич
5
Беллингем
11
Родриго
7
Винисиус
10
Мбаппе
2
Лангле
24
Ле Норман
24
Ле Норман
2
Лангле
17
Рейнилду
3
Аспиликуэта
3
Аспиликуэта
17
Рейнилду
7
Де Пауль
20
Молина
20
Молина
7
Де Пауль
22
Галлахер
16
Лино
16
Лино
22
Галлахер
20
Симеоне
10
Корреа
10
Корреа
20
Симеоне
7
Гризманн
9
Серлот
9
Серлот
7
Гризманн
23
Менди
11
Гарсия
11
Гарсия
23
Менди
14
Модрич
6
Камавинга
6
Камавинга
14
Модрич
11
Родриго
21
Диас
21
Диас
11
Родриго
14
Чуамени
17
Васкес
17
Васкес
14
Чуамени
7
Винисиус
9
Эндрик
9
Эндрик
7
Винисиус
Остались в запасе
Атлетико
Реал
1
Хуан Муссо
ВР
22
Хави Галан
ЛЗ
15
Илиас Костис
ЦЗ
27
Аксель Витсель
ЦП
18
Тома Лемар
АП
17
Родриго Рикельме
ПВ
Главный тренер
Диего Симеоне
13
Фран Гонсалес
ВР
13
Андрей Лунин
ВР
5
Давид Алаба
ЦЗ
4
Хакобо Рамон
ЦЗ
14
Чема Андрес
ЦП
15
Арда Гюлер
АП
7
Гонсало Гарсия
ПВ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Остались в запасе
1
Хуан Муссо
ВР
22
Хави Галан
ЛЗ
15
Илиас Костис
ЦЗ
27
Аксель Витсель
ЦП
18
Тома Лемар
АП
17
Родриго Рикельме
ПВ
Остались в запасе
13
Фран Гонсалес
ВР
13
Андрей Лунин
ВР
5
Давид Алаба
ЦЗ
4
Хакобо Рамон
ЦЗ
14
Чема Андрес
ЦП
15
Арда Гюлер
АП
7
Гонсало Гарсия
ПВ
Главный тренер
Диего Симеоне
Главный тренер
Карло Анчелотти
Статистика матча Атлетико - Реал
4
3
Всего ударов по воротам
17
10
Удары в створ
8
3
Владение мячом %
38
62
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Угловые удары
10
10
Нарушения
11
16
Офсайды
1
1
Количество передач
510
855
Сейвы
3
7
Точность передач %
86
92
Удары мимо ворот
7
4
Блокированные удары
2
3
Удары из пределов штрафной
10
6
Удары из-за пределов штрафной
7
4
xG (ожидаемые голы)
1.42
1.15
Смотреть прямую трансляцию матча «Атлетико» против «Реала», 1/8 Лиги чемпионов на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 12 марта в 23:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Атлетико» – «Реал»
- Матч можно посмотреть на канале «Okko».
- Также игру будет транслировать «PARI».
Источник: «Бомбардир»