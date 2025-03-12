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  • «Атлетико» – «Реал»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 марта 2025

«Атлетико» – «Реал»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 марта 2025

12 марта 2025, 21:50
Атлетико
12.03.2025, среда, 23:00
Лига чемпионов, 1/8 финала
1 : 0
Первый матч – 1 : 2
Счет по пенальти – 2 : 4
Завершен
Реал
1' К. Галлахер
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетико
13
Ян Облак
ВР
17
Рейнилду
ЛЗ
20
Хосе-Мария Хименес
ЦЗ
2
Клеман Лангле
ЦЗ
20
Джулиано Симеоне
ЛВ
14
Маркос Льоренте
ЦП
7
Родриго Де Пауль
ЦП
8
Пабло Барриос
ЦП
22
Конор Галлахер
ЦП
19
Хулиан Альварес
ЦФ
7
Антуан Гризманн
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Реал
1
Тибо Куртуа
ВР
23
Ферлан Менди
ЛЗ
2
Рауль Асенсио
ЦЗ
22
Антонио Рюдигер
ЦЗ
7
Винисиус
ЛВ
14
Орельен Чуамени
ОП
8
Федерико Вальверде
ЦП
14
Лука Модрич
ЦП
5
Джуд Беллингем
ЦП
11
Родриго
ПВ
10
Килиан Мбаппе
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Атлетико
1
Хуан Муссо
ВР
22
Хави Галан
ЛЗ
24
Робен Ле Норман
ЦЗ
15
Илиас Костис
ЦЗ
3
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
20
Науэль Молина
ПЗ
16
Самуэль Лино
ЛВ
27
Аксель Витсель
ЦП
18
Тома Лемар
АП
10
Анхель Корреа
ПВ
17
Родриго Рикельме
ПВ
9
Александр Серлот
ЦФ
Реал
13
Фран Гонсалес
ВР
13
Андрей Лунин
ВР
11
Фран Гарсия
ЛЗ
5
Давид Алаба
ЦЗ
4
Хакобо Рамон
ЦЗ
6
Эдуардо Камавинга
ЦП
14
Чема Андрес
ЦП
15
Арда Гюлер
АП
21
Браим Диас
АП
7
Гонсало Гарсия
ПВ
17
Лукас Васкес
ПВ
9
Эндрик
ЦФ
3-4-1-2
13
Облак
17
Рейнилду
2
Лангле
20
Хименес
14
Льоренте
8
Барриос
22
Галлахер
7
Де Пауль
20
Симеоне
7
Гризманн
19
Альварес
3-1-3-2-1
1
Куртуа
2
Асенсио
22
Рюдигер
23
Менди
14
Чуамени
8
Вальверде
14
Модрич
5
Беллингем
11
Родриго
7
Винисиус
10
Мбаппе
2
Лангле
24
Ле Норман
24
Ле Норман
2
Лангле
17
Рейнилду
3
Аспиликуэта
3
Аспиликуэта
17
Рейнилду
7
Де Пауль
20
Молина
20
Молина
7
Де Пауль
22
Галлахер
16
Лино
16
Лино
22
Галлахер
20
Симеоне
10
Корреа
10
Корреа
20
Симеоне
7
Гризманн
9
Серлот
9
Серлот
7
Гризманн
23
Менди
11
Гарсия
11
Гарсия
23
Менди
14
Модрич
6
Камавинга
6
Камавинга
14
Модрич
11
Родриго
21
Диас
21
Диас
11
Родриго
14
Чуамени
17
Васкес
17
Васкес
14
Чуамени
7
Винисиус
9
Эндрик
9
Эндрик
7
Винисиус
Остались в запасе
Атлетико
Реал
1
Хуан Муссо
ВР
22
Хави Галан
ЛЗ
15
Илиас Костис
ЦЗ
27
Аксель Витсель
ЦП
18
Тома Лемар
АП
17
Родриго Рикельме
ПВ
Главный тренер
Диего Симеоне
13
Фран Гонсалес
ВР
13
Андрей Лунин
ВР
5
Давид Алаба
ЦЗ
4
Хакобо Рамон
ЦЗ
14
Чема Андрес
ЦП
15
Арда Гюлер
АП
7
Гонсало Гарсия
ПВ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Остались в запасе
1
Хуан Муссо
ВР
22
Хави Галан
ЛЗ
15
Илиас Костис
ЦЗ
27
Аксель Витсель
ЦП
18
Тома Лемар
АП
17
Родриго Рикельме
ПВ
Остались в запасе
13
Фран Гонсалес
ВР
13
Андрей Лунин
ВР
5
Давид Алаба
ЦЗ
4
Хакобо Рамон
ЦЗ
14
Чема Андрес
ЦП
15
Арда Гюлер
АП
7
Гонсало Гарсия
ПВ
Главный тренер
Диего Симеоне
Главный тренер
Карло Анчелотти
Статистика матча Атлетико - Реал
4
3
Всего ударов по воротам
17
10
Удары в створ
8
3
Владение мячом %
38
62
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Угловые удары
10
10
Нарушения
11
16
Офсайды
1
1
Количество передач
510
855
Сейвы
3
7
Точность передач %
86
92
Удары мимо ворот
7
4
Блокированные удары
2
3
Удары из пределов штрафной
10
6
Удары из-за пределов штрафной
7
4
xG (ожидаемые голы)
1.42
1.15

Смотреть прямую трансляцию матча «Атлетико» против «Реала», 1/8 Лиги чемпионов на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 12 марта в 23:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Атлетико»«Реал»

«Атлетико» – «Реал»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 марта 2025

Источник: «Бомбардир»
Лига чемпионов Реал Атлетико
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