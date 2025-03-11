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  • «Барселона» – «Бенфика»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 11 марта 2025

«Барселона» – «Бенфика»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 11 марта 2025

11 марта 2025, 19:35
Барселона
11.03.2025, вторник, 20:45
Лига чемпионов, 1/8 финала
3 : 1
Первый матч – 1 : 0
Завершен
Бенфика
11' Рафинья 27' Л. Ямаль 42' Рафинья
13' Н. Отаменди
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Барселона
13
Войцех Щесны
ВР
3
Алекс Бальде
ЛЗ
23
Жюль Кунде
ЦЗ
33
Рональд Араухо
(К) ЦЗ
26
Иньиго Мартинес
ЦЗ
21
Френки де Йонг
ЦП
8
Педри
ЦП
20
Дани Ольмо
АП
10
Ламин Ямаль
ПВ
11
Рафинья
ПВ
9
Роберт Левандовски
ЦФ
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
Бенфика
1
Анатолий Трубин
ВР
26
Самуэль Даль
ЛЗ
14
Антониу Силва
ЦЗ
30
Николас Отаменди
(К) ЦЗ
44
Томаш Араужо
ЦЗ
7
Керем Актюркоглу
ЛВ
21
Андреас Шельдеруп
ЛВ
8
Фредрик Эушнес
ОП
12
Флорентину
ОП
10
Оркун Кекчю
ЦП
14
Вангелис Павлидис
ЦФ
Главный тренер
Бруну Лажи
Барселона
1
Иньяки Пенья
ВР
31
Диего Кочен
ВР
18
Жерар Мартин
ЛЗ
24
Эрик Гарсия
ЦЗ
22
Эктор Форт
ПЗ
31
Ансу Фати
ЛВ
6
Марк Касадо
ОП
16
Гави
ЦП
7
Фермин Лопес
ЦП
20
Пабло Торре
АП
9
Ферран Торрес
ПВ
10
Пау Виктор
ЦФ
Бенфика
24
Самуэль Соареш
ВР
2
Леандру Сантуш
ЦЗ
5
Гонсалу Оливейра
ЦЗ
44
Адриан Байрами
ЦЗ
60
Нуну Феликс
ОП
8
Ренату Саншеш
ЦП
18
Леандро Баррейро
ЦП
70
Жоау Режу
АП
25
Джанлука Престианни
ПВ
11
Зеки Амдуни
ЦФ
19
Артур Кабрал
ЦФ
11
Андреа Белотти
ЦФ
4-2-3-1
13
Щесны
3
Бальде
33
Араухо
26
Мартинес
23
Кунде
21
де Йонг
8
Педри
10
Ямаль
20
Ольмо
11
Рафинья
9
Левандовски
4-2-1-2-1
1
Трубин
14
Силва
30
Отаменди
44
Араужо
26
Даль
8
Эушнес
12
Флорентину
10
Кекчю
7
Актюркоглу
21
Шельдеруп
14
Павлидис
26
Мартинес
24
Гарсия
24
Гарсия
26
Мартинес
21
де Йонг
6
Касадо
6
Касадо
21
де Йонг
20
Ольмо
16
Гави
16
Гави
20
Ольмо
10
Ямаль
7
Лопес
7
Лопес
10
Ямаль
9
Левандовски
9
Торрес
9
Торрес
9
Левандовски
7
Актюркоглу
8
Саншеш
8
Саншеш
7
Актюркоглу
12
Флорентину
18
Баррейро
18
Баррейро
12
Флорентину
44
Араужо
70
Режу
70
Режу
44
Араужо
21
Шельдеруп
11
Амдуни
11
Амдуни
21
Шельдеруп
10
Кекчю
11
Белотти
11
Белотти
10
Кекчю
Остались в запасе
Барселона
Бенфика
1
Иньяки Пенья
ВР
31
Диего Кочен
ВР
18
Жерар Мартин
ЛЗ
22
Эктор Форт
ПЗ
20
Пабло Торре
АП
31
Ансу Фати
ЛВ
10
Пау Виктор
ЦФ
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
24
Самуэль Соареш
ВР
2
Леандру Сантуш
ЦЗ
5
Гонсалу Оливейра
ЦЗ
44
Адриан Байрами
ЦЗ
60
Нуну Феликс
ОП
25
Джанлука Престианни
ПВ
19
Артур Кабрал
ЦФ
Главный тренер
Бруну Лажи
Остались в запасе
1
Иньяки Пенья
ВР
31
Диего Кочен
ВР
18
Жерар Мартин
ЛЗ
22
Эктор Форт
ПЗ
20
Пабло Торре
АП
31
Ансу Фати
ЛВ
10
Пау Виктор
ЦФ
Остались в запасе
24
Самуэль Соареш
ВР
2
Леандру Сантуш
ЦЗ
5
Гонсалу Оливейра
ЦЗ
44
Адриан Байрами
ЦЗ
60
Нуну Феликс
ОП
25
Джанлука Престианни
ПВ
19
Артур Кабрал
ЦФ
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
Главный тренер
Бруну Лажи
Статистика матча Барселона - Бенфика
1
Всего ударов по воротам
20
8
Удары в створ
6
2
Владение мячом %
65
35
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Угловые удары
1
6
Нарушения
4
8
Офсайды
3
9
Количество передач
646
339
Сейвы
1
3
Точность передач %
89
78
Удары мимо ворот
9
3
Блокированные удары
5
3
Удары из пределов штрафной
13
5
Удары из-за пределов штрафной
7
3
xG (ожидаемые голы)
2.64
0.74

Смотреть прямую трансляцию матча «Барселона» против «Бенфики», 1/8 Лиги чемпионов на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 11 марта в 20:45 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Барселона»«Бенфика»

«Барселона» – «Бенфика»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 11 марта 2025

Источник: «Бомбардир»
Лига чемпионов Бенфика Барселона
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