11.03.2025, вторник, 20:45
Лига чемпионов, 1/8 финала
Лига чемпионов, 1/8 финала
3 : 1
Завершен
Составы команд
Барселона
Барселона
4-2-3-1
13
Щесны
3
Бальде
33
Араухо
26
Мартинес
23
Кунде
21
де Йонг
8
Педри
10
Ямаль
20
Ольмо
11
Рафинья
9
Левандовски
4-2-1-2-1
1
Трубин
14
Силва
30
Отаменди
44
Араужо
26
Даль
8
Эушнес
12
Флорентину
10
Кекчю
7
Актюркоглу
21
Шельдеруп
14
Павлидис
26
Мартинес
24
Гарсия
24
Гарсия
26
Мартинес
21
де Йонг
6
Касадо
6
Касадо
21
де Йонг
20
Ольмо
16
Гави
16
Гави
20
Ольмо
10
Ямаль
7
Лопес
7
Лопес
10
Ямаль
9
Левандовски
9
Торрес
9
Торрес
9
Левандовски
7
Актюркоглу
8
Саншеш
8
Саншеш
7
Актюркоглу
12
Флорентину
18
Баррейро
18
Баррейро
12
Флорентину
44
Араужо
70
Режу
70
Режу
44
Араужо
21
Шельдеруп
11
Амдуни
11
Амдуни
21
Шельдеруп
10
Кекчю
11
Белотти
11
Белотти
10
Кекчю
Остались в запасе
Барселона
Бенфика
1
Иньяки Пенья
ВР
31
Диего Кочен
ВР
18
Жерар Мартин
ЛЗ
22
Эктор Форт
ПЗ
20
Пабло Торре
АП
31
Ансу Фати
ЛВ
10
Пау Виктор
ЦФ
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
24
Самуэль Соареш
ВР
2
Леандру Сантуш
ЦЗ
5
Гонсалу Оливейра
ЦЗ
44
Адриан Байрами
ЦЗ
60
Нуну Феликс
ОП
25
Джанлука Престианни
ПВ
19
Артур Кабрал
ЦФ
Главный тренер
Бруну Лажи
Остались в запасе
1
Иньяки Пенья
ВР
31
Диего Кочен
ВР
18
Жерар Мартин
ЛЗ
22
Эктор Форт
ПЗ
20
Пабло Торре
АП
31
Ансу Фати
ЛВ
10
Пау Виктор
ЦФ
Остались в запасе
24
Самуэль Соареш
ВР
2
Леандру Сантуш
ЦЗ
5
Гонсалу Оливейра
ЦЗ
44
Адриан Байрами
ЦЗ
60
Нуну Феликс
ОП
25
Джанлука Престианни
ПВ
19
Артур Кабрал
ЦФ
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
Главный тренер
Бруну Лажи
Статистика матча Барселона - Бенфика
1
Всего ударов по воротам
20
8
Удары в створ
6
2
Владение мячом %
65
35
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Угловые удары
1
6
Нарушения
4
8
Офсайды
3
9
Количество передач
646
339
Сейвы
1
3
Точность передач %
89
78
Удары мимо ворот
9
3
Блокированные удары
5
3
Удары из пределов штрафной
13
5
Удары из-за пределов штрафной
7
3
xG (ожидаемые голы)
2.64
0.74
Смотреть прямую трансляцию матча «Барселона» против «Бенфики», 1/8 Лиги чемпионов на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 11 марта в 20:45 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Барселона» – «Бенфика»
- Матч можно посмотреть на канале «Okko».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»