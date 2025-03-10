Составы команд
Балтика
Балтика
3-1-2-2-2
39
Бориско
2
Варатынов
25
Андраде
4
Гассама
8
Мендель
10
Петров
96
Мохаммад
17
Саусь
19
Пряхин
11
Эльдарушев
99
Лисакович
3-5-1-1
13
Чагров
35
Прищепа
5
Шумских
24
Клещенко
28
Семенов
6
Макаров
19
Плотников
57
Болотов
3
Плиев
24
Мальцев
90
Турищев
96
Мохаммад
23
Чернов
23
Чернов
96
Мохаммад
10
Петров
18
Титков
18
Титков
10
Петров
19
Пряхин
17
Никишин
17
Никишин
19
Пряхин
5
Шумских
3
Швецов
3
Швецов
5
Шумских
24
Мальцев
31
Касимов
31
Касимов
24
Мальцев
6
Макаров
7
Сафронов
7
Сафронов
6
Макаров
90
Турищев
44
Кухарчук
44
Кухарчук
90
Турищев
Остались в запасе
Балтика
Ротор
1
Егор Любаков
ВР
44
Олег Исаенко
ЛЗ
43
Денис Терентьев
ПЗ
5
Александр Осипов
ОП
73
Максим Петров
ЦП
27
Руслан Оздоев
ПВ
91
Брайан Хиль
ЦФ
14
Хызыр Аппаев
ЦФ
23
Илья Стефанович
ЦФ
Главный тренер
Андрей Талалаев
57
Вадим Аверкиев
ВР
17
Глеб Шильников
ЛЗ
22
Юрий Завезен
ЦП
97
Дамир Таликин
ЦП
48
Иван Сутугин
АП
13
Владислав Тюрин
ЛВ
23
Дмитрий Лаврищев
ЦФ
Главный тренер
Денис Бояринцев
Остались в запасе
1
Егор Любаков
ВР
44
Олег Исаенко
ЛЗ
43
Денис Терентьев
ПЗ
5
Александр Осипов
ОП
73
Максим Петров
ЦП
27
Руслан Оздоев
ПВ
91
Брайан Хиль
ЦФ
14
Хызыр Аппаев
ЦФ
23
Илья Стефанович
ЦФ
Остались в запасе
57
Вадим Аверкиев
ВР
17
Глеб Шильников
ЛЗ
22
Юрий Завезен
ЦП
97
Дамир Таликин
ЦП
48
Иван Сутугин
АП
13
Владислав Тюрин
ЛВ
23
Дмитрий Лаврищев
ЦФ
Главный тренер
Андрей Талалаев
Главный тренер
Денис Бояринцев
Статистика матча Балтика - Ротор
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Смотреть прямую трансляцию матча «Балтика» против «Ротор», 23-й тур Первой лиги на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 10 марта в 20:00 по московскому времени.
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Источник: «Бомбардир»