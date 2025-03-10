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  • «Балтика» – «Ротор»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 марта 2025

«Балтика» – «Ротор»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 марта 2025

10 марта 2025, 18:50
Балтика
10.03.2025, понедельник, 20:00
Россия. Первая лига, 23 тур
0 : 0
Завершен
Ротор
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Балтика
39
Максим Бориско
ВР
2
Сергей Варатынов
ЦЗ
25
Кевин Андраде
ЦЗ
4
Натан Гассама
ЦЗ
8
Андрей Мендель
ОП
10
Илья Петров
ЦП
96
Амир Мохаммад
ЦП
17
Владислав Саусь
АП
19
Сергей Пряхин
ПВ
99
Виталий Лисакович
ЦФ
11
Абу-Саид Эльдарушев
ЦФ
Главный тренер
Андрей Талалаев
Ротор
13
Никита Чагров
ВР
28
Андрей Семенов
ЛЗ
35
Дмитрий Прищепа
ЛЗ
3
Заурбек Плиев
ЛЗ
5
Алексей Шумских
ЦЗ
24
Александр Клещенко
ЦЗ
6
Сергей Макаров
ОП
19
Никита Плотников
ОП
57
Евгений Болотов
ОП
24
Михаил Мальцев
АП
90
Максим Турищев
ЦФ
Главный тренер
Денис Бояринцев
Балтика
1
Егор Любаков
ВР
23
Евгений Чернов
ЛЗ
44
Олег Исаенко
ЛЗ
43
Денис Терентьев
ПЗ
5
Александр Осипов
ОП
73
Максим Петров
ЦП
18
Николай Титков
ЦП
27
Руслан Оздоев
ПВ
91
Брайан Хиль
ЦФ
14
Хызыр Аппаев
ЦФ
17
Кирилл Никишин
ЦФ
23
Илья Стефанович
ЦФ
Ротор
57
Вадим Аверкиев
ВР
17
Глеб Шильников
ЛЗ
3
Максим Швецов
ЦЗ
31
Тимур Касимов
ЛВ
13
Владислав Тюрин
ЛВ
22
Юрий Завезен
ЦП
97
Дамир Таликин
ЦП
48
Иван Сутугин
АП
7
Илья Сафронов
ПВ
44
Илья Кухарчук
ПВ
23
Дмитрий Лаврищев
ЦФ
3-1-2-2-2
39
Бориско
2
Варатынов
25
Андраде
4
Гассама
8
Мендель
10
Петров
96
Мохаммад
17
Саусь
19
Пряхин
11
Эльдарушев
99
Лисакович
3-5-1-1
13
Чагров
35
Прищепа
5
Шумских
24
Клещенко
28
Семенов
6
Макаров
19
Плотников
57
Болотов
3
Плиев
24
Мальцев
90
Турищев
96
Мохаммад
23
Чернов
23
Чернов
96
Мохаммад
10
Петров
18
Титков
18
Титков
10
Петров
19
Пряхин
17
Никишин
17
Никишин
19
Пряхин
5
Шумских
3
Швецов
3
Швецов
5
Шумских
24
Мальцев
31
Касимов
31
Касимов
24
Мальцев
6
Макаров
7
Сафронов
7
Сафронов
6
Макаров
90
Турищев
44
Кухарчук
44
Кухарчук
90
Турищев
Остались в запасе
Балтика
Ротор
1
Егор Любаков
ВР
44
Олег Исаенко
ЛЗ
43
Денис Терентьев
ПЗ
5
Александр Осипов
ОП
73
Максим Петров
ЦП
27
Руслан Оздоев
ПВ
91
Брайан Хиль
ЦФ
14
Хызыр Аппаев
ЦФ
23
Илья Стефанович
ЦФ
Главный тренер
Андрей Талалаев
57
Вадим Аверкиев
ВР
17
Глеб Шильников
ЛЗ
22
Юрий Завезен
ЦП
97
Дамир Таликин
ЦП
48
Иван Сутугин
АП
13
Владислав Тюрин
ЛВ
23
Дмитрий Лаврищев
ЦФ
Главный тренер
Денис Бояринцев
Остались в запасе
1
Егор Любаков
ВР
44
Олег Исаенко
ЛЗ
43
Денис Терентьев
ПЗ
5
Александр Осипов
ОП
73
Максим Петров
ЦП
27
Руслан Оздоев
ПВ
91
Брайан Хиль
ЦФ
14
Хызыр Аппаев
ЦФ
23
Илья Стефанович
ЦФ
Остались в запасе
57
Вадим Аверкиев
ВР
17
Глеб Шильников
ЛЗ
22
Юрий Завезен
ЦП
97
Дамир Таликин
ЦП
48
Иван Сутугин
АП
13
Владислав Тюрин
ЛВ
23
Дмитрий Лаврищев
ЦФ
Главный тренер
Андрей Талалаев
Главный тренер
Денис Бояринцев
Статистика матча Балтика - Ротор
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4

Смотреть прямую трансляцию матча «Балтика» против «Ротор», 23-й тур Первой лиги на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 10 марта в 20:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Балтика» – «Ротор»

«Балтика» – «Ротор»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 марта 2025

Источник: «Бомбардир»
Россия. Первая лига Ротор Балтика
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