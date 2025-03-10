Смотреть прямую трансляцию матча «Балтика» против «Ротор», 23-й тур Первой лиги на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 10 марта в 20:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Балтика» – «Ротор»