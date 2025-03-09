09.03.2025, воскресенье, 17:00
Англия. Премьер-лига, 28 тур
Англия. Премьер-лига, 28 тур
1 : 0
Завершен
Составы команд
Челси
Челси
4-2-3-1
97
Санчес
17
Кукурелья
4
Адарабиойо
6
Колуилл
3
Фофана
25
Кайседо
17
Фернандес
7
Нету
10
Палмер
19
Санчо
28
Нкунку
3-3-1-1-2
1
Хермансен
34
Кристиансен
4
Фас
15
Коди
24
Джастин
34
Сумаре
33
Томас
4
Ндиди
11
Эль-Ханнус
9
Варди
27
Дака
3
Фофана
99
Чалоба
99
Чалоба
3
Фофана
28
Нкунку
34
Ачампонг
34
Ачампонг
28
Нкунку
24
Джастин
21
Перейра
21
Перейра
24
Джастин
34
Сумаре
6
Уинкс
6
Уинкс
34
Сумаре
11
Эль-Ханнус
10
Буонанотте
10
Буонанотте
11
Эль-Ханнус
34
Кристиансен
14
Рид
14
Рид
34
Кристиансен
27
Дака
45
Мавидиди
45
Мавидиди
27
Дака
Остались в запасе
Челси
Лестер
1
Филип Йоргенсен
ВР
16
Genesis Antwi
ЦЗ
5
Бенуа Бадьяшиль
ЦЗ
8
Кирнан Дьюсбери-Холл
ОП
45
Ромео Лавиа
ОП
18
Матис Амугу
ЦП
19
Тайрик Джордж
ЛВ
Главный тренер
Энцо Мареска
1
Якуб Столярчик
ВР
5
Калеб Околи
ЦЗ
26
Войо Кулибали
ПЗ
10
Жордан Айю
ЦФ
Главный тренер
Руд ван Нистелрой
Остались в запасе
1
Филип Йоргенсен
ВР
16
Genesis Antwi
ЦЗ
5
Бенуа Бадьяшиль
ЦЗ
8
Кирнан Дьюсбери-Холл
ОП
45
Ромео Лавиа
ОП
18
Матис Амугу
ЦП
19
Тайрик Джордж
ЛВ
Остались в запасе
1
Якуб Столярчик
ВР
5
Калеб Околи
ЦЗ
26
Войо Кулибали
ПЗ
10
Жордан Айю
ЦФ
Главный тренер
Энцо Мареска
Главный тренер
Руд ван Нистелрой
Статистика матча Челси - Лестер
1
Всего ударов по воротам
20
3
Удары в створ
7
3
Владение мячом %
57
43
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Угловые удары
12
2
Нарушения
12
13
Офсайды
0
2
Количество передач
535
411
Сейвы
3
7
Точность передач %
86
81
Удары мимо ворот
5
0
Блокированные удары
8
0
Удары из пределов штрафной
10
1
Удары из-за пределов штрафной
10
2
xG (ожидаемые голы)
1.68
0.1
Смотреть прямую трансляцию матча «Челси» против «Лестера», 28-й тур чемпионата Англии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 9 марта в 17:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Челси» – «Лестер»
- Матч можно посмотреть на канале «Sportcast».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»