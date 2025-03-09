Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Кубок России Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Челси» – «Лестер»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 9 марта 2025

«Челси» – «Лестер»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 9 марта 2025

9 марта 2025, 15:50
Челси
09.03.2025, воскресенье, 17:00
Англия. Премьер-лига, 28 тур
1 : 0
Завершен
Лестер
60' М. Кукурелья
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Челси
97
Роберт Санчес
ВР
17
Марк Кукурелья
ЛЗ
3
Уэсли Фофана
ЦЗ
4
Тосин Адарабиойо
ЦЗ
6
Леви Колуилл
ЦЗ
7
Педру Нету
ЛВ
25
Мойзес Кайседо
ОП
17
Энцо Фернандес
(К) ОП
10
Коул Палмер
ПВ
19
Джейдон Санчо
ПВ
28
Кристофер Нкунку
ЦФ
Главный тренер
Энцо Мареска
Лестер
1
Мадс Хермансен
ВР
34
Виктор Кристиансен
ЛЗ
33
Люк Томас
ЛЗ
4
Вут Фас
ЦЗ
15
Конор Коди
ЦЗ
24
Джеймс Джастин
ПЗ
34
Бубакари Сумаре
ОП
4
Онини Ндиди
ЦП
11
Билал Эль-Ханнус
АП
27
Патсон Дака
ЦФ
9
Джейми Варди
(К) ЦФ
Главный тренер
Руд ван Нистелрой
Челси
1
Филип Йоргенсен
ВР
16
Genesis Antwi
ЦЗ
5
Бенуа Бадьяшиль
ЦЗ
99
Трево Чалоба
ЦЗ
34
Джош Ачампонг
ПЗ
19
Тайрик Джордж
ЛВ
8
Кирнан Дьюсбери-Холл
ОП
45
Ромео Лавиа
ОП
18
Матис Амугу
ЦП
Лестер
1
Якуб Столярчик
ВР
5
Калеб Околи
ЦЗ
21
Рикарду Перейра
ПЗ
26
Войо Кулибали
ПЗ
6
Гарри Уинкс
ЦП
10
Факундо Буонанотте
АП
14
Бобби Рид
АП
45
Стефи Мавидиди
ЦФ
10
Жордан Айю
ЦФ
4-2-3-1
97
Санчес
17
Кукурелья
4
Адарабиойо
6
Колуилл
3
Фофана
25
Кайседо
17
Фернандес
7
Нету
10
Палмер
19
Санчо
28
Нкунку
3-3-1-1-2
1
Хермансен
34
Кристиансен
4
Фас
15
Коди
24
Джастин
34
Сумаре
33
Томас
4
Ндиди
11
Эль-Ханнус
9
Варди
27
Дака
3
Фофана
99
Чалоба
99
Чалоба
3
Фофана
28
Нкунку
34
Ачампонг
34
Ачампонг
28
Нкунку
24
Джастин
21
Перейра
21
Перейра
24
Джастин
34
Сумаре
6
Уинкс
6
Уинкс
34
Сумаре
11
Эль-Ханнус
10
Буонанотте
10
Буонанотте
11
Эль-Ханнус
34
Кристиансен
14
Рид
14
Рид
34
Кристиансен
27
Дака
45
Мавидиди
45
Мавидиди
27
Дака
Остались в запасе
Челси
Лестер
1
Филип Йоргенсен
ВР
16
Genesis Antwi
ЦЗ
5
Бенуа Бадьяшиль
ЦЗ
8
Кирнан Дьюсбери-Холл
ОП
45
Ромео Лавиа
ОП
18
Матис Амугу
ЦП
19
Тайрик Джордж
ЛВ
Главный тренер
Энцо Мареска
1
Якуб Столярчик
ВР
5
Калеб Околи
ЦЗ
26
Войо Кулибали
ПЗ
10
Жордан Айю
ЦФ
Главный тренер
Руд ван Нистелрой
Остались в запасе
1
Филип Йоргенсен
ВР
16
Genesis Antwi
ЦЗ
5
Бенуа Бадьяшиль
ЦЗ
8
Кирнан Дьюсбери-Холл
ОП
45
Ромео Лавиа
ОП
18
Матис Амугу
ЦП
19
Тайрик Джордж
ЛВ
Остались в запасе
1
Якуб Столярчик
ВР
5
Калеб Околи
ЦЗ
26
Войо Кулибали
ПЗ
10
Жордан Айю
ЦФ
Главный тренер
Энцо Мареска
Главный тренер
Руд ван Нистелрой
Статистика матча Челси - Лестер
1
Всего ударов по воротам
20
3
Удары в створ
7
3
Владение мячом %
57
43
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Угловые удары
12
2
Нарушения
12
13
Офсайды
0
2
Количество передач
535
411
Сейвы
3
7
Точность передач %
86
81
Удары мимо ворот
5
0
Блокированные удары
8
0
Удары из пределов штрафной
10
1
Удары из-за пределов штрафной
10
2
xG (ожидаемые голы)
1.68
0.1

Смотреть прямую трансляцию матча «Челси» против «Лестера», 28-й тур чемпионата Англии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 9 марта в 17:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Челси»«Лестер»

«Челси» – «Лестер»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 9 марта 2025

Источник: «Бомбардир»
Англия. Премьер-лига Лестер Челси
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Стало известно, какую зарплату «Галатасарай» хочет предложить Батракову
09:43
Фанаты «Лестера» возмущены сотрудничеством клуба с российской порнозвездой
09:36
1
«Реал» проигнорировал уход Роналду из сборной Португалии – остальные клубы отреагировали
09:17
Роналду ушел из сборной Португалии, кадровые проблемы «Спартака», в ЛЧ побили антирекорд Романцева и другие новости
01:16
Бубнов ответил, кто должен сменить Галактионова в «Локомотиве»
00:57
1
Назван тренер из РПЛ, которого в ближайшие дни могут уволить
00:40
5
Генич объяснил, почему «Зенит» – лидер Земли по полученным пенальти
00:28
28
ЦСКА планирует пойти за защитником сборной России
Вчера, 23:58
3
Стало известно, куда из ЦСКА может уйти Гонду
Вчера, 23:16
6
Раскрыты зимние трансферные планы ЦСКА
Вчера, 23:07
4
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+