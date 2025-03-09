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  • «Сокол» – «Нефтехимик»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 9 марта 2025

«Сокол» – «Нефтехимик»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 9 марта 2025

9 марта 2025, 11:50
Сокол
09.03.2025, воскресенье, 13:00
Россия. Первая лига, 23 тур
1 : 3
Завершен
Нефтехимик
72' Д. Сасин (П)
18' А. Кахидзе (П) 19' Н. Абдоков 33' Н. Абдоков
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сокол
33
Никита Карабашев
ВР
57
Дмитрий Бегун
ЛЗ
5
Владимир Ковачевич
ЦЗ
18
Иван Лепский
ЦЗ
2
Иван Чуриков
ПЗ
8
Гиорги Кантария
ОП
28
Павел Забелин
ЦП
20
Данил Полубояринов
ЦП
7
Батраз Гурциев
ПВ
11
Илья Порохов
ПВ
21
Егор Карпицкий
ЦФ
Главный тренер
Алексей Стукалов
Нефтехимик
66
Никита Янович
ВР
65
Николай Толстопятов
ЦЗ
12
Максим Ширяев
ЦЗ
24
Александр Кахидзе
ПЗ
7
Кирилл Маляров
ПЗ
7
Андрей Никитин
ЛВ
16
Роман Денисов
ОП
25
Марат Ситдиков
ЦП
99
Данила Емельянов
ЦП
7
Константин Шильцов
АП
99
Нури Абдоков
АП
Главный тренер
Кирилл Новиков
Сокол
1
Тимур Крайков
ВР
51
Антон Синяк
ЛЗ
13
Дмитрий Иванов
ЦЗ
27
Артем Молодцов
ПЗ
77
Роман Юзепчук
ПЗ
69
Роман Ермолин
ЦП
18
Ифеани Дэвид Ндука
ЦП
77
Дмитрий Сасин
АП
11
Владлен Бабаев
АП
9
Стефан Вукич
ЦФ
9
Владислав Шпитальный
ЦФ
Нефтехимик
1
Андрей Голубев
ВР
5
Богдан Зорин
ЦЗ
17
Эдуард Валиахметов
ПЗ
83
Максим Лайкин
ОП
5
Кирилл Морозов
ОП
6
Даниил Родин
ЦП
23
Денис Михайлов
ЦП
9
Саид Алиев
ЦФ
11
Рашид Магомедов
ЦФ
4-1-2-2-1
33
Карабашев
57
Бегун
5
Ковачевич
18
Лепский
2
Чуриков
8
Кантария
28
Забелин
20
Полубояринов
7
Гурциев
11
Порохов
21
Карпицкий
4-1-2-3
66
Янович
7
Маляров
65
Толстопятов
12
Ширяев
24
Кахидзе
16
Денисов
25
Ситдиков
99
Емельянов
7
Шильцов
99
Абдоков
7
Никитин
57
Бегун
77
Юзепчук
77
Юзепчук
57
Бегун
7
Гурциев
18
Ндука
18
Ндука
7
Гурциев
20
Полубояринов
77
Сасин
77
Сасин
20
Полубояринов
8
Кантария
11
Бабаев
11
Бабаев
8
Кантария
99
Абдоков
17
Валиахметов
17
Валиахметов
99
Абдоков
7
Шильцов
83
Лайкин
83
Лайкин
7
Шильцов
16
Денисов
5
Морозов
5
Морозов
16
Денисов
7
Никитин
11
Магомедов
11
Магомедов
7
Никитин
Остались в запасе
Сокол
Нефтехимик
1
Тимур Крайков
ВР
51
Антон Синяк
ЛЗ
13
Дмитрий Иванов
ЦЗ
27
Артем Молодцов
ПЗ
69
Роман Ермолин
ЦП
9
Стефан Вукич
ЦФ
9
Владислав Шпитальный
ЦФ
Главный тренер
Алексей Стукалов
1
Андрей Голубев
ВР
5
Богдан Зорин
ЦЗ
6
Даниил Родин
ЦП
23
Денис Михайлов
ЦП
9
Саид Алиев
ЦФ
Главный тренер
Кирилл Новиков
Остались в запасе
1
Тимур Крайков
ВР
51
Антон Синяк
ЛЗ
13
Дмитрий Иванов
ЦЗ
27
Артем Молодцов
ПЗ
69
Роман Ермолин
ЦП
9
Стефан Вукич
ЦФ
9
Владислав Шпитальный
ЦФ
Остались в запасе
1
Андрей Голубев
ВР
5
Богдан Зорин
ЦЗ
6
Даниил Родин
ЦП
23
Денис Михайлов
ЦП
9
Саид Алиев
ЦФ
Главный тренер
Алексей Стукалов
Главный тренер
Кирилл Новиков
Статистика матча Сокол - Нефтехимик
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2

Смотреть прямую трансляцию матча «Сокол» против «Нефтехимика», 23-й тур Первой лиги на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 9 марта в 13:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Сокол» – «Нефтехимик»

«Сокол» – «Нефтехимик»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 9 марта 2025

Источник: «Бомбардир»
Россия. Первая лига Нефтехимик Сокол
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