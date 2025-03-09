09.03.2025, воскресенье, 13:00
Россия. Первая лига, 23 тур
Россия. Первая лига, 23 тур
1 : 3
Завершен
Составы команд
Сокол
Сокол
4-1-2-2-1
33
Карабашев
57
Бегун
5
Ковачевич
18
Лепский
2
Чуриков
8
Кантария
28
Забелин
20
Полубояринов
7
Гурциев
11
Порохов
21
Карпицкий
4-1-2-3
66
Янович
7
Маляров
65
Толстопятов
12
Ширяев
24
Кахидзе
16
Денисов
25
Ситдиков
99
Емельянов
7
Шильцов
99
Абдоков
7
Никитин
57
Бегун
77
Юзепчук
77
Юзепчук
57
Бегун
7
Гурциев
18
Ндука
18
Ндука
7
Гурциев
20
Полубояринов
77
Сасин
77
Сасин
20
Полубояринов
8
Кантария
11
Бабаев
11
Бабаев
8
Кантария
99
Абдоков
17
Валиахметов
17
Валиахметов
99
Абдоков
7
Шильцов
83
Лайкин
83
Лайкин
7
Шильцов
16
Денисов
5
Морозов
5
Морозов
16
Денисов
7
Никитин
11
Магомедов
11
Магомедов
7
Никитин
Остались в запасе
Сокол
Нефтехимик
1
Тимур Крайков
ВР
51
Антон Синяк
ЛЗ
13
Дмитрий Иванов
ЦЗ
27
Артем Молодцов
ПЗ
69
Роман Ермолин
ЦП
9
Стефан Вукич
ЦФ
9
Владислав Шпитальный
ЦФ
Главный тренер
Алексей Стукалов
1
Андрей Голубев
ВР
5
Богдан Зорин
ЦЗ
6
Даниил Родин
ЦП
23
Денис Михайлов
ЦП
9
Саид Алиев
ЦФ
Главный тренер
Кирилл Новиков
Остались в запасе
1
Тимур Крайков
ВР
51
Антон Синяк
ЛЗ
13
Дмитрий Иванов
ЦЗ
27
Артем Молодцов
ПЗ
69
Роман Ермолин
ЦП
9
Стефан Вукич
ЦФ
9
Владислав Шпитальный
ЦФ
Остались в запасе
1
Андрей Голубев
ВР
5
Богдан Зорин
ЦЗ
6
Даниил Родин
ЦП
23
Денис Михайлов
ЦП
9
Саид Алиев
ЦФ
Главный тренер
Алексей Стукалов
Главный тренер
Кирилл Новиков
Статистика матча Сокол - Нефтехимик
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Смотреть прямую трансляцию матча «Сокол» против «Нефтехимика», 23-й тур Первой лиги на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 9 марта в 13:00 по московскому времени.
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Источник: «Бомбардир»