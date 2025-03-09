Смотреть прямую трансляцию матча «Сокол» против «Нефтехимика», 23-й тур Первой лиги на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 9 марта в 13:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Сокол» – «Нефтехимик»