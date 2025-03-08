08.03.2025, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 25 тур
Германия. Бундеслига, 25 тур
0 : 1
Завершен
Составы команд
Боруссия Д
Боруссия Д
3-1-2-3-1
1
Кобель
5
Бенсебаини
4
Шлоттербек
27
Коуто
23
Джан
6
Озкан
13
Гросс
14
Адейеми
8
Брандт
11
Гиттенс
9
Гирасси
3-2-2-2-1
1
Дамен
6
Гаувелеув
15
Зесигер
5
Матсима
14
Вольф
13
Яннулис
37
Реджбечай
16
Ониика
97
Йенсен
20
Клод-Морис
9
Тиц
14
Адейеми
3
Антон
3
Антон
14
Адейеми
5
Бенсебаини
26
Рюэрсон
26
Рюэрсон
5
Бенсебаини
13
Гросс
20
Забитцер
20
Забитцер
13
Гросс
11
Гиттенс
24
Дюранвиль
24
Дюранвиль
11
Гиттенс
27
Коуто
14
Байер
14
Байер
27
Коуто
14
Вольф
40
Бэнкс
40
Бэнкс
14
Вольф
20
Клод-Морис
10
Майер
10
Майер
20
Клод-Морис
37
Реджбечай
18
Якич
18
Якич
37
Реджбечай
97
Йенсен
21
Кемюр
21
Кемюр
97
Йенсен
9
Тиц
99
Эссенде
99
Эссенде
9
Тиц
Остались в запасе
Боруссия Д
Аугсбург
33
Александер Майер
ВР
25
Никлас Зюле
ЦЗ
10
Джованни Рейна
АП
Главный тренер
Нико Ковач
22
Недилько Лабрович
ВР
20
Felix Meiser
ЦЗ
13
Кевен Шлоттербек
ЦЗ
9
Стив Мунье
ЦФ
Главный тренер
Джесс Торуп
Остались в запасе
33
Александер Майер
ВР
25
Никлас Зюле
ЦЗ
10
Джованни Рейна
АП
Остались в запасе
22
Недилько Лабрович
ВР
20
Felix Meiser
ЦЗ
13
Кевен Шлоттербек
ЦЗ
9
Стив Мунье
ЦФ
Главный тренер
Нико Ковач
Главный тренер
Джесс Торуп
Статистика матча Боруссия Д - Аугсбург
1
4
Всего ударов по воротам
14
6
Удары в створ
1
1
Владение мячом %
72
28
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Угловые удары
12
3
Нарушения
6
12
Офсайды
4
4
Количество передач
585
241
Сейвы
0
1
Точность передач %
85
67
Удары мимо ворот
7
3
Блокированные удары
6
2
Удары из пределов штрафной
11
5
Удары из-за пределов штрафной
3
1
xG (ожидаемые голы)
1.15
0.2
Смотреть прямую трансляцию матча «Боруссия» Д против «Аугсбурга», 25-й тур чемпионата Германии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 8 марта в 17:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Боруссия» Д – «Аугсбург»
Источник: «Бомбардир»