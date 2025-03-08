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  • «Боруссия» Д – «Аугсбург»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 8 марта 2025

«Боруссия» Д – «Аугсбург»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 8 марта 2025

8 марта 2025, 16:20
Боруссия Д
08.03.2025, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 25 тур
0 : 1
Завершен
Аугсбург
23' Д. Гаувелеув
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Боруссия Д
1
Грегор Кобель
ВР
5
Рами Бенсебаини
ЛЗ
4
Нико Шлоттербек
ЦЗ
27
Ян Коуто
ПЗ
14
Карим Адейеми
ЛВ
23
Эмре Джан
(К) ОП
6
Салих Озкан
ЦП
13
Паскаль Гросс
ЦП
8
Юлиан Брандт
АП
11
Джейми Гиттенс
ПВ
9
Серу Гирасси
ЦФ
Главный тренер
Нико Ковач
Аугсбург
1
Финн Дамен
ВР
13
Димитриос Яннулис
ЛЗ
6
Джеффри Гаувелеув
(К) ЦЗ
15
Седрик Зесигер
ЦЗ
5
Крислен Матсима
ЦЗ
14
Мариус Вольф
ПЗ
20
Алексис Клод-Морис
ЛВ
37
Эльвис Реджбечай
ЦП
16
Фрэнк Ониика
ЦП
97
Фредрик Йенсен
АП
9
Филлип Тиц
ЦФ
Главный тренер
Джесс Торуп
Боруссия Д
33
Александер Майер
ВР
25
Никлас Зюле
ЦЗ
3
Вальдемар Антон
ЦЗ
26
Юлиан Рюэрсон
ПЗ
20
Марсель Забитцер
ЦП
10
Джованни Рейна
АП
24
Жюльен Дюранвиль
ПВ
14
Максимилиан Байер
ЦФ
Аугсбург
22
Недилько Лабрович
ВР
20
Felix Meiser
ЦЗ
13
Кевен Шлоттербек
ЦЗ
40
Ноакай Бэнкс
ЦЗ
10
Арне Майер
ОП
18
Кристиян Якич
ОП
21
Мерт Кемюр
АП
99
Самуэль Эссенде
ЦФ
9
Стив Мунье
ЦФ
3-1-2-3-1
1
Кобель
5
Бенсебаини
4
Шлоттербек
27
Коуто
23
Джан
6
Озкан
13
Гросс
14
Адейеми
8
Брандт
11
Гиттенс
9
Гирасси
3-2-2-2-1
1
Дамен
6
Гаувелеув
15
Зесигер
5
Матсима
14
Вольф
13
Яннулис
37
Реджбечай
16
Ониика
97
Йенсен
20
Клод-Морис
9
Тиц
14
Адейеми
3
Антон
3
Антон
14
Адейеми
5
Бенсебаини
26
Рюэрсон
26
Рюэрсон
5
Бенсебаини
13
Гросс
20
Забитцер
20
Забитцер
13
Гросс
11
Гиттенс
24
Дюранвиль
24
Дюранвиль
11
Гиттенс
27
Коуто
14
Байер
14
Байер
27
Коуто
14
Вольф
40
Бэнкс
40
Бэнкс
14
Вольф
20
Клод-Морис
10
Майер
10
Майер
20
Клод-Морис
37
Реджбечай
18
Якич
18
Якич
37
Реджбечай
97
Йенсен
21
Кемюр
21
Кемюр
97
Йенсен
9
Тиц
99
Эссенде
99
Эссенде
9
Тиц
Остались в запасе
Боруссия Д
Аугсбург
33
Александер Майер
ВР
25
Никлас Зюле
ЦЗ
10
Джованни Рейна
АП
Главный тренер
Нико Ковач
22
Недилько Лабрович
ВР
20
Felix Meiser
ЦЗ
13
Кевен Шлоттербек
ЦЗ
9
Стив Мунье
ЦФ
Главный тренер
Джесс Торуп
Остались в запасе
33
Александер Майер
ВР
25
Никлас Зюле
ЦЗ
10
Джованни Рейна
АП
Остались в запасе
22
Недилько Лабрович
ВР
20
Felix Meiser
ЦЗ
13
Кевен Шлоттербек
ЦЗ
9
Стив Мунье
ЦФ
Главный тренер
Нико Ковач
Главный тренер
Джесс Торуп
Статистика матча Боруссия Д - Аугсбург
1
4
Всего ударов по воротам
14
6
Удары в створ
1
1
Владение мячом %
72
28
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Угловые удары
12
3
Нарушения
6
12
Офсайды
4
4
Количество передач
585
241
Сейвы
0
1
Точность передач %
85
67
Удары мимо ворот
7
3
Блокированные удары
6
2
Удары из пределов штрафной
11
5
Удары из-за пределов штрафной
3
1
xG (ожидаемые голы)
1.15
0.2

Смотреть прямую трансляцию матча «Боруссия» Д против «Аугсбурга», 25-й тур чемпионата Германии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 8 марта в 17:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Боруссия» Д – «Аугсбург»

«Боруссия» Д – «Аугсбург»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 8 марта 2025

Источник: «Бомбардир»
Германия. Бундеслига Аугсбург Боруссия Д
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