07.03.2025, пятница, 22:00
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 24 тур
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 24 тур
0 : 2
Завершен
Составы команд
Аль-Фейха
Аль-Фейха
3-2-3-2
52
Москера
22
Аль-Бакави
6
Смоллинг
21
Аль-Сахафи
25
Абди
2
Аль-Рашиди
8
Посуэло
29
Шукуров
14
Аль-Биши
10
Сакала
31
Лопес
4-1-1-2-2
37
Буну
88
Аль-Ями
4
Аль-Давсари
24
Аль-Харби
3
Кулибали
8
Невеш
28
Канно
10
Малком
29
Аль-Давсари
38
Леонардо
37
Сезар
22
Аль-Бакави
24
Аль-Роки
24
Аль-Роки
22
Аль-Бакави
29
Шукуров
59
Цимирот
59
Цимирот
29
Шукуров
14
Аль-Биши
7
Аль-Харти
7
Аль-Харти
14
Аль-Биши
8
Посуэло
9
9
8
Посуэло
88
Аль-Ями
15
Аль-Кахтани
15
Аль-Кахтани
88
Аль-Ями
10
Малком
7
Аль-Ганнам
7
Аль-Ганнам
10
Малком
38
Леонардо
9
Митрович
9
Митрович
38
Леонардо
Остались в запасе
Аль-Фейха
Аль-Хиляль
1
Абдулрауф Аль-Дукайл
ВР
4
Сами Аль-Хайбари
ЦЗ
23
Gabriel Vareta
ЦЗ
75
Халед Аль-Рамма
ПАЗ
8
Абдулхади Аль-Хараджин
АП
Главный тренер
Вук Рашович
33
Мохаммед аль-Уваис
ВР
17
Мохаммед Аль-Ями
ВР
38
Turki Al Ghamil
ЦФ
9
Абдулла Аль-Хамдан
ЦФ
Главный тренер
Жорже Жезуш
Остались в запасе
1
Абдулрауф Аль-Дукайл
ВР
4
Сами Аль-Хайбари
ЦЗ
23
Gabriel Vareta
ЦЗ
75
Халед Аль-Рамма
ПАЗ
8
Абдулхади Аль-Хараджин
АП
Остались в запасе
33
Мохаммед аль-Уваис
ВР
17
Мохаммед Аль-Ями
ВР
38
Turki Al Ghamil
ЦФ
9
Абдулла Аль-Хамдан
ЦФ
Главный тренер
Вук Рашович
Главный тренер
Жорже Жезуш
Статистика матча Аль-Фейха - Аль-Хиляль
1
Всего ударов по воротам
6
15
Удары в створ
0
4
Владение мячом %
49
51
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Угловые удары
4
4
Нарушения
12
10
Офсайды
4
1
Количество передач
440
463
Сейвы
2
0
Точность передач %
83
82
Удары мимо ворот
5
8
Блокированные удары
1
3
Удары из пределов штрафной
4
11
Удары из-за пределов штрафной
2
4
Смотреть прямую трансляцию матча «Аль-Фейха» против «Аль-Хиляль», 24-й тур чемпионата Саудовской Аравии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 7 марта в 22:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Аль-Фейха» – «Аль-Хиляль»
- Матч можно посмотреть на канале «Okko».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»