06.03.2025, четверг, 23:00
Лига Европы, 1/8 финала
Лига Европы, 1/8 финала
3 : 0
Завершен
Составы команд
Буде-Глимт
Буде-Глимт
3-1-3-2-1
12
Хайкин
15
Бьоркан
4
Бьортуфт
6
Гундерсен
7
Берг
20
Сьоволд
26
Эвьен
19
Фет
10
Хеуге
11
Бломберг
9
Хег
4-1-1-3-1
19
Цолакис
23
Родиней
4
Бьянсон
6
Карму
3
Ортега
32
Хецце
36
Музакитис
10
Мартинш
22
Шикинью
77
Пальма
11
Яремчук
19
Фет
14
Салтнес
14
Салтнес
19
Фет
11
Бломберг
25
Мяяття
25
Мяяття
11
Бломберг
10
Хеуге
10
Серли
10
Серли
10
Хеуге
26
Эвьен
8
Аукленд
8
Аукленд
26
Эвьен
9
Хег
9
Хельмерсен
9
Хельмерсен
9
Хег
6
Карму
45
Рецос
45
Рецос
6
Карму
3
Ортега
70
Оньемаечи
70
Оньемаечи
3
Ортега
36
Музакитис
20
Коштинья
20
Коштинья
36
Музакитис
77
Пальма
99
Вельде
99
Вельде
77
Пальма
11
Яремчук
19
Костулас
19
Костулас
11
Яремчук
Остались в запасе
Буде-Глимт
Олимпиакос
1
Юлиан Лунд
ВР
44
Магнус Брендбо
ВР
2
Вилладс Нильсен
ЦЗ
5
Брайс Вембангомо
ПЗ
10
Йеппе Кьяер
ЦП
94
Аугуст Миккельсен
АП
23
Миккель Бро Хансен
ЦФ
Главный тренер
Кьетил Кнутсен
1
Александрос Пасхалакис
ВР
5
Лоренцо Пирола
ЦЗ
6
Марко Стаменич
ЦП
15
A. Anagnostopoulos
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
Остались в запасе
1
Юлиан Лунд
ВР
44
Магнус Брендбо
ВР
2
Вилладс Нильсен
ЦЗ
5
Брайс Вембангомо
ПЗ
10
Йеппе Кьяер
ЦП
94
Аугуст Миккельсен
АП
23
Миккель Бро Хансен
ЦФ
Остались в запасе
1
Александрос Пасхалакис
ВР
5
Лоренцо Пирола
ЦЗ
6
Марко Стаменич
ЦП
15
A. Anagnostopoulos
ЦФ
Главный тренер
Кьетил Кнутсен
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
Статистика матча Буде-Глимт - Олимпиакос
1
Всего ударов по воротам
9
17
Удары в створ
6
5
Владение мячом %
48
52
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Угловые удары
8
7
Нарушения
8
6
Офсайды
3
0
Количество передач
404
415
Сейвы
5
4
Точность передач %
78
81
Удары мимо ворот
2
8
Блокированные удары
1
4
Удары из пределов штрафной
7
13
Удары из-за пределов штрафной
2
4
xG (ожидаемые голы)
2.23
1.32
Смотреть прямую трансляцию матча «Буде-Глимт» против «Олимпиакоса», 1/8 Лиги Европы на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 6 марта в 23:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Буде-Глимт» – «Олимпиакос»
- Матч можно посмотреть на канале «Okko».
- Также игру будет транслировать «PARI».
Источник: «Бомбардир»