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  • «Буде-Глимт» – «Олимпиакос»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 6 марта 2025

«Буде-Глимт» – «Олимпиакос»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 6 марта 2025

6 марта 2025, 21:50
Буде-Глимт
06.03.2025, четверг, 23:00
Лига Европы, 1/8 финала
3 : 0
Ответный матч – 1 : 2
Завершен
Олимпиакос
13' К. Цолакис (АГ) 45' К. Хег 55' К. Хег
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Буде-Глимт
12
Никита Хайкин
ВР
15
Фредрик-Андре Бьоркан
ЛЗ
6
Йостейн Гундерсен
ЦЗ
4
Один-Лурас Бьортуфт
ЦЗ
10
Йенс Хеуге
ЛВ
7
Патрик Берг
ОП
20
Фредрик Сьоволд
ЦП
26
Хэкон Эвьен
ЦП
19
Сондре-Брунстад Фет
ЦП
11
Оле-Дидрик Бломберг
ПВ
9
Каспер Хег
(К) ЦФ
Главный тренер
Кьетил Кнутсен
Олимпиакос
19
Константинос Цолакис
ВР
3
Франсиско Ортега
ЛЗ
6
Давид Карму
ЦЗ
4
Жулиан Бьянсон
ПЗ
23
Родиней
(К) ПЗ
77
Луис Пальма
ЛВ
32
Сантьяго Хецце
ОП
36
Христос Музакитис
ЦП
22
Шикинью
АП
10
Желсон Мартинш
ПВ
11
Роман Яремчук
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
Буде-Глимт
1
Юлиан Лунд
ВР
44
Магнус Брендбо
ВР
2
Вилладс Нильсен
ЦЗ
5
Брайс Вембангомо
ПЗ
10
Йеппе Кьяер
ЦП
14
Ульрик Салтнес
ЦП
94
Аугуст Миккельсен
АП
25
Исак Дыбвик Мяяття
ПВ
10
Сондре Серли
ПВ
8
Сондре Аукленд
ЦФ
9
Андреас Хельмерсен
ЦФ
23
Миккель Бро Хансен
ЦФ
Олимпиакос
1
Александрос Пасхалакис
ВР
45
Панайотис Рецос
ЦЗ
5
Лоренцо Пирола
ЦЗ
70
Бруно Оньемаечи
ЦЗ
20
Коштинья
ПЗ
99
Кристоффер Вельде
ЛВ
6
Марко Стаменич
ЦП
15
A. Anagnostopoulos
ЦФ
19
Харалампос Костулас
ЦФ
3-1-3-2-1
12
Хайкин
15
Бьоркан
4
Бьортуфт
6
Гундерсен
7
Берг
20
Сьоволд
26
Эвьен
19
Фет
10
Хеуге
11
Бломберг
9
Хег
4-1-1-3-1
19
Цолакис
23
Родиней
4
Бьянсон
6
Карму
3
Ортега
32
Хецце
36
Музакитис
10
Мартинш
22
Шикинью
77
Пальма
11
Яремчук
19
Фет
14
Салтнес
14
Салтнес
19
Фет
11
Бломберг
25
Мяяття
25
Мяяття
11
Бломберг
10
Хеуге
10
Серли
10
Серли
10
Хеуге
26
Эвьен
8
Аукленд
8
Аукленд
26
Эвьен
9
Хег
9
Хельмерсен
9
Хельмерсен
9
Хег
6
Карму
45
Рецос
45
Рецос
6
Карму
3
Ортега
70
Оньемаечи
70
Оньемаечи
3
Ортега
36
Музакитис
20
Коштинья
20
Коштинья
36
Музакитис
77
Пальма
99
Вельде
99
Вельде
77
Пальма
11
Яремчук
19
Костулас
19
Костулас
11
Яремчук
Остались в запасе
Буде-Глимт
Олимпиакос
1
Юлиан Лунд
ВР
44
Магнус Брендбо
ВР
2
Вилладс Нильсен
ЦЗ
5
Брайс Вембангомо
ПЗ
10
Йеппе Кьяер
ЦП
94
Аугуст Миккельсен
АП
23
Миккель Бро Хансен
ЦФ
Главный тренер
Кьетил Кнутсен
1
Александрос Пасхалакис
ВР
5
Лоренцо Пирола
ЦЗ
6
Марко Стаменич
ЦП
15
A. Anagnostopoulos
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
Остались в запасе
1
Юлиан Лунд
ВР
44
Магнус Брендбо
ВР
2
Вилладс Нильсен
ЦЗ
5
Брайс Вембангомо
ПЗ
10
Йеппе Кьяер
ЦП
94
Аугуст Миккельсен
АП
23
Миккель Бро Хансен
ЦФ
Остались в запасе
1
Александрос Пасхалакис
ВР
5
Лоренцо Пирола
ЦЗ
6
Марко Стаменич
ЦП
15
A. Anagnostopoulos
ЦФ
Главный тренер
Кьетил Кнутсен
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
Статистика матча Буде-Глимт - Олимпиакос
1
Всего ударов по воротам
9
17
Удары в створ
6
5
Владение мячом %
48
52
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Угловые удары
8
7
Нарушения
8
6
Офсайды
3
0
Количество передач
404
415
Сейвы
5
4
Точность передач %
78
81
Удары мимо ворот
2
8
Блокированные удары
1
4
Удары из пределов штрафной
7
13
Удары из-за пределов штрафной
2
4
xG (ожидаемые голы)
2.23
1.32

Смотреть прямую трансляцию матча «Буде-Глимт» против «Олимпиакоса», 1/8 Лиги Европы на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 6 марта в 23:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Буде-Глимт»«Олимпиакос»

«Буде-Глимт» – «Олимпиакос»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 6 марта 2025

Источник: «Бомбардир»
Лига Европы Олимпиакос Буде-Глимт
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