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  • «Панатинаикос» – «Фиорентина»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 6 марта 2025

«Панатинаикос» – «Фиорентина»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 6 марта 2025

6 марта 2025, 19:35
Панатинаикос
06.03.2025, четверг, 20:45
Лига конференций, 1/8 финала
3 : 2
Ответный матч – 1 : 3
Завершен
Фиорентина
5' К. Свидерски 19' Н. Максимович 55' Тете
20' Л. Белтран 23' Н. Фаджоли
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Панатинаикос
1
Бартломей Дронговски
ВР
37
Филип Младенович
ЛЗ
15
Сверрир Ингасон
ЦЗ
27
Яннис Коцирас
(К) ПЗ
15
Виллиан Арао
ОП
88
Неманья Максимович
ЦП
21
Аззедин Унаи
ЦП
6
Манолис Сиопис
ЦП
31
Филип Джуричич
АП
11
Тете
ПВ
28
Карол Свидерски
ЦФ
Главный тренер
Руй Витория
Фиорентина
1
Пьетро Террачиано
ВР
8
Робин Госенс
ЛЗ
3
Лука Раньери
(К) ЛЗ
15
Пьетро Комуццо
ЦЗ
2
Матиас Морено
ЦЗ
20
Додо
ПЗ
8
Роландо Мандрагора
ОП
7
Амир Ричардсон
ЦП
44
Николо Фаджоли
АП
9
Мойзе Кен
ЦФ
18
Лукас Белтран
ЦФ
Главный тренер
Раффаэле Палладино
Панатинаикос
1
Клидман Лило
ВР
12
Юрий Лодыгин
ВР
30
Филипп Макс
ЛЗ
3
Elton Fikaj
ЦЗ
13
Георгиос Вагианнидис
ПЗ
19
Adriano Bregou
ЦП
22
Адам Гнезда Черин
ЦП
7
Даниэль Мансини
ПВ
80
Атанасиос Дабизас
ЦФ
19
Александер Еремеефф
ЦФ
7
Фотис Иоаннидис
ЦФ
Фиорентина
50
Томмазо Мартинелли
ВР
43
Давид Де Хеа
ВР
65
Фабиано Паризи
ЛЗ
5
Марин Понграчич
ЦЗ
61
Leonardo Baroncelli
ЦЗ
11
Маат Даниэль Каприни
ЛВ
32
Данило Катальди
ЦП
44
Йонас Хардер
ЦП
10
Николо Дзаньоло
АП
11
Альберт Гюдмюндссон
ПВ
3-1-3-2-1
1
Дронговски
37
Младенович
15
Ингасон
27
Коцирас
15
Арао
88
Максимович
21
Унаи
6
Сиопис
31
Джуричич
11
Тете
28
Свидерски
3-3-1-1-2
1
Террачиано
8
Госенс
15
Комуццо
2
Морено
20
Додо
8
Мандрагора
3
Раньери
7
Ричардсон
44
Фаджоли
18
Белтран
9
Кен
27
Коцирас
13
Вагианнидис
13
Вагианнидис
27
Коцирас
88
Максимович
22
Гнезда Черин
22
Гнезда Черин
88
Максимович
31
Джуричич
7
Мансини
7
Мансини
31
Джуричич
28
Свидерски
7
Иоаннидис
7
Иоаннидис
28
Свидерски
44
Фаджоли
65
Паризи
65
Паризи
44
Фаджоли
7
Ричардсон
32
Катальди
32
Катальди
7
Ричардсон
18
Белтран
11
Гюдмюндссон
11
Гюдмюндссон
18
Белтран
Остались в запасе
Панатинаикос
Фиорентина
1
Клидман Лило
ВР
12
Юрий Лодыгин
ВР
30
Филипп Макс
ЛЗ
3
Elton Fikaj
ЦЗ
19
Adriano Bregou
ЦП
80
Атанасиос Дабизас
ЦФ
19
Александер Еремеефф
ЦФ
Главный тренер
Руй Витория
50
Томмазо Мартинелли
ВР
43
Давид Де Хеа
ВР
5
Марин Понграчич
ЦЗ
61
Leonardo Baroncelli
ЦЗ
44
Йонас Хардер
ЦП
10
Николо Дзаньоло
АП
11
Маат Даниэль Каприни
ЛВ
Главный тренер
Раффаэле Палладино
Остались в запасе
1
Клидман Лило
ВР
12
Юрий Лодыгин
ВР
30
Филипп Макс
ЛЗ
3
Elton Fikaj
ЦЗ
19
Adriano Bregou
ЦП
80
Атанасиос Дабизас
ЦФ
19
Александер Еремеефф
ЦФ
Остались в запасе
50
Томмазо Мартинелли
ВР
43
Давид Де Хеа
ВР
5
Марин Понграчич
ЦЗ
61
Leonardo Baroncelli
ЦЗ
44
Йонас Хардер
ЦП
10
Николо Дзаньоло
АП
11
Маат Даниэль Каприни
ЛВ
Главный тренер
Руй Витория
Главный тренер
Раффаэле Палладино
Статистика матча Панатинаикос - Фиорентина
1
Всего ударов по воротам
12
13
Удары в створ
6
6
Владение мячом %
51
49
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Угловые удары
4
6
Нарушения
9
12
Офсайды
1
4
Количество передач
401
381
Сейвы
3
3
Точность передач %
80
82
Удары мимо ворот
3
4
Блокированные удары
3
3
Удары из пределов штрафной
10
11
Удары из-за пределов штрафной
2
2
xG (ожидаемые голы)
1.09
1.45

Смотреть прямую трансляцию матча «Панатинаикос» против «Фиорентины», 1/8 Лиги конференций на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 6 марта в 20:45 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Панатинаикос» – «Фиорентина»

«Панатинаикос» – «Фиорентина»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 6 марта 2025

Источник: «Бомбардир»
Лига конференций Фиорентина Панатинаикос
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