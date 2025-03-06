06.03.2025, четверг, 20:45
Лига конференций, 1/8 финала
Лига конференций, 1/8 финала
3 : 2
Завершен
Составы команд
Панатинаикос
Панатинаикос
3-1-3-2-1
1
Дронговски
37
Младенович
15
Ингасон
27
Коцирас
15
Арао
88
Максимович
21
Унаи
6
Сиопис
31
Джуричич
11
Тете
28
Свидерски
3-3-1-1-2
1
Террачиано
8
Госенс
15
Комуццо
2
Морено
20
Додо
8
Мандрагора
3
Раньери
7
Ричардсон
44
Фаджоли
18
Белтран
9
Кен
27
Коцирас
13
Вагианнидис
13
Вагианнидис
27
Коцирас
88
Максимович
22
Гнезда Черин
22
Гнезда Черин
88
Максимович
31
Джуричич
7
Мансини
7
Мансини
31
Джуричич
28
Свидерски
7
Иоаннидис
7
Иоаннидис
28
Свидерски
44
Фаджоли
65
Паризи
65
Паризи
44
Фаджоли
7
Ричардсон
32
Катальди
32
Катальди
7
Ричардсон
18
Белтран
11
Гюдмюндссон
11
Гюдмюндссон
18
Белтран
Остались в запасе
Панатинаикос
Фиорентина
1
Клидман Лило
ВР
12
Юрий Лодыгин
ВР
30
Филипп Макс
ЛЗ
3
Elton Fikaj
ЦЗ
19
Adriano Bregou
ЦП
80
Атанасиос Дабизас
ЦФ
19
Александер Еремеефф
ЦФ
Главный тренер
Руй Витория
50
Томмазо Мартинелли
ВР
43
Давид Де Хеа
ВР
5
Марин Понграчич
ЦЗ
61
Leonardo Baroncelli
ЦЗ
44
Йонас Хардер
ЦП
10
Николо Дзаньоло
АП
11
Маат Даниэль Каприни
ЛВ
Главный тренер
Раффаэле Палладино
Остались в запасе
1
Клидман Лило
ВР
12
Юрий Лодыгин
ВР
30
Филипп Макс
ЛЗ
3
Elton Fikaj
ЦЗ
19
Adriano Bregou
ЦП
80
Атанасиос Дабизас
ЦФ
19
Александер Еремеефф
ЦФ
Остались в запасе
50
Томмазо Мартинелли
ВР
43
Давид Де Хеа
ВР
5
Марин Понграчич
ЦЗ
61
Leonardo Baroncelli
ЦЗ
44
Йонас Хардер
ЦП
10
Николо Дзаньоло
АП
11
Маат Даниэль Каприни
ЛВ
Главный тренер
Руй Витория
Главный тренер
Раффаэле Палладино
Статистика матча Панатинаикос - Фиорентина
1
Всего ударов по воротам
12
13
Удары в створ
6
6
Владение мячом %
51
49
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Угловые удары
4
6
Нарушения
9
12
Офсайды
1
4
Количество передач
401
381
Сейвы
3
3
Точность передач %
80
82
Удары мимо ворот
3
4
Блокированные удары
3
3
Удары из пределов штрафной
10
11
Удары из-за пределов штрафной
2
2
xG (ожидаемые голы)
1.09
1.45
Смотреть прямую трансляцию матча «Панатинаикос» против «Фиорентины», 1/8 Лиги конференций на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 6 марта в 20:45 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Панатинаикос» – «Фиорентина»
- Матч можно посмотреть на канале «Okko».
- Также игру будет транслировать «PARI».
Источник: «Бомбардир»