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  • «Бенфика» – «Барселона»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 5 марта 2025

«Бенфика» – «Барселона»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 5 марта 2025

5 марта 2025, 21:50
Бенфика
05.03.2025, среда, 23:00
Лига чемпионов, 1/8 финала
0 : 1
Ответный матч – 1 : 3
Завершен
Барселона
61' Рафинья
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бенфика
1
Анатолий Трубин
ВР
18
Альваро Каррерас
ЛЗ
44
Томаш Араужо
ЦЗ
14
Антониу Силва
ЦЗ
30
Николас Отаменди
(К) ЦЗ
7
Керем Актюркоглу
ЛВ
21
Андреас Шельдеруп
ЛВ
8
Фредрик Эушнес
ОП
18
Леандро Баррейро
ЦП
10
Оркун Кекчю
ЦП
14
Вангелис Павлидис
ЦФ
Главный тренер
Бруну Лажи
Барселона
13
Войцех Щесны
ВР
3
Алекс Бальде
ЛЗ
23
Жюль Кунде
ЦЗ
5
Пау Кубарси
ЦЗ
26
Иньиго Мартинес
ЦЗ
21
Френки де Йонг
(К) ЦП
8
Педри
ЦП
20
Дани Ольмо
АП
10
Ламин Ямаль
ПВ
11
Рафинья
ПВ
9
Роберт Левандовски
ЦФ
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
Бенфика
24
Самуэль Соареш
ВР
26
Самуэль Даль
ЛЗ
2
Леандру Сантуш
ЦЗ
44
Адриан Байрами
ЦЗ
60
Нуну Феликс
ОП
8
Ренату Саншеш
ЦП
86
Диогу Приосте
ЦП
79
Hugo Félix
ЦП
70
Жоау Режу
АП
25
Джанлука Престианни
ПВ
11
Андреа Белотти
ЦФ
19
Артур Кабрал
ЦФ
Барселона
1
Иньяки Пенья
ВР
31
Диего Кочен
ВР
18
Жерар Мартин
ЛЗ
33
Рональд Араухо
ЦЗ
24
Эрик Гарсия
ЦЗ
22
Эктор Форт
ПЗ
31
Ансу Фати
ЛВ
6
Марк Касадо
ОП
7
Фермин Лопес
ЦП
20
Пабло Торре
АП
9
Ферран Торрес
ПВ
10
Пау Виктор
ЦФ
4-1-2-2-1
1
Трубин
18
Каррерас
14
Силва
30
Отаменди
44
Араужо
8
Эушнес
18
Баррейро
10
Кекчю
21
Шельдеруп
7
Актюркоглу
14
Павлидис
4-2-3-1
13
Щесны
23
Кунде
5
Кубарси
26
Мартинес
3
Бальде
21
де Йонг
8
Педри
11
Рафинья
20
Ольмо
10
Ямаль
9
Левандовски
44
Араужо
26
Даль
26
Даль
44
Араужо
10
Кекчю
8
Саншеш
8
Саншеш
10
Кекчю
21
Шельдеруп
70
Режу
70
Режу
21
Шельдеруп
18
Баррейро
11
Белотти
11
Белотти
18
Баррейро
14
Павлидис
19
Кабрал
19
Кабрал
14
Павлидис
9
Левандовски
18
Мартин
18
Мартин
9
Левандовски
20
Ольмо
33
Араухо
33
Араухо
20
Ольмо
21
де Йонг
6
Касадо
6
Касадо
21
де Йонг
10
Ямаль
9
Торрес
9
Торрес
10
Ямаль
Остались в запасе
Бенфика
Барселона
24
Самуэль Соареш
ВР
2
Леандру Сантуш
ЦЗ
44
Адриан Байрами
ЦЗ
60
Нуну Феликс
ОП
86
Диогу Приосте
ЦП
79
Hugo Félix
ЦП
25
Джанлука Престианни
ПВ
Главный тренер
Бруну Лажи
1
Иньяки Пенья
ВР
31
Диего Кочен
ВР
24
Эрик Гарсия
ЦЗ
22
Эктор Форт
ПЗ
7
Фермин Лопес
ЦП
20
Пабло Торре
АП
31
Ансу Фати
ЛВ
10
Пау Виктор
ЦФ
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
Остались в запасе
24
Самуэль Соареш
ВР
2
Леандру Сантуш
ЦЗ
44
Адриан Байрами
ЦЗ
60
Нуну Феликс
ОП
86
Диогу Приосте
ЦП
79
Hugo Félix
ЦП
25
Джанлука Престианни
ПВ
Остались в запасе
1
Иньяки Пенья
ВР
31
Диего Кочен
ВР
24
Эрик Гарсия
ЦЗ
22
Эктор Форт
ПЗ
7
Фермин Лопес
ЦП
20
Пабло Торре
АП
31
Ансу Фати
ЛВ
10
Пау Виктор
ЦФ
Главный тренер
Бруну Лажи
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
Статистика матча Бенфика - Барселона
4
1
1
Всего ударов по воротам
26
10
Удары в створ
8
5
Владение мячом %
52
48
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
4
1
Угловые удары
13
4
Нарушения
18
5
Офсайды
3
1
Количество передач
437
432
Сейвы
4
8
Точность передач %
82
82
Удары мимо ворот
7
2
Блокированные удары
11
3
Удары из пределов штрафной
19
6
Удары из-за пределов штрафной
7
4
xG (ожидаемые голы)
1.9
1.19

Смотреть прямую трансляцию матча «Бенфика» против «Барселоны», 1/8 Лиги чемпионов на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 5 марта в 23:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Бенфика»«Барселона»

«Бенфика» – «Барселона»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 5 марта 2025

Источник: «Бомбардир»
Лига чемпионов Барселона Бенфика
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