05.03.2025, среда, 23:00
Лига чемпионов, 1/8 финала
Лига чемпионов, 1/8 финала
0 : 1
Завершен
Составы команд
Бенфика
Бенфика
4-1-2-2-1
1
Трубин
18
Каррерас
14
Силва
30
Отаменди
44
Араужо
8
Эушнес
18
Баррейро
10
Кекчю
21
Шельдеруп
7
Актюркоглу
14
Павлидис
4-2-3-1
13
Щесны
23
Кунде
5
Кубарси
26
Мартинес
3
Бальде
21
де Йонг
8
Педри
11
Рафинья
20
Ольмо
10
Ямаль
9
Левандовски
44
Араужо
26
Даль
26
Даль
44
Араужо
10
Кекчю
8
Саншеш
8
Саншеш
10
Кекчю
21
Шельдеруп
70
Режу
70
Режу
21
Шельдеруп
18
Баррейро
11
Белотти
11
Белотти
18
Баррейро
14
Павлидис
19
Кабрал
19
Кабрал
14
Павлидис
9
Левандовски
18
Мартин
18
Мартин
9
Левандовски
20
Ольмо
33
Араухо
33
Араухо
20
Ольмо
21
де Йонг
6
Касадо
6
Касадо
21
де Йонг
10
Ямаль
9
Торрес
9
Торрес
10
Ямаль
Остались в запасе
Бенфика
Барселона
24
Самуэль Соареш
ВР
2
Леандру Сантуш
ЦЗ
44
Адриан Байрами
ЦЗ
60
Нуну Феликс
ОП
86
Диогу Приосте
ЦП
79
Hugo Félix
ЦП
25
Джанлука Престианни
ПВ
Главный тренер
Бруну Лажи
1
Иньяки Пенья
ВР
31
Диего Кочен
ВР
24
Эрик Гарсия
ЦЗ
22
Эктор Форт
ПЗ
7
Фермин Лопес
ЦП
20
Пабло Торре
АП
31
Ансу Фати
ЛВ
10
Пау Виктор
ЦФ
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
Остались в запасе
24
Самуэль Соареш
ВР
2
Леандру Сантуш
ЦЗ
44
Адриан Байрами
ЦЗ
60
Нуну Феликс
ОП
86
Диогу Приосте
ЦП
79
Hugo Félix
ЦП
25
Джанлука Престианни
ПВ
Остались в запасе
1
Иньяки Пенья
ВР
31
Диего Кочен
ВР
24
Эрик Гарсия
ЦЗ
22
Эктор Форт
ПЗ
7
Фермин Лопес
ЦП
20
Пабло Торре
АП
31
Ансу Фати
ЛВ
10
Пау Виктор
ЦФ
Главный тренер
Бруну Лажи
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
Статистика матча Бенфика - Барселона
4
1
1
Всего ударов по воротам
26
10
Удары в створ
8
5
Владение мячом %
52
48
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
4
1
Угловые удары
13
4
Нарушения
18
5
Офсайды
3
1
Количество передач
437
432
Сейвы
4
8
Точность передач %
82
82
Удары мимо ворот
7
2
Блокированные удары
11
3
Удары из пределов штрафной
19
6
Удары из-за пределов штрафной
7
4
xG (ожидаемые голы)
1.9
1.19
Смотреть прямую трансляцию матча «Бенфика» против «Барселоны», 1/8 Лиги чемпионов на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 5 марта в 23:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Бенфика» – «Барселона»
- Матч можно посмотреть на канале «Okko».
- Также игру будет транслировать «PARI».
Источник: «Бомбардир»