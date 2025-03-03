Составы команд
Ротор
Ротор
4-3-2-1
13
Чагров
3
Плиев
35
Прищепа
24
Клещенко
28
Семенов
57
Болотов
6
Макаров
19
Плотников
24
Мальцев
7
Сафронов
90
Турищев
4-1-1-2-2
57
Селихов
22
Бевеев
24
Филипенко
16
Итало
34
Маргасов
8
Аюпов
33
Мишкич
97
Ишков
44
Кузнецов
20
Марков
10
Секулич
24
Мальцев
17
Шильников
17
Шильников
24
Мальцев
7
Сафронов
31
Касимов
31
Касимов
7
Сафронов
6
Макаров
44
Кухарчук
44
Кухарчук
6
Макаров
90
Турищев
23
Лаврищев
23
Лаврищев
90
Турищев
44
Кузнецов
14
Мосин
14
Мосин
44
Кузнецов
97
Ишков
5
Егорычев
5
Егорычев
97
Ишков
8
Аюпов
14
Железнов
14
Железнов
8
Аюпов
Остались в запасе
Ротор
Урал
57
Вадим Аверкиев
ВР
5
Алексей Шумских
ЦЗ
3
Максим Швецов
ЦЗ
97
Дамир Таликин
ЦП
48
Иван Сутугин
ЦП
22
Юрий Завезен
ЦП
13
Владислав Тюрин
ЛВ
Главный тренер
Денис Бояринцев
86
Иван Кузнецов
ВР
44
Владислав Малькевич
ЛЗ
46
Артем Мамин
ЦЗ
80
Станислав Бессмертный
ПЗ
6
Фаниль Сунгатулин
ОП
27
Иван Чудин
ЦП
37
Виталий Бондарев
ЦП
18
Никита Морозов
АП
94
Дмитрий Кучугура
АП
Главный тренер
Олег Шатов
Остались в запасе
57
Вадим Аверкиев
ВР
5
Алексей Шумских
ЦЗ
3
Максим Швецов
ЦЗ
97
Дамир Таликин
ЦП
48
Иван Сутугин
ЦП
22
Юрий Завезен
ЦП
13
Владислав Тюрин
ЛВ
Остались в запасе
86
Иван Кузнецов
ВР
44
Владислав Малькевич
ЛЗ
46
Артем Мамин
ЦЗ
80
Станислав Бессмертный
ПЗ
6
Фаниль Сунгатулин
ОП
27
Иван Чудин
ЦП
37
Виталий Бондарев
ЦП
18
Никита Морозов
АП
94
Дмитрий Кучугура
АП
Главный тренер
Денис Бояринцев
Главный тренер
Олег Шатов
Статистика матча Ротор - Урал
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Смотреть прямую трансляцию матча «Ротор» против «Урала», 22-й тур Первой лиги на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 3 марта в 19:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Ротор» – «Урал»
- Матч можно посмотреть на канале «Матч ТВ»
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»