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  • «Ротор» – «Урал»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 марта 2025

«Ротор» – «Урал»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 марта 2025

3 марта 2025, 18:20
Ротор
03.03.2025, понедельник, 19:30
Россия. Первая лига, 22 тур
0 : 0
Завершен
Урал
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ротор
13
Никита Чагров
ВР
28
Андрей Семенов
ЛЗ
35
Дмитрий Прищепа
ЛЗ
3
Заурбек Плиев
ЛЗ
24
Александр Клещенко
ЦЗ
57
Евгений Болотов
ОП
6
Сергей Макаров
ОП
19
Никита Плотников
ОП
24
Михаил Мальцев
АП
7
Илья Сафронов
ПВ
90
Максим Турищев
ЦФ
Главный тренер
Денис Бояринцев
Урал
57
Александр Селихов
ВР
24
Егор Филипенко
ЦЗ
16
Итало
ЦЗ
34
Тимофей Маргасов
ПЗ
22
Мингиян Бевеев
ПЗ
44
Даниил Кузнецов
ЛВ
8
Тимур Аюпов
ОП
33
Даниэль Мишкич
ЦП
97
Илья Ишков
АП
10
Мартин Секулич
ЦФ
20
Евгений Марков
ЦФ
Главный тренер
Олег Шатов
Ротор
57
Вадим Аверкиев
ВР
17
Глеб Шильников
ЛЗ
5
Алексей Шумских
ЦЗ
3
Максим Швецов
ЦЗ
13
Владислав Тюрин
ЛВ
31
Тимур Касимов
ЛВ
97
Дамир Таликин
ЦП
48
Иван Сутугин
ЦП
22
Юрий Завезен
ЦП
44
Илья Кухарчук
ПВ
23
Дмитрий Лаврищев
ЦФ
Урал
86
Иван Кузнецов
ВР
44
Владислав Малькевич
ЛЗ
14
Егор Мосин
ЛЗ
46
Артем Мамин
ЦЗ
80
Станислав Бессмертный
ПЗ
14
Юрий Железнов
ЛВ
6
Фаниль Сунгатулин
ОП
5
Андрей Егорычев
ЦП
27
Иван Чудин
ЦП
37
Виталий Бондарев
ЦП
18
Никита Морозов
АП
94
Дмитрий Кучугура
АП
4-3-2-1
13
Чагров
3
Плиев
35
Прищепа
24
Клещенко
28
Семенов
57
Болотов
6
Макаров
19
Плотников
24
Мальцев
7
Сафронов
90
Турищев
4-1-1-2-2
57
Селихов
22
Бевеев
24
Филипенко
16
Итало
34
Маргасов
8
Аюпов
33
Мишкич
97
Ишков
44
Кузнецов
20
Марков
10
Секулич
24
Мальцев
17
Шильников
17
Шильников
24
Мальцев
7
Сафронов
31
Касимов
31
Касимов
7
Сафронов
6
Макаров
44
Кухарчук
44
Кухарчук
6
Макаров
90
Турищев
23
Лаврищев
23
Лаврищев
90
Турищев
44
Кузнецов
14
Мосин
14
Мосин
44
Кузнецов
97
Ишков
5
Егорычев
5
Егорычев
97
Ишков
8
Аюпов
14
Железнов
14
Железнов
8
Аюпов
Остались в запасе
Ротор
Урал
57
Вадим Аверкиев
ВР
5
Алексей Шумских
ЦЗ
3
Максим Швецов
ЦЗ
97
Дамир Таликин
ЦП
48
Иван Сутугин
ЦП
22
Юрий Завезен
ЦП
13
Владислав Тюрин
ЛВ
Главный тренер
Денис Бояринцев
86
Иван Кузнецов
ВР
44
Владислав Малькевич
ЛЗ
46
Артем Мамин
ЦЗ
80
Станислав Бессмертный
ПЗ
6
Фаниль Сунгатулин
ОП
27
Иван Чудин
ЦП
37
Виталий Бондарев
ЦП
18
Никита Морозов
АП
94
Дмитрий Кучугура
АП
Главный тренер
Олег Шатов
Остались в запасе
57
Вадим Аверкиев
ВР
5
Алексей Шумских
ЦЗ
3
Максим Швецов
ЦЗ
97
Дамир Таликин
ЦП
48
Иван Сутугин
ЦП
22
Юрий Завезен
ЦП
13
Владислав Тюрин
ЛВ
Остались в запасе
86
Иван Кузнецов
ВР
44
Владислав Малькевич
ЛЗ
46
Артем Мамин
ЦЗ
80
Станислав Бессмертный
ПЗ
6
Фаниль Сунгатулин
ОП
27
Иван Чудин
ЦП
37
Виталий Бондарев
ЦП
18
Никита Морозов
АП
94
Дмитрий Кучугура
АП
Главный тренер
Денис Бояринцев
Главный тренер
Олег Шатов
Статистика матча Ротор - Урал
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2

Смотреть прямую трансляцию матча «Ротор» против «Урала», 22-й тур Первой лиги на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 3 марта в 19:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Ротор» – «Урал»

«Ротор» – «Урал»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 марта 2025

Источник: «Бомбардир»
Россия. Первая лига Урал Ротор
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