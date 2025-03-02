02.03.2025, воскресенье, 22:45
Франция. Лига 1, 24 тур
Франция. Лига 1, 24 тур
2 : 0
Завершен
Составы команд
Марсель
Марсель
3-4-2-1
28
Рульи
26
Мерлен
26
Балерди
62
Мурильо
10
Беннасер
12
Рабьо
19
Кондогбиа
23
Хейбьерг
11
Энрике
11
Гринвуд
9
Гуири
3-3-1-2-1
1
Лопеш
21
Кастеллетто
4
Соу
5
Паллуа
4
Чиривелья
13
Коклен
8
Лепенан
19
Леру
97
Коко
27
Саймон
11
Аблин
26
Мерлен
37
Дедич
37
Дедич
26
Мерлен
Лирола
5
Фелипе
5
Фелипе
Лирола
62
Мурильо
14
Лирола
14
Лирола
62
Мурильо
11
Гринвуд
4
Надир
4
Надир
11
Гринвуд
10
Беннасер
21
Ронжье
21
Ронжье
10
Беннасер
13
Коклен
98
Амьен-Аду
98
Амьен-Аду
13
Коклен
97
Коко
7
Томас
7
Томас
97
Коко
27
Саймон
12
Элиа
12
Элиа
27
Саймон
11
Аблин
42
Мохамед
42
Мохамед
11
Аблин
Остались в запасе
Марсель
Нант
12
Жеффри де Ланж
ВР
77
Амин Арит
АП
11
Джон Роу
ЛВ
11
Нил Мопе
ЦФ
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
30
Патрик Карльгрен
ВР
17
Демен Табибу
ЦП
8
Дуглас Аугусто
ЦП
91
Флоран Мойе
АП
12
Эрба Гирасси
ЦФ
Главный тренер
Антуан Комбуарэ
Остались в запасе
12
Жеффри де Ланж
ВР
77
Амин Арит
АП
11
Джон Роу
ЛВ
11
Нил Мопе
ЦФ
Остались в запасе
30
Патрик Карльгрен
ВР
17
Демен Табибу
ЦП
8
Дуглас Аугусто
ЦП
91
Флоран Мойе
АП
12
Эрба Гирасси
ЦФ
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
Главный тренер
Антуан Комбуарэ
Статистика матча Марсель - Нант
1
1
Всего ударов по воротам
21
8
Удары в створ
5
2
Владение мячом %
75
25
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
3
2
Нарушения
14
15
Офсайды
3
2
Количество передач
792
257
Сейвы
2
3
Точность передач %
90
72
Удары мимо ворот
8
4
Блокированные удары
8
2
Удары из пределов штрафной
11
6
Удары из-за пределов штрафной
10
2
xG (ожидаемые голы)
1.94
0.88
Смотреть прямую трансляцию матча «Марсель» против «Нанта», 24-й тур чемпионата Франции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 2 марта в 22:45 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Марсель» – «Нант»
- Матч можно посмотреть на канале «Okko».
- Также игру будет транслировать «Bettery».
Источник: «Бомбардир»