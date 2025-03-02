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  • «Марсель» – «Нант»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 2 марта 2025

«Марсель» – «Нант»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 2 марта 2025

2 марта 2025, 21:35
Марсель
02.03.2025, воскресенье, 22:45
Франция. Лига 1, 24 тур
2 : 0
Завершен
Нант
73' А. Гуири 77' М. Гринвуд
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Марсель
28
Херонимо Рульи
ВР
26
Кентен Мерлен
ЛЗ
62
Микаэль Мурильо
ЦЗ
26
Леонардо Балерди
(К) ЦЗ
11
Луис Энрике
ЛВ
10
Исмаэль Беннасер
ЦП
23
Пьер-Эмиль Хейбьерг
ЦП
12
Адриан Рабьо
ЦП
19
Жоффри Кондогбиа
ЦП
11
Мэйсон Гринвуд
ПВ
9
Амин Гуири
ЦФ
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
Нант
1
Антони Лопеш
ВР
21
Жан-Чарльз Кастеллетто
ЦЗ
4
Сайду Соу
ЦЗ
5
Николас Паллуа
ЦЗ
27
Мозес Саймон
ЛВ
4
Педро Чиривелья
(К) ОП
13
Франсис Коклен
ОП
8
Йоанн Лепенан
ОП
19
Луи Леру
ЦП
97
Маркус Коко
ПВ
11
Маттис Аблин
ЦФ
Главный тренер
Антуан Комбуарэ
Марсель
12
Жеффри де Ланж
ВР
37
Амар Дедич
ЛЗ
5
Луис Фелипе
ЦЗ
14
Поль Лирола
ПЗ
11
Джон Роу
ЛВ
4
Билял Надир
ЦП
21
Валантен Ронжье
ЦП
77
Амин Арит
АП
11
Нил Мопе
ЦФ
Нант
30
Патрик Карльгрен
ВР
98
Кельвен Амьен-Аду
ПЗ
17
Демен Табибу
ЦП
8
Дуглас Аугусто
ЦП
91
Флоран Мойе
АП
7
Сорба Томас
ПВ
12
Эрба Гирасси
ЦФ
12
Мешак Элиа
ЦФ
42
Мостафа Мохамед
ЦФ
3-4-2-1
28
Рульи
26
Мерлен
26
Балерди
62
Мурильо
10
Беннасер
12
Рабьо
19
Кондогбиа
23
Хейбьерг
11
Энрике
11
Гринвуд
9
Гуири
3-3-1-2-1
1
Лопеш
21
Кастеллетто
4
Соу
5
Паллуа
4
Чиривелья
13
Коклен
8
Лепенан
19
Леру
97
Коко
27
Саймон
11
Аблин
26
Мерлен
37
Дедич
37
Дедич
26
Мерлен
Лирола
5
Фелипе
5
Фелипе
Лирола
62
Мурильо
14
Лирола
14
Лирола
62
Мурильо
11
Гринвуд
4
Надир
4
Надир
11
Гринвуд
10
Беннасер
21
Ронжье
21
Ронжье
10
Беннасер
13
Коклен
98
Амьен-Аду
98
Амьен-Аду
13
Коклен
97
Коко
7
Томас
7
Томас
97
Коко
27
Саймон
12
Элиа
12
Элиа
27
Саймон
11
Аблин
42
Мохамед
42
Мохамед
11
Аблин
Остались в запасе
Марсель
Нант
12
Жеффри де Ланж
ВР
77
Амин Арит
АП
11
Джон Роу
ЛВ
11
Нил Мопе
ЦФ
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
30
Патрик Карльгрен
ВР
17
Демен Табибу
ЦП
8
Дуглас Аугусто
ЦП
91
Флоран Мойе
АП
12
Эрба Гирасси
ЦФ
Главный тренер
Антуан Комбуарэ
Остались в запасе
12
Жеффри де Ланж
ВР
77
Амин Арит
АП
11
Джон Роу
ЛВ
11
Нил Мопе
ЦФ
Остались в запасе
30
Патрик Карльгрен
ВР
17
Демен Табибу
ЦП
8
Дуглас Аугусто
ЦП
91
Флоран Мойе
АП
12
Эрба Гирасси
ЦФ
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
Главный тренер
Антуан Комбуарэ
Статистика матча Марсель - Нант
1
1
Всего ударов по воротам
21
8
Удары в створ
5
2
Владение мячом %
75
25
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
3
2
Нарушения
14
15
Офсайды
3
2
Количество передач
792
257
Сейвы
2
3
Точность передач %
90
72
Удары мимо ворот
8
4
Блокированные удары
8
2
Удары из пределов штрафной
11
6
Удары из-за пределов штрафной
10
2
xG (ожидаемые голы)
1.94
0.88

Смотреть прямую трансляцию матча «Марсель» против «Нанта», 24-й тур чемпионата Франции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 2 марта в 22:45 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Марсель» – «Нант»

«Марсель» – «Нант»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 2 марта 2025

Источник: «Бомбардир»
Франция. Лига 1 Нант Марсель
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