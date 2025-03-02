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  • «Касымпаша» – «Галатасарай»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 2 марта 2025

«Касымпаша» – «Галатасарай»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 2 марта 2025

2 марта 2025, 14:50
Касымпаша
02.03.2025, воскресенье, 16:00
Турция. Суперлига, 26 тур
3 : 3
Завершен
Галатасарай
52' М. Бен Уанес 61' Й. Брекало 85' Х. Хайрадинович (П)
12' В. Осимхен (П) 69' М. Лемина 71' В. Осимхен
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Касымпаша
1
Andreas Gianniotis
ВР
12
Мортадха Бен Уанес
ЛЗ
2
Клаудио Винк
ЦЗ
91
Камиль Пиатковски
ЦЗ
3
Николас Опоку
ЦЗ
58
Ясин Озкан
ЦЗ
18
Гекхан Гюль
ЦЗ
7
Йосип Брекало
ЛВ
10
Харис Хайрадинович
(К) ЦП
7
Мамаду Фалл
ПВ
10
Нуну Да Кошта
ЦФ
Главный тренер
Эмре Белезоглу
Галатасарай
16
Фернандо Муслера
(К) ВР
17
Эрен Эльмали
ЛЗ
6
Дэвинсон Санчес
ЦЗ
42
Абдулкерим Бартакжи
ЦЗ
95
Пшемыслав Франковски
ЛВ
53
Барыш Йилмаз
ЛВ
34
Лукас Торрейра
ОП
99
Марио Лемина
ОП
8
Габриэл Сара
ЦП
7
Роланд Салаи
ПВ
45
Виктор Осимхен
ЦФ
Главный тренер
Окан Бурук
Касымпаша
26
Синан Болат
ВР
77
Кевин Родригес
ЛЗ
29
Тайлан Утку Айдын
ЦЗ
5
Садик Чифтпинар
ЦЗ
70
Джан Келеш
ЛВ
15
Yaman Suakar
ЦП
54
Atakan Ayna
ЦП
88
Кафу
ЦП
72
Антонин Барак
АП
23
Sinan Alkas
ЦФ
Галатасарай
19
Гюнай Гювенк
ВР
90
Метехан Балтаджи
ЦЗ
23
Каан Айхан
ЦЗ
46
Карлос Куэста
ЦЗ
15
Элиас Йелерт
ПЗ
10
Беркан Кутлу
ЦП
26
Керем Демирбай
ЦП
22
Юсуф Демир
ЦФ
23
Ахмед Кутуджу
ЦФ
10
Дрис Мертенс
ЦФ
3-2-1-2-1
1
3
Опоку
58
Озкан
18
Гюль
12
Бен Уанес
91
Пиатковски
10
Хайрадинович
7
Брекало
7
Фалл
10
Да Кошта
3-2-1-3-1
16
Муслера
6
Санчес
42
Бартакжи
17
Эльмали
34
Торрейра
99
Лемина
8
Сара
7
Салаи
95
Франковски
53
Йилмаз
45
Осимхен
12
Бен Уанес
88
Кафу
88
Кафу
12
Бен Уанес
7
Брекало
70
Келеш
70
Келеш
7
Брекало
99
Лемина
23
Айхан
23
Айхан
99
Лемина
17
Эльмали
46
Куэста
46
Куэста
17
Эльмали
42
Бартакжи
22
Демир
22
Демир
42
Бартакжи
7
Салаи
23
Кутуджу
23
Кутуджу
7
Салаи
34
Торрейра
10
Мертенс
10
Мертенс
34
Торрейра
Остались в запасе
Касымпаша
Галатасарай
26
Синан Болат
ВР
77
Кевин Родригес
ЛЗ
29
Тайлан Утку Айдын
ЦЗ
5
Садик Чифтпинар
ЦЗ
15
Yaman Suakar
ЦП
54
Atakan Ayna
ЦП
72
Антонин Барак
АП
23
Sinan Alkas
ЦФ
Главный тренер
Эмре Белезоглу
19
Гюнай Гювенк
ВР
90
Метехан Балтаджи
ЦЗ
15
Элиас Йелерт
ПЗ
10
Беркан Кутлу
ЦП
26
Керем Демирбай
ЦП
Главный тренер
Окан Бурук
Остались в запасе
26
Синан Болат
ВР
77
Кевин Родригес
ЛЗ
29
Тайлан Утку Айдын
ЦЗ
5
Садик Чифтпинар
ЦЗ
15
Yaman Suakar
ЦП
54
Atakan Ayna
ЦП
72
Антонин Барак
АП
23
Sinan Alkas
ЦФ
Остались в запасе
19
Гюнай Гювенк
ВР
90
Метехан Балтаджи
ЦЗ
15
Элиас Йелерт
ПЗ
10
Беркан Кутлу
ЦП
26
Керем Демирбай
ЦП
Главный тренер
Эмре Белезоглу
Главный тренер
Окан Бурук
Статистика матча Касымпаша - Галатасарай
2
2
Всего ударов по воротам
14
18
Удары в створ
8
6
Владение мячом %
47
53
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
10
3
Нарушения
13
11
Офсайды
3
2
Количество передач
318
367
Сейвы
3
5
Точность передач %
72
79
Удары мимо ворот
4
7
Блокированные удары
2
5
Удары из пределов штрафной
12
10
Удары из-за пределов штрафной
2
8
xG (ожидаемые голы)
2.43
2.7

Смотреть прямую трансляцию матча «Касымпаша» против «Галатасарая», 26-й тур чемпионата Турции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 2 марта в 16:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Касымпаша»«Галатасарай»

«Касымпаша» – «Галатасарай»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 2 марта 2025

Источник: «Бомбардир»
Турция. Суперлига Галатасарай Касымпаша
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