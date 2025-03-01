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  • «ПСЖ» – «Лилль»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 марта 2025

«ПСЖ» – «Лилль»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 марта 2025

1 марта 2025, 21:55
ПСЖ
01.03.2025, суббота, 23:05
Франция. Лига 1, 24 тур
4 : 1
Завершен
Лилль
6' Б. Барколя 22' Маркиньос 28' У. Дембеле 37' Д. Дуэ
80' Д. Дэвид
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ПСЖ
1
Джанлуиджи Доннарумма
ВР
25
Нуну Мендеш
ЛЗ
5
Маркиньос
(К) ЦЗ
4
Лукас Бералдо
ЦЗ
2
Ашраф Хакими
ПЗ
29
Брэдли Барколя
ЛВ
8
Фабиан Руис
ЦП
14
Десир Дуэ
АП
87
Жоау Невеш
АП
10
Усман Дембеле
ПВ
9
Гонсалу Рамуш
ЦФ
Главный тренер
Луис Энрике
Лилль
30
Люка Шевалье
ВР
5
Митчел Баккер
ЛЗ
3
Габриэль Гудмундссон
ЛЗ
18
Бафоде Диаките
ЦЗ
4
Александро
ЦЗ
12
Тома Менье
ПЗ
17
Нгал'айель Мукау
ОП
7
Анхель Гомес
ЦП
21
Бенжамин Андре
(К) ЦП
6
Набиль Бенталеб
ЦП
29
Чуба Акпом
ЦФ
Главный тренер
Бруно Женезио
ПСЖ
39
Матвей Сафонов
ВР
21
Люка Эрнандес
ЛЗ
51
Вильям Пачо
ЦЗ
3
Преснел Кимпембе
ЦЗ
7
Хвича Кварацхелия
ЛВ
33
Варрен Заир-Эмери
ОП
17
Витинья
ЦП
24
Сенни Маюлу
АП
7
Ли Кан Ин
АП
Лилль
1
Вито Манноне
ВР
31
Исмаили
ЛЗ
2
Айсса Манди
ЦЗ
20
Андре Гомеш
ЦП
8
Этан Мбаппе
ЦП
10
Хакон Арнар Харальдссон
ЦП
5
Реми Кабелла
АП
32
Айюб Буадди
АП
15
Джонатан Дэвид
ЦФ
4-1-3-2
1
Доннарумма
25
Мендеш
5
Маркиньос
4
Бералдо
2
Хакими
8
Руис
29
Барколя
87
Невеш
10
Дембеле
9
Рамуш
14
Дуэ
3-3-3-1
30
Шевалье
5
Баккер
18
Диаките
4
Александро
12
Менье
17
Мукау
3
Гудмундссон
7
Гомес
21
Андре
6
Бенталеб
29
Акпом
25
Мендеш
51
Пачо
51
Пачо
25
Мендеш
2
Хакими
33
Заир-Эмери
33
Заир-Эмери
2
Хакими
87
Невеш
17
Витинья
17
Витинья
87
Невеш
14
Дуэ
7
Кан Ин
7
Кан Ин
14
Дуэ
10
Дембеле
7
Кварацхелия
7
Кварацхелия
10
Дембеле
3
Гудмундссон
31
Исмаили
31
Исмаили
3
Гудмундссон
7
Гомес
8
Мбаппе
8
Мбаппе
7
Гомес
5
Баккер
10
Харальдссон
10
Харальдссон
5
Баккер
17
Мукау
32
Буадди
32
Буадди
17
Мукау
29
Акпом
15
Дэвид
15
Дэвид
29
Акпом
Остались в запасе
ПСЖ
Лилль
39
Матвей Сафонов
ВР
21
Люка Эрнандес
ЛЗ
3
Преснел Кимпембе
ЦЗ
24
Сенни Маюлу
АП
Главный тренер
Луис Энрике
1
Вито Манноне
ВР
2
Айсса Манди
ЦЗ
20
Андре Гомеш
ЦП
5
Реми Кабелла
АП
Главный тренер
Бруно Женезио
Остались в запасе
39
Матвей Сафонов
ВР
21
Люка Эрнандес
ЛЗ
3
Преснел Кимпембе
ЦЗ
24
Сенни Маюлу
АП
Остались в запасе
1
Вито Манноне
ВР
2
Айсса Манди
ЦЗ
20
Андре Гомеш
ЦП
5
Реми Кабелла
АП
Главный тренер
Луис Энрике
Главный тренер
Бруно Женезио
Статистика матча ПСЖ - Лилль
2
Всего ударов по воротам
26
6
Удары в створ
11
2
Владение мячом %
58
42
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Угловые удары
9
3
Нарушения
6
10
Офсайды
3
0
Количество передач
647
473
Сейвы
1
7
Точность передач %
91
85
Удары мимо ворот
8
4
Блокированные удары
7
0
Удары из пределов штрафной
20
2
Удары из-за пределов штрафной
6
4
xG (ожидаемые голы)
3.65
1.07

Смотреть прямую трансляцию матча «ПСЖ» против «Лилля», 24-й тур чемпионата Франции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 1 марта в 23:05 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «ПСЖ» – «Лилль»

«ПСЖ» – «Лилль»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 марта 2025

Источник: «Бомбардир»
Франция. Лига 1 Лилль ПСЖ
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