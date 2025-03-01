01.03.2025, суббота, 23:05
Франция. Лига 1, 24 тур
Франция. Лига 1, 24 тур
4 : 1
Завершен
Составы команд
ПСЖ
ПСЖ
4-1-3-2
1
Доннарумма
25
Мендеш
5
Маркиньос
4
Бералдо
2
Хакими
8
Руис
29
Барколя
87
Невеш
10
Дембеле
9
Рамуш
14
Дуэ
3-3-3-1
30
Шевалье
5
Баккер
18
Диаките
4
Александро
12
Менье
17
Мукау
3
Гудмундссон
7
Гомес
21
Андре
6
Бенталеб
29
Акпом
25
Мендеш
51
Пачо
51
Пачо
25
Мендеш
2
Хакими
33
Заир-Эмери
33
Заир-Эмери
2
Хакими
87
Невеш
17
Витинья
17
Витинья
87
Невеш
14
Дуэ
7
Кан Ин
7
Кан Ин
14
Дуэ
10
Дембеле
7
Кварацхелия
7
Кварацхелия
10
Дембеле
3
Гудмундссон
31
Исмаили
31
Исмаили
3
Гудмундссон
7
Гомес
8
Мбаппе
8
Мбаппе
7
Гомес
5
Баккер
10
Харальдссон
10
Харальдссон
5
Баккер
17
Мукау
32
Буадди
32
Буадди
17
Мукау
29
Акпом
15
Дэвид
15
Дэвид
29
Акпом
Остались в запасе
ПСЖ
Лилль
39
Матвей Сафонов
ВР
21
Люка Эрнандес
ЛЗ
3
Преснел Кимпембе
ЦЗ
24
Сенни Маюлу
АП
Главный тренер
Луис Энрике
1
Вито Манноне
ВР
2
Айсса Манди
ЦЗ
20
Андре Гомеш
ЦП
5
Реми Кабелла
АП
Главный тренер
Бруно Женезио
Остались в запасе
39
Матвей Сафонов
ВР
21
Люка Эрнандес
ЛЗ
3
Преснел Кимпембе
ЦЗ
24
Сенни Маюлу
АП
Остались в запасе
1
Вито Манноне
ВР
2
Айсса Манди
ЦЗ
20
Андре Гомеш
ЦП
5
Реми Кабелла
АП
Главный тренер
Луис Энрике
Главный тренер
Бруно Женезио
Статистика матча ПСЖ - Лилль
2
Всего ударов по воротам
26
6
Удары в створ
11
2
Владение мячом %
58
42
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Угловые удары
9
3
Нарушения
6
10
Офсайды
3
0
Количество передач
647
473
Сейвы
1
7
Точность передач %
91
85
Удары мимо ворот
8
4
Блокированные удары
7
0
Удары из пределов штрафной
20
2
Удары из-за пределов штрафной
6
4
xG (ожидаемые голы)
3.65
1.07
Смотреть прямую трансляцию матча «ПСЖ» против «Лилля», 24-й тур чемпионата Франции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 1 марта в 23:05 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «ПСЖ» – «Лилль»
- Матч можно посмотреть на канале «Okko».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»