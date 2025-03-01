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  • «Наполи» – «Интер»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 марта 2025

«Наполи» – «Интер»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 марта 2025

1 марта 2025, 18:50
Наполи
01.03.2025, суббота, 20:00
Италия. Серия А, 27 тур
1 : 1
Завершен
Интер
87' Ф. Биллинг
22' Ф. Димарко
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Наполи
1
Алекс Мерет
ВР
37
Леонардо Спинаццола
ЛЗ
22
Амир Ррахмани
ЦЗ
4
Алессандро Буонджорно
ЦЗ
22
Джованни Ди Лоренцо
(К) ПЗ
11
Билли Гилмор
ЦП
68
Станислав Лоботка
ЦП
8
Скотт Мактоминей
ЦП
21
Маттео Политано
ПВ
18
Джакомо Распадори
ЦФ
9
Ромелу Лукаку
ЦФ
Главный тренер
Антонио Конте
Интер
1
Хосеп Мартинес
ВР
32
Федерико Димарко
ЛЗ
31
Янн-Орель Биссек
ЦЗ
15
Франческо Ачерби
ЦЗ
95
Алессандро Бастони
ЦЗ
23
Николо Барелла
ЦП
20
Хакан Чалханоглу
ЦП
22
Генрих Мхитарян
ЦП
24
Дензел Дюмфрис
ПП
9
Маркюс Тюрам
ЦФ
10
Лаутаро Мартинес
(К) ЦФ
Главный тренер
Симоне Индзаги
Наполи
1
Симоне Скуффет
ВР
14
Никита Контини
ВР
37
Матиас Оливера
ЛЗ
15
Жуан
ЦЗ
16
Рафа Марин
ЦЗ
8
Филип Биллинг
ЦП
70
Луис Хаса
АП
16
Сириль Нгонг
ПВ
19
Ноа Окафор
ЦФ
18
Джованни Симеоне
ЦФ
Интер
40
Алессандро Каллигарис
ВР
12
Раффаэле Ди Дженнаро
ВР
34
Маттео Кокки
ЦЗ
6
Стефан де Врей
ЦЗ
28
Бенжамен Павар
ПЗ
50
Майк Айду
ПЗ
8
Кристьян Асллани
ОП
7
Петр Зелински
ЦП
16
Давиде Фраттези
ЦП
7
Марко Арнаутович
ЦФ
32
Хоакин Корреа
ЦФ
9
Мехди Тареми
ЦФ
4-3-1-2
1
Мерет
37
Спинаццола
22
Ррахмани
4
Буонджорно
22
Ди Лоренцо
11
Гилмор
68
Лоботка
8
Мактоминей
21
Политано
9
Лукаку
18
Распадори
4-4-2
1
Мартинес
31
Биссек
15
Ачерби
95
Бастони
32
Димарко
24
Дюмфрис
20
Чалханоглу
22
Мхитарян
23
Барелла
10
Мартинес
9
Тюрам
37
Спинаццола
37
Оливера
37
Оливера
37
Спинаццола
11
Гилмор
8
Биллинг
8
Биллинг
11
Гилмор
21
Политано
16
Нгонг
16
Нгонг
21
Политано
18
Распадори
19
Окафор
19
Окафор
18
Распадори
95
Бастони
6
де Врей
6
де Врей
95
Бастони
32
Димарко
28
Павар
28
Павар
32
Димарко
20
Чалханоглу
7
Зелински
7
Зелински
20
Чалханоглу
22
Мхитарян
16
Фраттези
16
Фраттези
22
Мхитарян
9
Тюрам
32
Корреа
32
Корреа
9
Тюрам
Остались в запасе
Наполи
Интер
1
Симоне Скуффет
ВР
14
Никита Контини
ВР
15
Жуан
ЦЗ
16
Рафа Марин
ЦЗ
70
Луис Хаса
АП
18
Джованни Симеоне
ЦФ
Главный тренер
Антонио Конте
40
Алессандро Каллигарис
ВР
12
Раффаэле Ди Дженнаро
ВР
34
Маттео Кокки
ЦЗ
50
Майк Айду
ПЗ
8
Кристьян Асллани
ОП
7
Марко Арнаутович
ЦФ
9
Мехди Тареми
ЦФ
Главный тренер
Симоне Индзаги
Остались в запасе
1
Симоне Скуффет
ВР
14
Никита Контини
ВР
15
Жуан
ЦЗ
16
Рафа Марин
ЦЗ
70
Луис Хаса
АП
18
Джованни Симеоне
ЦФ
Остались в запасе
40
Алессандро Каллигарис
ВР
12
Раффаэле Ди Дженнаро
ВР
34
Маттео Кокки
ЦЗ
50
Майк Айду
ПЗ
8
Кристьян Асллани
ОП
7
Марко Арнаутович
ЦФ
9
Мехди Тареми
ЦФ
Главный тренер
Антонио Конте
Главный тренер
Симоне Индзаги
Статистика матча Наполи - Интер
1
1
Всего ударов по воротам
19
6
Удары в створ
4
1
Владение мячом %
62
38
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
12
3
Нарушения
7
15
Офсайды
1
0
Количество передач
483
300
Сейвы
0
4
Точность передач %
86
81
Удары мимо ворот
2
2
Блокированные удары
13
3
Удары из пределов штрафной
13
3
Удары из-за пределов штрафной
6
3
xG (ожидаемые голы)
1.95
0.32

Смотреть прямую трансляцию матча «Наполи» против «Интера», 27-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 1 марта в 20:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Наполи» – «Интер»

«Наполи» – «Интер»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 марта 2025

Источник: «Бомбардир»
Италия. Серия А Интер Наполи
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