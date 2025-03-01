01.03.2025, суббота, 20:00
Италия. Серия А, 27 тур
Италия. Серия А, 27 тур
1 : 1
Завершен
Составы команд
Наполи
Наполи
4-3-1-2
1
Мерет
37
Спинаццола
22
Ррахмани
4
Буонджорно
22
Ди Лоренцо
11
Гилмор
68
Лоботка
8
Мактоминей
21
Политано
9
Лукаку
18
Распадори
4-4-2
1
Мартинес
31
Биссек
15
Ачерби
95
Бастони
32
Димарко
24
Дюмфрис
20
Чалханоглу
22
Мхитарян
23
Барелла
10
Мартинес
9
Тюрам
37
Спинаццола
37
Оливера
37
Оливера
37
Спинаццола
11
Гилмор
8
Биллинг
8
Биллинг
11
Гилмор
21
Политано
16
Нгонг
16
Нгонг
21
Политано
18
Распадори
19
Окафор
19
Окафор
18
Распадори
95
Бастони
6
де Врей
6
де Врей
95
Бастони
32
Димарко
28
Павар
28
Павар
32
Димарко
20
Чалханоглу
7
Зелински
7
Зелински
20
Чалханоглу
22
Мхитарян
16
Фраттези
16
Фраттези
22
Мхитарян
9
Тюрам
32
Корреа
32
Корреа
9
Тюрам
Остались в запасе
Наполи
Интер
1
Симоне Скуффет
ВР
14
Никита Контини
ВР
15
Жуан
ЦЗ
16
Рафа Марин
ЦЗ
70
Луис Хаса
АП
18
Джованни Симеоне
ЦФ
Главный тренер
Антонио Конте
40
Алессандро Каллигарис
ВР
12
Раффаэле Ди Дженнаро
ВР
34
Маттео Кокки
ЦЗ
50
Майк Айду
ПЗ
8
Кристьян Асллани
ОП
7
Марко Арнаутович
ЦФ
9
Мехди Тареми
ЦФ
Главный тренер
Симоне Индзаги
Остались в запасе
1
Симоне Скуффет
ВР
14
Никита Контини
ВР
15
Жуан
ЦЗ
16
Рафа Марин
ЦЗ
70
Луис Хаса
АП
18
Джованни Симеоне
ЦФ
Остались в запасе
40
Алессандро Каллигарис
ВР
12
Раффаэле Ди Дженнаро
ВР
34
Маттео Кокки
ЦЗ
50
Майк Айду
ПЗ
8
Кристьян Асллани
ОП
7
Марко Арнаутович
ЦФ
9
Мехди Тареми
ЦФ
Главный тренер
Антонио Конте
Главный тренер
Симоне Индзаги
Статистика матча Наполи - Интер
1
1
Всего ударов по воротам
19
6
Удары в створ
4
1
Владение мячом %
62
38
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
12
3
Нарушения
7
15
Офсайды
1
0
Количество передач
483
300
Сейвы
0
4
Точность передач %
86
81
Удары мимо ворот
2
2
Блокированные удары
13
3
Удары из пределов штрафной
13
3
Удары из-за пределов штрафной
6
3
xG (ожидаемые голы)
1.95
0.32
Смотреть прямую трансляцию матча «Наполи» против «Интера», 27-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 1 марта в 20:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Наполи» – «Интер»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Футбол 1»
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»