27.02.2025, четверг, 22:45
Италия. Серия А, 9 тур
Италия. Серия А, 9 тур
2 : 1
Завершен
Составы команд
Болонья
Болонья
4-3-2-1
1
Скорупски
33
Миранда
16
Казале
17
Беукема
29
Де Сильвестри
19
Фройлер
19
Фергюсон
80
Фаббиан
25
Домингес
14
Ндой
9
Кастро
4-2-2-2
16
Меньян
20
Хименес
31
Павлович
12
Тиав
19
Эрнандес
24
Фофана
14
Рейндерс
80
Муса
27
Леау
29
Хименес
79
Феликс
29
Де Сильвестри
2
Калабрия
2
Калабрия
29
Де Сильвестри
19
Фергюсон
4
Побега
4
Побега
19
Фергюсон
25
Домингес
28
Камбьяги
28
Камбьяги
25
Домингес
9
Кастро
27
Даллинга
27
Даллинга
9
Кастро
80
Фаббиан
21
Одгор
21
Одгор
80
Фаббиан
79
Феликс
11
Пулишич
11
Пулишич
79
Феликс
20
Хименес
18
Абрахам
18
Абрахам
20
Хименес
29
Хименес
9
Йович
9
Йович
29
Хименес
Остались в запасе
Болонья
Милан
1
Федерико Равалья
ВР
23
Никола Багнолини
ВР
22
Хараламбос Ликояннис
ЛЗ
6
Мартин Эрлич
ЦЗ
26
Джон Лукуми
ЦЗ
17
Уссама Эль-Аззузи
ОП
6
Никола Моро
ЦП
20
Михел Эбишер
ЦП
7
Риккардо Орсолини
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Итальяно
57
Марко Спортиелло
ВР
96
Лоренцо Торриани
ВР
33
Давиде Бартезаги
ЛЗ
23
Фикайо Томори
ЦЗ
46
Маттео Габбиа
ЦЗ
42
Филиппо Терраччано
ПЗ
38
Варрен Бондо
ЦП
23
Риккардо Соттиль
ЛВ
21
Самуэль Чуквуэзе
ПВ
73
Франческо Камарда
ЦФ
Главный тренер
Сержиу Консейсау
Остались в запасе
1
Федерико Равалья
ВР
23
Никола Багнолини
ВР
22
Хараламбос Ликояннис
ЛЗ
6
Мартин Эрлич
ЦЗ
26
Джон Лукуми
ЦЗ
17
Уссама Эль-Аззузи
ОП
6
Никола Моро
ЦП
20
Михел Эбишер
ЦП
7
Риккардо Орсолини
ЦФ
Остались в запасе
57
Марко Спортиелло
ВР
96
Лоренцо Торриани
ВР
33
Давиде Бартезаги
ЛЗ
23
Фикайо Томори
ЦЗ
46
Маттео Габбиа
ЦЗ
42
Филиппо Терраччано
ПЗ
38
Варрен Бондо
ЦП
23
Риккардо Соттиль
ЛВ
21
Самуэль Чуквуэзе
ПВ
73
Франческо Камарда
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Итальяно
Главный тренер
Сержиу Консейсау
Статистика матча Болонья - Милан
1
2
Всего ударов по воротам
14
8
Удары в створ
4
4
Владение мячом %
57
43
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
4
5
Нарушения
13
15
Офсайды
2
2
Количество передач
448
334
Сейвы
3
2
Точность передач %
81
73
Удары мимо ворот
7
2
Блокированные удары
3
2
Удары из пределов штрафной
9
7
Удары из-за пределов штрафной
5
1
xG (ожидаемые голы)
1.98
0.62
Смотреть прямую трансляцию матча «Болонья» против «Милана», 9-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 27 февраля в 22:45 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Болонья» – «Милан»
- Матч можно посмотреть на канале «Матч ТВ»
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»