26.02.2025, среда, 23:15
Англия. Премьер-лига, 27 тур
Англия. Премьер-лига, 27 тур
2 : 0
Завершен
Составы команд
Ливерпуль
Ливерпуль
4-2-3-1
1
Алиссон
33
Цимикас
16
Конате
4
ван Дейк
12
Александер-Арнольд
38
Гравенберх
10
Мак Аллистер
20
Жота
8
Собослаи
10
Салах
14
Диас
3-1-3-2-1
1
Поуп
2
Ливраменто
33
Берн
5
Шер
16
Тонали
3
Холл
39
Гимарайнс
28
Уиллок
23
Мерфи
17
Гордон
13
Уилсон
12
Александер-Арнольд
4
Куанса
4
Куанса
12
Александер-Арнольд
38
Гравенберх
3
Эндо
3
Эндо
38
Гравенберх
10
Мак Аллистер
21
Джонс
21
Джонс
10
Мак Аллистер
20
Жота
18
Гакпо
18
Гакпо
20
Жота
14
Диас
29
Нуньес
29
Нуньес
14
Диас
2
Ливраменто
2
Триппьер
2
Триппьер
2
Ливраменто
28
Уиллок
11
Барнс
11
Барнс
28
Уиллок
39
Гимарайнс
8
Лонгстафф
8
Лонгстафф
39
Гимарайнс
16
Тонали
67
Майли
67
Майли
16
Тонали
13
Уилсон
10
Осула
10
Осула
13
Уилсон
Остались в запасе
Ливерпуль
Ньюкасл
1
Куивин Келлехер
ВР
3
Эндрю Робертсон
ЛЗ
10
Харви Эллиот
АП
14
Федерико Кьеза
ЛВ
Главный тренер
Арне Слот
39
Мартин Дубравка
ВР
26
Джон Радди
ВР
23
Мэтт Таргетт
ЛЗ
17
Эмиль Крафт
ПЗ
Главный тренер
Эдди Хау
Остались в запасе
1
Куивин Келлехер
ВР
3
Эндрю Робертсон
ЛЗ
10
Харви Эллиот
АП
14
Федерико Кьеза
ЛВ
Остались в запасе
39
Мартин Дубравка
ВР
26
Джон Радди
ВР
23
Мэтт Таргетт
ЛЗ
17
Эмиль Крафт
ПЗ
Главный тренер
Арне Слот
Главный тренер
Эдди Хау
Статистика матча Ливерпуль - Ньюкасл
1
Всего ударов по воротам
12
3
Удары в створ
3
0
Владение мячом %
62
38
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Угловые удары
4
2
Нарушения
12
11
Офсайды
0
1
Количество передач
587
356
Сейвы
1
1
Точность передач %
89
84
Удары мимо ворот
5
2
Блокированные удары
4
1
Удары из пределов штрафной
9
2
Удары из-за пределов штрафной
3
1
xG (ожидаемые голы)
1.56
0.21
Смотреть прямую трансляцию матча «Ливерпуль» против «Ньюкасла», 27-й тур чемпионата Англии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 26 февраля в 23:15 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Ливерпуль» – «Ньюкасл»
- Матч можно посмотреть на канале «Sportcast».
- Также игру будет транслировать «PARI».
Источник: «Бомбардир»