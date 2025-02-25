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  • «Барселона» – «Атлетико»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 февраля 2025

«Барселона» – «Атлетико»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 февраля 2025

25 февраля 2025, 22:20
Барселона
25.02.2025, вторник, 23:30
Испания. Кубок, 1/2 финала
4 : 4
Ответный матч – 1 : 0
Завершен
Атлетико
19' Педри 21' П. Кубарси 41' И. Мартинес 74' Р. Левандовски
1' Х. Альварес 6' А. Гризманн 84' М. Льоренте 90+3' А. Серлот
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Барселона
13
Войцех Щесны
ВР
3
Алекс Бальде
ЛЗ
23
Жюль Кунде
ЦЗ
5
Пау Кубарси
ЦЗ
26
Иньиго Мартинес
ЦЗ
21
Френки де Йонг
ЦП
8
Педри
ЦП
20
Дани Ольмо
АП
10
Ламин Ямаль
ПВ
11
Рафинья
ПВ
9
Ферран Торрес
ПВ
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
Атлетико
1
Хуан Муссо
ВР
22
Хави Галан
ЛЗ
20
Хосе-Мария Хименес
ЦЗ
2
Клеман Лангле
ЦЗ
20
Джулиано Симеоне
ЛВ
7
Родриго Де Пауль
ЦП
8
Пабло Барриос
ЦП
22
Конор Галлахер
ЦП
14
Маркос Льоренте
ЦП
7
Антуан Гризманн
ЦФ
19
Хулиан Альварес
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Барселона
1
Иньяки Пенья
ВР
31
Диего Кочен
ВР
18
Жерар Мартин
ЛЗ
33
Рональд Араухо
ЦЗ
24
Эрик Гарсия
ЦЗ
22
Эктор Форт
ПЗ
6
Марк Касадо
ОП
16
Гави
ЦП
7
Фермин Лопес
ЦП
9
Роберт Левандовски
ЦФ
10
Пау Виктор
ЦФ
Атлетико
13
Ян Облак
ВР
31
Антонио Гомис
ВР
17
Рейнилду
ЛЗ
24
Робен Ле Норман
ЦЗ
20
Науэль Молина
ПЗ
16
Самуэль Лино
ЛВ
27
Аксель Витсель
ЦП
18
Тома Лемар
АП
17
Родриго Рикельме
ПВ
10
Анхель Корреа
ПВ
9
Александр Серлот
ЦФ
4-2-3-1
13
Щесны
3
Бальде
5
Кубарси
26
Мартинес
23
Кунде
21
де Йонг
8
Педри
11
Рафинья
20
Ольмо
9
Торрес
10
Ямаль
3-4-1-2
1
Муссо
20
Хименес
2
Лангле
22
Галан
8
Барриос
22
Галлахер
14
Льоренте
7
Де Пауль
20
Симеоне
19
Альварес
7
Гризманн
8
Педри
24
Гарсия
24
Гарсия
8
Педри
20
Ольмо
16
Гави
16
Гави
20
Ольмо
11
Рафинья
7
Лопес
7
Лопес
11
Рафинья
9
Торрес
9
Левандовски
9
Левандовски
9
Торрес
22
Галан
17
Рейнилду
17
Рейнилду
22
Галан
22
Галлахер
20
Молина
20
Молина
22
Галлахер
20
Симеоне
16
Лино
16
Лино
20
Симеоне
7
Де Пауль
10
Корреа
10
Корреа
7
Де Пауль
7
Гризманн
9
Серлот
9
Серлот
7
Гризманн
Остались в запасе
Барселона
Атлетико
1
Иньяки Пенья
ВР
31
Диего Кочен
ВР
18
Жерар Мартин
ЛЗ
33
Рональд Араухо
ЦЗ
22
Эктор Форт
ПЗ
6
Марк Касадо
ОП
10
Пау Виктор
ЦФ
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
13
Ян Облак
ВР
31
Антонио Гомис
ВР
24
Робен Ле Норман
ЦЗ
27
Аксель Витсель
ЦП
18
Тома Лемар
АП
17
Родриго Рикельме
ПВ
Главный тренер
Диего Симеоне
Остались в запасе
1
Иньяки Пенья
ВР
31
Диего Кочен
ВР
18
Жерар Мартин
ЛЗ
33
Рональд Араухо
ЦЗ
22
Эктор Форт
ПЗ
6
Марк Касадо
ОП
10
Пау Виктор
ЦФ
Остались в запасе
13
Ян Облак
ВР
31
Антонио Гомис
ВР
24
Робен Ле Норман
ЦЗ
27
Аксель Витсель
ЦП
18
Тома Лемар
АП
17
Родриго Рикельме
ПВ
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
Главный тренер
Диего Симеоне
Статистика матча Барселона - Атлетико
4
Всего ударов по воротам
16
10
Удары в створ
9
7
Владение мячом %
68
32
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
4
Угловые удары
8
3
Нарушения
12
10
Офсайды
0
3
Количество передач
681
322
Сейвы
3
4
Точность передач %
88
77
Удары мимо ворот
4
2
Блокированные удары
3
1
Удары из пределов штрафной
10
9
Удары из-за пределов штрафной
6
1

Смотреть прямую трансляцию матча «Барселона» против «Атлетико», 1/2 финала кубка Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 25 февраля в 23:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Барселона»«Атлетико»

Барселона-Атлетико смотреть онлайн 25 февраля

Источник: «Бомбардир»
Испания. Кубок Атлетико Барселона
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