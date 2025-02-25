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Смотреть прямую трансляцию матча «Барселона» против «Атлетико», 1/2 финала кубка Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 25 февраля в 23:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Барселона» – «Атлетико»