25.02.2025, вторник, 23:30
Испания. Кубок, 1/2 финала
Испания. Кубок, 1/2 финала
4 : 4
Завершен
Составы команд
Барселона
Барселона
4-2-3-1
13
Щесны
3
Бальде
5
Кубарси
26
Мартинес
23
Кунде
21
де Йонг
8
Педри
11
Рафинья
20
Ольмо
9
Торрес
10
Ямаль
3-4-1-2
1
Муссо
20
Хименес
2
Лангле
22
Галан
8
Барриос
22
Галлахер
14
Льоренте
7
Де Пауль
20
Симеоне
19
Альварес
7
Гризманн
8
Педри
24
Гарсия
24
Гарсия
8
Педри
20
Ольмо
16
Гави
16
Гави
20
Ольмо
11
Рафинья
7
Лопес
7
Лопес
11
Рафинья
9
Торрес
9
Левандовски
9
Левандовски
9
Торрес
22
Галан
17
Рейнилду
17
Рейнилду
22
Галан
22
Галлахер
20
Молина
20
Молина
22
Галлахер
20
Симеоне
16
Лино
16
Лино
20
Симеоне
7
Де Пауль
10
Корреа
10
Корреа
7
Де Пауль
7
Гризманн
9
Серлот
9
Серлот
7
Гризманн
Остались в запасе
Барселона
Атлетико
1
Иньяки Пенья
ВР
31
Диего Кочен
ВР
18
Жерар Мартин
ЛЗ
33
Рональд Араухо
ЦЗ
22
Эктор Форт
ПЗ
6
Марк Касадо
ОП
10
Пау Виктор
ЦФ
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
13
Ян Облак
ВР
31
Антонио Гомис
ВР
24
Робен Ле Норман
ЦЗ
27
Аксель Витсель
ЦП
18
Тома Лемар
АП
17
Родриго Рикельме
ПВ
Главный тренер
Диего Симеоне
Остались в запасе
1
Иньяки Пенья
ВР
31
Диего Кочен
ВР
18
Жерар Мартин
ЛЗ
33
Рональд Араухо
ЦЗ
22
Эктор Форт
ПЗ
6
Марк Касадо
ОП
10
Пау Виктор
ЦФ
Остались в запасе
13
Ян Облак
ВР
31
Антонио Гомис
ВР
24
Робен Ле Норман
ЦЗ
27
Аксель Витсель
ЦП
18
Тома Лемар
АП
17
Родриго Рикельме
ПВ
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
Главный тренер
Диего Симеоне
Статистика матча Барселона - Атлетико
4
Всего ударов по воротам
16
10
Удары в створ
9
7
Владение мячом %
68
32
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
4
Угловые удары
8
3
Нарушения
12
10
Офсайды
0
3
Количество передач
681
322
Сейвы
3
4
Точность передач %
88
77
Удары мимо ворот
4
2
Блокированные удары
3
1
Удары из пределов штрафной
10
9
Удары из-за пределов штрафной
6
1
Смотреть прямую трансляцию матча «Барселона» против «Атлетико», 1/2 финала кубка Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 25 февраля в 23:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Барселона» – «Атлетико»
- Матч можно посмотреть на канале «Матч ТВ».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»