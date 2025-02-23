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  • «Лион» – «ПСЖ»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 23 февраля 2025

«Лион» – «ПСЖ»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 23 февраля 2025

23 февраля 2025, 21:35
Лион
23.02.2025, воскресенье, 22:45
Франция. Лига 1, 23 тур
2 : 3
Завершен
ПСЖ
83' Р. Шерки 90+2' К. Толиссо
53' А. Хакими 59' У. Дембеле 85' А. Хакими
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лион
20
Лукас Перри
ВР
3
Николас Тальяфико
ЛЗ
19
Мусса Ниахате
ЦЗ
26
Саэль Кумбеди
ПЗ
7
Эрнест Нуама
ЛВ
18
Неманья Матич
ОП
6
Таннер Тессманн
ЦП
8
Корентен Толиссо
(К) ЦП
22
Клинтон Мата
ЦП
10
Райан Шерки
АП
39
Малик Фофана
ПВ
Главный тренер
Паулу Фонсека
ПСЖ
1
Джанлуиджи Доннарумма
ВР
25
Нуну Мендеш
ЛЗ
5
Маркиньос
(К) ЦЗ
4
Лукас Бералдо
ЦЗ
2
Ашраф Хакими
ПЗ
29
Брэдли Барколя
ЛВ
7
Хвича Кварацхелия
ЛВ
17
Витинья
ЦП
14
Десир Дуэ
АП
87
Жоау Невеш
АП
10
Усман Дембеле
ПВ
Главный тренер
Луис Энрике
Лион
40
Реми Дескамп
ВР
15
Дуйе Чалета-Цар
ЦЗ
17
Варме Омари
ЦЗ
17
Жордан Верету
ЦП
24
Поль Акуоку
ЦП
23
Тиаго Алмада
АП
2
Эйнсли Мэйтленд-Найлс
ПП
9
Жорж Микаутадзе
ЦФ
91
Александр Ляказетт
ЦФ
ПСЖ
39
Матвей Сафонов
ВР
1
Арнау Тенас
ВР
21
Люка Эрнандес
ЛЗ
51
Вильям Пачо
ЦЗ
3
Преснел Кимпембе
ЦЗ
8
Фабиан Руис
ЦП
7
Ли Кан Ин
АП
24
Сенни Маюлу
АП
9
Гонсалу Рамуш
ЦФ
3-1-3-3
20
Перри
3
Тальяфико
19
Ниахате
26
Кумбеди
18
Матич
6
Тессманн
8
Толиссо
22
Мата
7
Нуама
10
Шерки
39
Фофана
4-1-3-2
1
Доннарумма
2
Хакими
5
Маркиньос
4
Бералдо
25
Мендеш
17
Витинья
10
Дембеле
87
Невеш
7
Кварацхелия
29
Барколя
14
Дуэ
7
Нуама
23
Алмада
23
Алмада
7
Нуама
26
Кумбеди
2
Мэйтленд-Найлс
2
Мэйтленд-Найлс
26
Кумбеди
39
Фофана
9
Микаутадзе
9
Микаутадзе
39
Фофана
18
Матич
91
Ляказетт
91
Ляказетт
18
Матич
7
Кварацхелия
21
Эрнандес
21
Эрнандес
7
Кварацхелия
14
Дуэ
8
Руис
8
Руис
14
Дуэ
29
Барколя
7
Кан Ин
7
Кан Ин
29
Барколя
10
Дембеле
9
Рамуш
9
Рамуш
10
Дембеле
Остались в запасе
Лион
ПСЖ
40
Реми Дескамп
ВР
15
Дуйе Чалета-Цар
ЦЗ
17
Варме Омари
ЦЗ
17
Жордан Верету
ЦП
24
Поль Акуоку
ЦП
Главный тренер
Паулу Фонсека
39
Матвей Сафонов
ВР
1
Арнау Тенас
ВР
51
Вильям Пачо
ЦЗ
3
Преснел Кимпембе
ЦЗ
24
Сенни Маюлу
АП
Главный тренер
Луис Энрике
Остались в запасе
40
Реми Дескамп
ВР
15
Дуйе Чалета-Цар
ЦЗ
17
Варме Омари
ЦЗ
17
Жордан Верету
ЦП
24
Поль Акуоку
ЦП
Остались в запасе
39
Матвей Сафонов
ВР
1
Арнау Тенас
ВР
51
Вильям Пачо
ЦЗ
3
Преснел Кимпембе
ЦЗ
24
Сенни Маюлу
АП
Главный тренер
Паулу Фонсека
Главный тренер
Луис Энрике
Статистика матча Лион - ПСЖ
1
1
Всего ударов по воротам
14
15
Удары в створ
7
8
Владение мячом %
35
65
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
5
4
Нарушения
12
8
Офсайды
4
1
Количество передач
337
660
Сейвы
4
5
Точность передач %
82
91
Удары мимо ворот
3
3
Блокированные удары
4
4
Удары из пределов штрафной
9
10
Удары из-за пределов штрафной
5
5
xG (ожидаемые голы)
1.46
2.41

Смотреть прямую трансляцию матча «Лион» против «ПСЖ», 23-й тур чемпионата Франции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 23 февраля в 22:45 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Лион»«ПСЖ»

«Лион» – «ПСЖ»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 23 февраля 2025

Источник: «Бомбардир»
Франция. Лига 1 ПСЖ Лион
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