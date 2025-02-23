23.02.2025, воскресенье, 22:45
Франция. Лига 1, 23 тур
Франция. Лига 1, 23 тур
2 : 3
Завершен
Составы команд
Лион
Лион
3-1-3-3
20
Перри
3
Тальяфико
19
Ниахате
26
Кумбеди
18
Матич
6
Тессманн
8
Толиссо
22
Мата
7
Нуама
10
Шерки
39
Фофана
4-1-3-2
1
Доннарумма
2
Хакими
5
Маркиньос
4
Бералдо
25
Мендеш
17
Витинья
10
Дембеле
87
Невеш
7
Кварацхелия
29
Барколя
14
Дуэ
7
Нуама
23
Алмада
23
Алмада
7
Нуама
26
Кумбеди
2
Мэйтленд-Найлс
2
Мэйтленд-Найлс
26
Кумбеди
39
Фофана
9
Микаутадзе
9
Микаутадзе
39
Фофана
18
Матич
91
Ляказетт
91
Ляказетт
18
Матич
7
Кварацхелия
21
Эрнандес
21
Эрнандес
7
Кварацхелия
14
Дуэ
8
Руис
8
Руис
14
Дуэ
29
Барколя
7
Кан Ин
7
Кан Ин
29
Барколя
10
Дембеле
9
Рамуш
9
Рамуш
10
Дембеле
Остались в запасе
Лион
ПСЖ
40
Реми Дескамп
ВР
15
Дуйе Чалета-Цар
ЦЗ
17
Варме Омари
ЦЗ
17
Жордан Верету
ЦП
24
Поль Акуоку
ЦП
Главный тренер
Паулу Фонсека
39
Матвей Сафонов
ВР
1
Арнау Тенас
ВР
51
Вильям Пачо
ЦЗ
3
Преснел Кимпембе
ЦЗ
24
Сенни Маюлу
АП
Главный тренер
Луис Энрике
Остались в запасе
40
Реми Дескамп
ВР
15
Дуйе Чалета-Цар
ЦЗ
17
Варме Омари
ЦЗ
17
Жордан Верету
ЦП
24
Поль Акуоку
ЦП
Остались в запасе
39
Матвей Сафонов
ВР
1
Арнау Тенас
ВР
51
Вильям Пачо
ЦЗ
3
Преснел Кимпембе
ЦЗ
24
Сенни Маюлу
АП
Главный тренер
Паулу Фонсека
Главный тренер
Луис Энрике
Статистика матча Лион - ПСЖ
1
1
Всего ударов по воротам
14
15
Удары в створ
7
8
Владение мячом %
35
65
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
5
4
Нарушения
12
8
Офсайды
4
1
Количество передач
337
660
Сейвы
4
5
Точность передач %
82
91
Удары мимо ворот
3
3
Блокированные удары
4
4
Удары из пределов штрафной
9
10
Удары из-за пределов штрафной
5
5
xG (ожидаемые голы)
1.46
2.41
Смотреть прямую трансляцию матча «Лион» против «ПСЖ», 23-й тур чемпионата Франции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 23 февраля в 22:45 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Лион» – «ПСЖ»
- Матч можно посмотреть на канале «Okko».
- Также игру будет транслировать «PARI».
Источник: «Бомбардир»