Интер
22.02.2025, суббота, 22:45
Италия. Серия А, 26 тур
Италия. Серия А, 26 тур
1 : 0
Завершен
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Дженоа
78' Л. Мартинес
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Интер
13
Хосеп Мартинес
ВР
32
Федерико Димарко
ЛЗ
95
Алессандро Бастони
ЦЗ
15
Франческо Ачерби
ЦЗ
28
Бенжамен Павар
ПЗ
21
Кристьян Асллани
ОП
23
Николо Барелла
ЦП
22
Генрих Мхитарян
ЦП
2
Дензел Дюмфрис
ПП
11
Хоакин Корреа
ЦФ
10
Лаутаро Мартинес
(К) ЦФ
Главный тренер
Симоне Индзаги
Дженоа
1
Никола Леали
ВР
3
Аарон Мартин
ЛЗ
22
Йохан Васкес
ЦЗ
13
Маттиа Бани
(К) ЦЗ
59
Алессандро Дзаноли
ПЗ
20
Стефано Сабелли
ПЗ
23
Фабио Миретти
ЦП
32
Мортен Френдруп
ЦП
73
Patrizio Masini
ЦП
21
Джефф Эхатор
ЦФ
19
Андреа Пинамонти
ЦФ
Главный тренер
Патрик Виейра
Интер
40
Алессандро Каллигарис
ВР
60
Alain Taho
ВР
60
Alain Taho
ВР
59
Никола Залевски
ЛЗ
31
Янн Орель Биссек
ЦЗ
6
Стефан де Врей
ЦЗ
36
Маттео Дармиан
ПЗ
7
Петр Зелински
ЦП
16
Давиде Фраттези
ЦП
20
Хакан Чалханоглу
ЦП
8
Марко Арнаутович
ЦФ
99
Мехди Тареми
ЦФ
Дженоа
31
Бенжамин Зигрист
ВР
39
Даниэле Соммарива
ВР
33
Алан Маттурро
ЦЗ
34
Себастьян Отоа
ЦЗ
4
Кони Де Винтер
ЦЗ
15
Брук Нортон-Каффи
ПЗ
5
Жан Онана
ОП
53
Lior Kasa
ЦП
17
Руслан Малиновский
АП
70
Максвел Корне
ЛВ
10
Жуниор Мессьяс
ПВ
76
L. Venturino
ЦФ
18
Калеб Экубан
ЦФ
4-1-3-2
13
Мартинес
32
Димарко
95
Бастони
15
Ачерби
28
Павар
21
Асллани
23
Барелла
22
Мхитарян
2
Дюмфрис
10
Мартинес
11
Корреа
3-2-3-2
1
Леали
59
Дзаноли
22
Васкес
13
Бани
20
Сабелли
3
Мартин
23
Миретти
32
Френдруп
73
19
Пинамонти
21
Эхатор
95
Бастони
6
де Врей
6
де Врей
95
Бастони
32
Димарко
36
Дармиан
36
Дармиан
32
Димарко
22
Мхитарян
7
Зелински
7
Зелински
22
Мхитарян
21
Асллани
20
Чалханоглу
20
Чалханоглу
21
Асллани
11
Корреа
99
Тареми
99
Тареми
11
Корреа
23
Миретти
5
Онана
5
Онана
23
Миретти
59
Дзаноли
70
Корне
70
Корне
59
Дзаноли
21
Эхатор
10
Мессьяс
10
Мессьяс
21
Эхатор
73
76
76
73
19
Пинамонти
18
Экубан
18
Экубан
19
Пинамонти
Остались в запасе
Интер
Дженоа
40
Алессандро Каллигарис
ВР
60
Alain Taho
ВР
60
Alain Taho
ВР
59
Никола Залевски
ЛЗ
31
Янн Орель Биссек
ЦЗ
16
Давиде Фраттези
ЦП
8
Марко Арнаутович
ЦФ
Главный тренер
Симоне Индзаги
31
Бенжамин Зигрист
ВР
39
Даниэле Соммарива
ВР
33
Алан Маттурро
ЦЗ
34
Себастьян Отоа
ЦЗ
4
Кони Де Винтер
ЦЗ
15
Брук Нортон-Каффи
ПЗ
53
Lior Kasa
ЦП
17
Руслан Малиновский
АП
Главный тренер
Патрик Виейра
Остались в запасе
40
Алессандро Каллигарис
ВР
60
Alain Taho
ВР
60
Alain Taho
ВР
59
Никола Залевски
ЛЗ
31
Янн Орель Биссек
ЦЗ
16
Давиде Фраттези
ЦП
8
Марко Арнаутович
ЦФ
Остались в запасе
31
Бенжамин Зигрист
ВР
39
Даниэле Соммарива
ВР
33
Алан Маттурро
ЦЗ
34
Себастьян Отоа
ЦЗ
4
Кони Де Винтер
ЦЗ
15
Брук Нортон-Каффи
ПЗ
53
Lior Kasa
ЦП
17
Руслан Малиновский
АП
Главный тренер
Симоне Индзаги
Главный тренер
Патрик Виейра
Статистика матча Интер - Дженоа
2
Всего ударов по воротам
18
11
Удары в створ
5
2
Владение мячом %
62
38
Желтые карточки
0
2
Угловые удары
6
7
Нарушения
7
14
Офсайды
2
0
Количество передач
592
348
Сейвы
2
3
Точность передач %
84
77
Удары мимо ворот
5
4
Блокированные удары
8
5
Удары из пределов штрафной
10
8
Удары из-за пределов штрафной
8
3
xG (ожидаемые голы)
1.39
1.11
Смотреть прямую трансляцию матча «Интер» против «Дженоа», 26-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 22 февраля в 22:45 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Интер» – «Дженоа»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Футбол 1»
- Также игру будет транслировать «PARI».