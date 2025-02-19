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  • «Боруссия» Д – «Спортинг»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 февраля 2025

«Боруссия» Д – «Спортинг»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 февраля 2025

19 февраля 2025, 19:35
Боруссия Д
19.02.2025, среда, 20:45
Лига чемпионов, 1/16 финала
0 : 0
Первый матч – 3 : 0
Завершен
Спортинг
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Боруссия Д
1
Грегор Кобель
ВР
24
Даниэль Свенссон
ЛЗ
4
Нико Шлоттербек
ЦЗ
26
Юлиан Рюэрсон
ПЗ
14
Карим Адейеми
ЛВ
23
Эмре Джан
(К) ОП
20
Марсель Забитцер
ЦП
13
Паскаль Гросс
ЦП
8
Юлиан Брандт
АП
11
Джейми Гиттенс
ПВ
9
Серу Гирасси
ЦФ
Главный тренер
Нико Ковач
Спортинг
1
Руй Силва
ВР
2
Матеус Рейс
ЦЗ
25
Гонсалу Инасиу
ЦЗ
2
Усман Дьоманде
ЦЗ
72
Эдуарду Куарежма
ЦЗ
47
Рикарду Эшгайю
ПЗ
23
Мортен Юльманн
(К) ОП
8
Жоау Симойнш
ЦП
23
Жеовани Кенда
ПВ
40
Конрад Хардер
ЦФ
20
Габриэл Тейшейра
ЦФ
Боруссия Д
33
Александер Майер
ВР
1
Марсель Лотка
ВР
5
Рами Бенсебаини
ЛЗ
25
Никлас Зюле
ЦЗ
3
Вальдемар Антон
ЦЗ
27
Ян Коуто
ПЗ
6
Салих Озкан
ЦП
17
Кэрни Чуквуэмека
ЦП
10
Джованни Рейна
АП
24
Жюльен Дюранвиль
ПВ
39
Коул Кэмпбелл
ПВ
14
Максимилиан Байер
ЦФ
Спортинг
41
Диего Каллаи
ВР
81
Франко Исраэль
ВР
2
José Silva
ЦЗ
55
José Silva
ЦЗ
6
Зено Дебаст
ЦЗ
22
Иван Фреснеда
ПЗ
9
Афонсу Морейра
ЛВ
20
Максимилиано Араухо
ЛВ
73
Eduardo Felicíssimo
ЦП
7
Manuel Mendonça
ЦП
50
Алешандре Бриту
ЦП
9
Рафаэль Нель
ЦФ
67
Lucas Anjos
ЦФ
3-1-2-3-1
1
Кобель
24
Свенссон
4
Шлоттербек
26
Рюэрсон
23
Джан
20
Забитцер
13
Гросс
14
Адейеми
8
Брандт
11
Гиттенс
9
Гирасси
3-3-1-1-2
1
Силва
25
Инасиу
2
Дьоманде
72
Куарежма
47
Эшгайю
23
Юльманн
2
Рейс
8
Симойнш
23
Кенда
20
Тейшейра
40
Хардер
14
Адейеми
5
Бенсебаини
5
Бенсебаини
14
Адейеми
20
Забитцер
3
Антон
3
Антон
20
Забитцер
8
Брандт
10
Рейна
10
Рейна
8
Брандт
9
Гирасси
24
Дюранвиль
24
Дюранвиль
9
Гирасси
11
Гиттенс
14
Байер
14
Байер
11
Гиттенс
23
Юльманн
50
Бриту
50
Бриту
23
Юльманн
23
Кенда
67
67
23
Кенда
Остались в запасе
Боруссия Д
Спортинг
33
Александер Майер
ВР
1
Марсель Лотка
ВР
25
Никлас Зюле
ЦЗ
27
Ян Коуто
ПЗ
6
Салих Озкан
ЦП
17
Кэрни Чуквуэмека
ЦП
39
Коул Кэмпбелл
ПВ
Главный тренер
Нико Ковач
41
Диего Каллаи
ВР
81
Франко Исраэль
ВР
2
José Silva
ЦЗ
55
José Silva
ЦЗ
6
Зено Дебаст
ЦЗ
22
Иван Фреснеда
ПЗ
73
Eduardo Felicíssimo
ЦП
7
Manuel Mendonça
ЦП
9
Афонсу Морейра
ЛВ
20
Максимилиано Араухо
ЛВ
9
Рафаэль Нель
ЦФ
Остались в запасе
33
Александер Майер
ВР
1
Марсель Лотка
ВР
25
Никлас Зюле
ЦЗ
27
Ян Коуто
ПЗ
6
Салих Озкан
ЦП
17
Кэрни Чуквуэмека
ЦП
39
Коул Кэмпбелл
ПВ
Остались в запасе
41
Диего Каллаи
ВР
81
Франко Исраэль
ВР
2
José Silva
ЦЗ
55
José Silva
ЦЗ
6
Зено Дебаст
ЦЗ
22
Иван Фреснеда
ПЗ
73
Eduardo Felicíssimo
ЦП
7
Manuel Mendonça
ЦП
9
Афонсу Морейра
ЛВ
20
Максимилиано Араухо
ЛВ
9
Рафаэль Нель
ЦФ
Главный тренер
Нико Ковач
Статистика матча Боруссия Д - Спортинг
1
Всего ударов по воротам
19
7
Удары в створ
5
1
Владение мячом %
55
45
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Угловые удары
6
2
Нарушения
14
5
Офсайды
4
0
Количество передач
604
505
Сейвы
1
5
Точность передач %
89
86
Удары мимо ворот
11
3
Блокированные удары
3
3
Удары из пределов штрафной
11
3
Удары из-за пределов штрафной
8
4
xG (ожидаемые голы)
2
0.34

Смотреть прямую трансляцию матча «Боруссия» Д против «Спортинга», ответный матч предварительного раунда плей-офф Лиги чемпионов на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 19 февраля в 20:45 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Боруссия» Д – «Спортинг»

«Боруссия» Д – «Спортинг»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 февраля 2025

Источник: «Бомбардир»
Лига чемпионов Спортинг Боруссия Д
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