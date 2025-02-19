19.02.2025, среда, 20:45
Лига чемпионов, 1/16 финала
Лига чемпионов, 1/16 финала
0 : 0
Завершен
Составы команд
Боруссия Д
Боруссия Д
3-1-2-3-1
1
Кобель
24
Свенссон
4
Шлоттербек
26
Рюэрсон
23
Джан
20
Забитцер
13
Гросс
14
Адейеми
8
Брандт
11
Гиттенс
9
Гирасси
3-3-1-1-2
1
Силва
25
Инасиу
2
Дьоманде
72
Куарежма
47
Эшгайю
23
Юльманн
2
Рейс
8
Симойнш
23
Кенда
20
Тейшейра
40
Хардер
14
Адейеми
5
Бенсебаини
5
Бенсебаини
14
Адейеми
20
Забитцер
3
Антон
3
Антон
20
Забитцер
8
Брандт
10
Рейна
10
Рейна
8
Брандт
9
Гирасси
24
Дюранвиль
24
Дюранвиль
9
Гирасси
11
Гиттенс
14
Байер
14
Байер
11
Гиттенс
23
Юльманн
50
Бриту
50
Бриту
23
Юльманн
23
Кенда
67
67
23
Кенда
Остались в запасе
Боруссия Д
Спортинг
33
Александер Майер
ВР
1
Марсель Лотка
ВР
25
Никлас Зюле
ЦЗ
27
Ян Коуто
ПЗ
6
Салих Озкан
ЦП
17
Кэрни Чуквуэмека
ЦП
39
Коул Кэмпбелл
ПВ
Главный тренер
Нико Ковач
41
Диего Каллаи
ВР
81
Франко Исраэль
ВР
2
José Silva
ЦЗ
55
José Silva
ЦЗ
6
Зено Дебаст
ЦЗ
22
Иван Фреснеда
ПЗ
73
Eduardo Felicíssimo
ЦП
7
Manuel Mendonça
ЦП
9
Афонсу Морейра
ЛВ
20
Максимилиано Араухо
ЛВ
9
Рафаэль Нель
ЦФ
Остались в запасе
33
Александер Майер
ВР
1
Марсель Лотка
ВР
25
Никлас Зюле
ЦЗ
27
Ян Коуто
ПЗ
6
Салих Озкан
ЦП
17
Кэрни Чуквуэмека
ЦП
39
Коул Кэмпбелл
ПВ
Остались в запасе
41
Диего Каллаи
ВР
81
Франко Исраэль
ВР
2
José Silva
ЦЗ
55
José Silva
ЦЗ
6
Зено Дебаст
ЦЗ
22
Иван Фреснеда
ПЗ
73
Eduardo Felicíssimo
ЦП
7
Manuel Mendonça
ЦП
9
Афонсу Морейра
ЛВ
20
Максимилиано Араухо
ЛВ
9
Рафаэль Нель
ЦФ
Главный тренер
Нико Ковач
Статистика матча Боруссия Д - Спортинг
1
Всего ударов по воротам
19
7
Удары в створ
5
1
Владение мячом %
55
45
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Угловые удары
6
2
Нарушения
14
5
Офсайды
4
0
Количество передач
604
505
Сейвы
1
5
Точность передач %
89
86
Удары мимо ворот
11
3
Блокированные удары
3
3
Удары из пределов штрафной
11
3
Удары из-за пределов штрафной
8
4
xG (ожидаемые голы)
2
0.34
Смотреть прямую трансляцию матча «Боруссия» Д против «Спортинга», ответный матч предварительного раунда плей-офф Лиги чемпионов на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 19 февраля в 20:45 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Боруссия» Д – «Спортинг»
- Матч можно посмотреть на канале «Okko».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»