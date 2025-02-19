Всего ударов по воротам

Смотреть прямую трансляцию матча «Боруссия» Д против «Спортинга», ответный матч предварительного раунда плей-офф Лиги чемпионов на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 19 февраля в 20:45 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Боруссия» Д – «Спортинг»