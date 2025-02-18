18.02.2025, вторник, 23:00
Лига чемпионов, 1/16 финала
Лига чемпионов, 1/16 финала
1 : 3
Завершен
Составы команд
Аталанта
Аталанта
4-1-2-2-1
29
Карнесекки
23
Колашинац
2
Толой
19
Джимсити
77
Дзаппакоста
15
де Рон
13
Эдерсон
7
Куадрадо
17
Де Кетеларе
8
Пашалич
32
Ретеги
3-2-2-3
22
Миньоле
4
Ордоньес
44
Мехеле
65
Сейс
25
Онидика
30
Яшари
29
Де Куйпер
20
Ванакен
7
Тальби
9
Хутгла
17
Цолис
23
Колашинац
4
Пош
4
Пош
23
Колашинац
7
Куадрадо
16
Белланова
16
Белланова
7
Куадрадо
13
Эдерсон
4
Брешианини
4
Брешианини
13
Эдерсон
32
Ретеги
10
Самарджич
10
Самарджич
32
Ретеги
8
Пашалич
11
Лукман
11
Лукман
8
Пашалич
7
Тальби
41
Сике
41
Сике
7
Тальби
17
Цолис
94
Нильсен
94
Нильсен
17
Цолис
9
Хутгла
9
Нильссон
9
Нильссон
9
Хутгла
Остались в запасе
Аталанта
Брюгге
1
Руй Патрисиу
ВР
31
Франческо Росси
ВР
13
Маттео Руджери
ЛЗ
55
Сулемана
ОП
21
Федерико Касса
ЦП
99
Ваня Влахович
ЛВ
2
Марко Палестра
ПВ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
29
Нордин Жекерс
ВР
26
Саид Ромеро
ЦЗ
58
Джорн Спайлерс
ЦЗ
64
Кириани Саббе
ПЗ
10
Уго Ветлесен
ЦП
21
Михал Скурась
ЛВ
17
Ромео Вермант
ЦФ
Главный тренер
Ники Хайен
Остались в запасе
1
Руй Патрисиу
ВР
31
Франческо Росси
ВР
13
Маттео Руджери
ЛЗ
55
Сулемана
ОП
21
Федерико Касса
ЦП
99
Ваня Влахович
ЛВ
2
Марко Палестра
ПВ
Остались в запасе
29
Нордин Жекерс
ВР
26
Саид Ромеро
ЦЗ
58
Джорн Спайлерс
ЦЗ
64
Кириани Саббе
ПЗ
10
Уго Ветлесен
ЦП
21
Михал Скурась
ЛВ
17
Ромео Вермант
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Главный тренер
Ники Хайен
Статистика матча Аталанта - Брюгге
3
1
4
Всего ударов по воротам
30
7
Удары в створ
11
4
Владение мячом %
65
35
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
4
Угловые удары
14
0
Нарушения
8
7
Офсайды
1
1
Количество передач
624
355
Сейвы
1
9
Точность передач %
87
76
Удары мимо ворот
8
3
Блокированные удары
11
0
Удары из пределов штрафной
22
4
Удары из-за пределов штрафной
8
3
xG (ожидаемые голы)
3.57
1.15
Смотреть прямую трансляцию матча «Аталанта» против «Брюгге», ответный матч предварительного раунда плей-офф Лиги чемпионов на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 18 февраля в 23:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Аталанта» – «Брюгге»
- Матч можно посмотреть на канале «Okko».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»