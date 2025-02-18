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  • «Аталанта» – «Брюгге»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 февраля 2025

«Аталанта» – «Брюгге»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 февраля 2025

18 февраля 2025, 21:50
Аталанта
18.02.2025, вторник, 23:00
Лига чемпионов, 1/16 финала
1 : 3
Первый матч – 1 : 2
Завершен
Брюгге
46' А. Лукман
3' Ш. Тальби 27' Ш. Тальби 45+3' Ф. Хутгла
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аталанта
29
Марко Карнесекки
ВР
23
Сеад Колашинац
ЛЗ
2
Рафаэл Толой
(К) ЦЗ
19
Берат Джимсити
ЦЗ
77
Давиде Дзаппакоста
ПЗ
15
Мартен де Рон
ОП
13
Эдерсон
ЦП
8
Марио Пашалич
АП
17
Шарль Де Кетеларе
АП
7
Хуан Куадрадо
ПП
32
Матео Ретеги
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Брюгге
22
Симон Миньоле
ВР
65
Хоакин Сейс
ЛЗ
4
Жоэль Ордоньес
ЦЗ
44
Брэндон Мехеле
ЦЗ
17
Христос Цолис
ЛВ
25
Рафаэль Онидика
ОП
30
Ардон Яшари
ОП
29
Максим Де Куйпер
ЦП
20
Ханс Ванакен
(К) ЦП
9
Ферран Хутгла
ПВ
7
Шемсдин Тальби
ПВ
Главный тренер
Ники Хайен
Аталанта
1
Руй Патрисиу
ВР
31
Франческо Росси
ВР
13
Маттео Руджери
ЛЗ
4
Стефан Пош
ЦЗ
16
Раоуль Белланова
ПЗ
99
Ваня Влахович
ЛВ
55
Сулемана
ОП
21
Федерико Касса
ЦП
4
Марко Брешианини
ЦП
10
Лазар Самарджич
АП
2
Марко Палестра
ПВ
11
Адемола Лукман
ЦФ
Брюгге
29
Нордин Жекерс
ВР
26
Саид Ромеро
ЦЗ
58
Джорн Спайлерс
ЦЗ
41
Уго Сике
ПЗ
64
Кириани Саббе
ПЗ
21
Михал Скурась
ЛВ
10
Уго Ветлесен
ЦП
94
Каспер Нильсен
ЦФ
17
Ромео Вермант
ЦФ
9
Густаф Нильссон
ЦФ
4-1-2-2-1
29
Карнесекки
23
Колашинац
2
Толой
19
Джимсити
77
Дзаппакоста
15
де Рон
13
Эдерсон
7
Куадрадо
17
Де Кетеларе
8
Пашалич
32
Ретеги
3-2-2-3
22
Миньоле
4
Ордоньес
44
Мехеле
65
Сейс
25
Онидика
30
Яшари
29
Де Куйпер
20
Ванакен
7
Тальби
9
Хутгла
17
Цолис
23
Колашинац
4
Пош
4
Пош
23
Колашинац
7
Куадрадо
16
Белланова
16
Белланова
7
Куадрадо
13
Эдерсон
4
Брешианини
4
Брешианини
13
Эдерсон
32
Ретеги
10
Самарджич
10
Самарджич
32
Ретеги
8
Пашалич
11
Лукман
11
Лукман
8
Пашалич
7
Тальби
41
Сике
41
Сике
7
Тальби
17
Цолис
94
Нильсен
94
Нильсен
17
Цолис
9
Хутгла
9
Нильссон
9
Нильссон
9
Хутгла
Остались в запасе
Аталанта
Брюгге
1
Руй Патрисиу
ВР
31
Франческо Росси
ВР
13
Маттео Руджери
ЛЗ
55
Сулемана
ОП
21
Федерико Касса
ЦП
99
Ваня Влахович
ЛВ
2
Марко Палестра
ПВ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
29
Нордин Жекерс
ВР
26
Саид Ромеро
ЦЗ
58
Джорн Спайлерс
ЦЗ
64
Кириани Саббе
ПЗ
10
Уго Ветлесен
ЦП
21
Михал Скурась
ЛВ
17
Ромео Вермант
ЦФ
Главный тренер
Ники Хайен
Остались в запасе
1
Руй Патрисиу
ВР
31
Франческо Росси
ВР
13
Маттео Руджери
ЛЗ
55
Сулемана
ОП
21
Федерико Касса
ЦП
99
Ваня Влахович
ЛВ
2
Марко Палестра
ПВ
Остались в запасе
29
Нордин Жекерс
ВР
26
Саид Ромеро
ЦЗ
58
Джорн Спайлерс
ЦЗ
64
Кириани Саббе
ПЗ
10
Уго Ветлесен
ЦП
21
Михал Скурась
ЛВ
17
Ромео Вермант
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Главный тренер
Ники Хайен
Статистика матча Аталанта - Брюгге
3
1
4
Всего ударов по воротам
30
7
Удары в створ
11
4
Владение мячом %
65
35
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
4
Угловые удары
14
0
Нарушения
8
7
Офсайды
1
1
Количество передач
624
355
Сейвы
1
9
Точность передач %
87
76
Удары мимо ворот
8
3
Блокированные удары
11
0
Удары из пределов штрафной
22
4
Удары из-за пределов штрафной
8
3
xG (ожидаемые голы)
3.57
1.15

Смотреть прямую трансляцию матча «Аталанта» против «Брюгге», ответный матч предварительного раунда плей-офф Лиги чемпионов на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 18 февраля в 23:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Аталанта» – «Брюгге»

«Аталанта» – «Брюгге»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 февраля 2025

Источник: «Бомбардир»
Лига чемпионов Брюгге Аталанта
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