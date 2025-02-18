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  • «Милан» – «Фейеноорд»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 февраля 2025

«Милан» – «Фейеноорд»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 февраля 2025

Милан
18.02.2025, вторник, 20:45
Лига чемпионов, 1/16 финала
1 : 1
Первый матч – 0 : 1
Завершен
Смотреть трансляцию
Фейеноорд
1' С. Хименес
73' Х. Карранца
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Милан
16
Майк Меньян
ВР
19
Тео Эрнандес
ЛЗ
28
Малик Тиав
ЦЗ
31
Страхиня Павлович
ЦЗ
32
Кайл Уокер
ПЗ
14
Теяни Рейндерс
ЦП
10
Рафаэль Леау
ЛВ
80
Юнус Муса
ПВ
11
Кристиан Пулишич
ПВ
7
Сантьяго Хименес
ЦФ
79
Жоау Феликс
ЦФ
Главный тренер
Сержиу Консейсау
Фейеноорд
22
Тимон Велленройтер
ВР
5
Гийс Смал
ЛЗ
16
Уго Буэно
ЛЗ
3
Томас Белен
ЦЗ
33
Давид Ганцко
ЦЗ
26
Гивайро Рид
ПЗ
7
Якуб Модер
ЦП
27
Антони Миламбо
АП
14
Игор Пайшао
ЛВ
23
Анис Хадж Мусса
ПВ
49
Зепикено Редмонд
ЦФ
Главный тренер
Брайан Приске
Милан
57
Марко Спортиелло
ВР
96
Лоренцо Торриани
ВР
33
Давиде Бартезаги
ЛЗ
23
Фикайо Томори
ЦЗ
46
Маттео Габбиа
ЦЗ
42
Филиппо Терраччано
ПЗ
29
Юссуф Фофана
ЦП
21
Самуэль Чуквуэзе
ПВ
73
Франческо Камарда
ЦФ
90
Тэмми Абрахам
ЦФ
Фейеноорд
21
Пламен Андреев
ВР
64
Исмаил Ка
ВР
20
Джейланд Митчелл
ЦЗ
48
Джомар Гирстхове
ЦЗ
25
Шило 'т Занд
ЦЗ
44
Тобиас ван ден Элсхаут
ЦП
17
Лука Иванушец
АП
10
Калвин Стенгс
ПВ
57
Аймен Слити
ЦФ
19
Хулиан Карранца
ЦФ
38
Ибрахим Осман
ЦФ
4-1-3-2
16
Меньян
19
Эрнандес
28
Тиав
31
Павлович
32
Уокер
14
Рейндерс
10
Леау
80
Муса
11
Пулишич
79
Феликс
7
Хименес
3-2-1-3-1
22
Велленройтер
5
Смал
3
Белен
33
Ганцко
26
Рид
16
Буэно
7
Модер
23
Хадж Мусса
27
Миламбо
14
Пайшао
49
Редмонд
11
Пулишич
33
Бартезаги
33
Бартезаги
11
Пулишич
7
Хименес
29
Фофана
29
Фофана
7
Хименес
80
Муса
21
Чуквуэзе
21
Чуквуэзе
80
Муса
14
Рейндерс
90
Абрахам
90
Абрахам
14
Рейндерс
23
Хадж Мусса
20
Митчелл
20
Митчелл
23
Хадж Мусса
16
Буэно
10
Стенгс
10
Стенгс
16
Буэно
49
Редмонд
19
Карранца
19
Карранца
49
Редмонд
Остались в запасе
Милан
Фейеноорд
57
Марко Спортиелло
ВР
96
Лоренцо Торриани
ВР
23
Фикайо Томори
ЦЗ
46
Маттео Габбиа
ЦЗ
42
Филиппо Терраччано
ПЗ
73
Франческо Камарда
ЦФ
Главный тренер
Сержиу Консейсау
21
Пламен Андреев
ВР
64
Исмаил Ка
ВР
48
Джомар Гирстхове
ЦЗ
25
Шило 'т Занд
ЦЗ
44
Тобиас ван ден Элсхаут
ЦП
17
Лука Иванушец
АП
57
Аймен Слити
ЦФ
38
Ибрахим Осман
ЦФ
Главный тренер
Брайан Приске
Остались в запасе
57
Марко Спортиелло
ВР
96
Лоренцо Торриани
ВР
23
Фикайо Томори
ЦЗ
46
Маттео Габбиа
ЦЗ
42
Филиппо Терраччано
ПЗ
73
Франческо Камарда
ЦФ
Остались в запасе
21
Пламен Андреев
ВР
64
Исмаил Ка
ВР
48
Джомар Гирстхове
ЦЗ
25
Шило 'т Занд
ЦЗ
44
Тобиас ван ден Элсхаут
ЦП
17
Лука Иванушец
АП
57
Аймен Слити
ЦФ
38
Ибрахим Осман
ЦФ
Главный тренер
Сержиу Консейсау
Главный тренер
Брайан Приске
Статистика матча Милан - Фейеноорд
3
1
1
2
Всего ударов по воротам
18
6
Удары в створ
7
1
Владение мячом %
56
44
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
3
2
Угловые удары
4
3
Нарушения
11
10
Офсайды
0
1
Количество передач
511
401
Сейвы
0
6
Точность передач %
88
81
Удары мимо ворот
5
5
Блокированные удары
6
0
Удары из пределов штрафной
12
3
Удары из-за пределов штрафной
6
3
xG (ожидаемые голы)
1.14
0.71

Смотреть прямую трансляцию матча «Милан» против «Фейеноорда», ответный матч предварительного раунда плей-офф Лиги чемпионов на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 18 февраля в 20:45 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Милан» – «Фейеноорд»

«Милан» – «Фейеноорд»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 февраля 2025

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Источник: «Бомбардир»

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18.02.2025 19:35
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