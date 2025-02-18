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Смотреть прямую трансляцию матча «Милан» против «Фейеноорда», ответный матч предварительного раунда плей-офф Лиги чемпионов на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 18 февраля в 20:45 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Милан» – «Фейеноорд»