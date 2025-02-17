17.02.2025, понедельник, 20:00
Турция. Суперлига, 24 тур
Турция. Суперлига, 24 тур
1 : 2
Завершен
Составы команд
Ризеспор
Ризеспор
3-1-5-1
13
5
Хойер
4
Мокши
2
Аликулов
37
Шахин
10
Олавоин
33
Омюр
5
Папаниколау
54
Пала
8
Акинтола
9
Соу
3-1-1-2-3
16
Муслера
42
Бартакжи
6
Санчес
46
Куэста
34
Торрейра
8
Сара
53
Йилмаз
95
Франковски
45
Осимхен
23
Кутуджу
10
Мертенс
54
Пала
19
Озкан
19
Озкан
54
Пала
33
Омюр
18
Геззаль
18
Геззаль
33
Омюр
10
Олавоин
77
Зекири
77
Зекири
10
Олавоин
46
Куэста
17
Эльмали
17
Эльмали
46
Куэста
53
Йилмаз
23
Айхан
23
Айхан
53
Йилмаз
23
Кутуджу
99
Лемина
99
Лемина
23
Кутуджу
8
Сара
26
Демирбай
26
Демирбай
8
Сара
10
Мертенс
7
Салаи
7
Салаи
10
Мертенс
Остались в запасе
Ризеспор
Галатасарай
13
Иво Грбич
ВР
35
Efe Doğan
ВР
45
Ayberk Karapo
ЦЗ
18
Muhamed Buljubašić
ЦП
15
Вацлав Юрецка
ЦФ
99
Emrecan Bulut
ЦФ
97
Doğanay Avcı
ЦФ
Главный тренер
Ильхан Палут
19
Гюнай Гювенк
ВР
90
Метехан Балтаджи
ЦЗ
15
Элиас Йелерт
ПЗ
10
Беркан Кутлу
ЦП
22
Юсуф Демир
ЦФ
Главный тренер
Окан Бурук
Остались в запасе
13
Иво Грбич
ВР
35
Efe Doğan
ВР
45
Ayberk Karapo
ЦЗ
18
Muhamed Buljubašić
ЦП
15
Вацлав Юрецка
ЦФ
99
Emrecan Bulut
ЦФ
97
Doğanay Avcı
ЦФ
Остались в запасе
19
Гюнай Гювенк
ВР
90
Метехан Балтаджи
ЦЗ
15
Элиас Йелерт
ПЗ
10
Беркан Кутлу
ЦП
22
Юсуф Демир
ЦФ
Главный тренер
Ильхан Палут
Главный тренер
Окан Бурук
Статистика матча Ризеспор - Галатасарай
3
2
Всего ударов по воротам
15
18
Удары в створ
4
3
Владение мячом %
46
54
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Угловые удары
3
7
Нарушения
11
15
Офсайды
0
2
Количество передач
363
417
Сейвы
1
3
Точность передач %
77
81
Удары мимо ворот
6
7
Блокированные удары
5
8
Удары из пределов штрафной
10
10
Удары из-за пределов штрафной
5
8
xG (ожидаемые голы)
1.68
1.82
Смотреть прямую трансляцию матча «Ризеспор» против «Галатасарая», 24-й тур чемпионата Турции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 17 февраля в 20:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Ризеспор» – «Галатасарай»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Футбол 3».
- Также игру будет транслировать «Pari».
Источник: «Бомбардир»