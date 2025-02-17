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  • «Ризеспор» – «Галатасарай»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 17 февраля 2025

«Ризеспор» – «Галатасарай»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 17 февраля 2025

17 февраля 2025, 18:50
Ризеспор
17.02.2025, понедельник, 20:00
Турция. Суперлига, 24 тур
1 : 2
Завершен
Галатасарай
54' А. Соу
47' В. Осимхен 86' В. Осимхен
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ризеспор
13
Tarik Ãetin
ВР
5
Каспер Хойер
(К) ЛЗ
2
Хусниддин Аликулов
ЦЗ
4
Аттила Мокши
ЦЗ
37
Таха Шахин
ПАЗ
8
Давид Акинтола
ЦП
10
Ибрахим Олавоин
ЦП
33
Абдулкадир Омюр
ЦП
5
Яннис Папаниколау
ЦП
54
Митхат Пала
ЦП
9
Али Соу
ЦФ
Главный тренер
Ильхан Палут
Галатасарай
16
Фернандо Муслера
(К) ВР
42
Абдулкерим Бартакжи
ЦЗ
6
Дэвинсон Санчес
ЦЗ
46
Карлос Куэста
ЦЗ
53
Барыш Йилмаз
ЛВ
95
Пшемыслав Франковски
ЛВ
34
Лукас Торрейра
ОП
8
Габриэл Сара
ЦП
10
Дрис Мертенс
ЦФ
23
Ахмед Кутуджу
ЦФ
45
Виктор Осимхен
ЦФ
Главный тренер
Окан Бурук
Ризеспор
13
Иво Грбич
ВР
35
Efe Doğan
ВР
45
Ayberk Karapo
ЦЗ
77
Алтин Зекири
ЛВ
19
Беркай Озкан
ЦП
18
Рашид Геззаль
ЦП
18
Muhamed Buljubašić
ЦП
15
Вацлав Юрецка
ЦФ
99
Emrecan Bulut
ЦФ
97
Doğanay Avcı
ЦФ
Галатасарай
19
Гюнай Гювенк
ВР
17
Эрен Эльмали
ЛЗ
23
Каан Айхан
ЦЗ
90
Метехан Балтаджи
ЦЗ
15
Элиас Йелерт
ПЗ
99
Марио Лемина
ОП
26
Керем Демирбай
ЦП
10
Беркан Кутлу
ЦП
7
Роланд Салаи
ПВ
22
Юсуф Демир
ЦФ
3-1-5-1
13
5
Хойер
4
Мокши
2
Аликулов
37
Шахин
10
Олавоин
33
Омюр
5
Папаниколау
54
Пала
8
Акинтола
9
Соу
3-1-1-2-3
16
Муслера
42
Бартакжи
6
Санчес
46
Куэста
34
Торрейра
8
Сара
53
Йилмаз
95
Франковски
45
Осимхен
23
Кутуджу
10
Мертенс
54
Пала
19
Озкан
19
Озкан
54
Пала
33
Омюр
18
Геззаль
18
Геззаль
33
Омюр
10
Олавоин
77
Зекири
77
Зекири
10
Олавоин
46
Куэста
17
Эльмали
17
Эльмали
46
Куэста
53
Йилмаз
23
Айхан
23
Айхан
53
Йилмаз
23
Кутуджу
99
Лемина
99
Лемина
23
Кутуджу
8
Сара
26
Демирбай
26
Демирбай
8
Сара
10
Мертенс
7
Салаи
7
Салаи
10
Мертенс
Остались в запасе
Ризеспор
Галатасарай
13
Иво Грбич
ВР
35
Efe Doğan
ВР
45
Ayberk Karapo
ЦЗ
18
Muhamed Buljubašić
ЦП
15
Вацлав Юрецка
ЦФ
99
Emrecan Bulut
ЦФ
97
Doğanay Avcı
ЦФ
Главный тренер
Ильхан Палут
19
Гюнай Гювенк
ВР
90
Метехан Балтаджи
ЦЗ
15
Элиас Йелерт
ПЗ
10
Беркан Кутлу
ЦП
22
Юсуф Демир
ЦФ
Главный тренер
Окан Бурук
Остались в запасе
13
Иво Грбич
ВР
35
Efe Doğan
ВР
45
Ayberk Karapo
ЦЗ
18
Muhamed Buljubašić
ЦП
15
Вацлав Юрецка
ЦФ
99
Emrecan Bulut
ЦФ
97
Doğanay Avcı
ЦФ
Остались в запасе
19
Гюнай Гювенк
ВР
90
Метехан Балтаджи
ЦЗ
15
Элиас Йелерт
ПЗ
10
Беркан Кутлу
ЦП
22
Юсуф Демир
ЦФ
Главный тренер
Ильхан Палут
Главный тренер
Окан Бурук
Статистика матча Ризеспор - Галатасарай
3
2
Всего ударов по воротам
15
18
Удары в створ
4
3
Владение мячом %
46
54
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Угловые удары
3
7
Нарушения
11
15
Офсайды
0
2
Количество передач
363
417
Сейвы
1
3
Точность передач %
77
81
Удары мимо ворот
6
7
Блокированные удары
5
8
Удары из пределов штрафной
10
10
Удары из-за пределов штрафной
5
8
xG (ожидаемые голы)
1.68
1.82

Смотреть прямую трансляцию матча «Ризеспор» против «Галатасарая», 24-й тур чемпионата Турции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 17 февраля в 20:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Ризеспор»«Галатасарай»

«Ризеспор» – «Галатасарай»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 17 февраля 2025

Источник: «Бомбардир»
Турция. Суперлига Галатасарай Ризеспор
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