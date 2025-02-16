16.02.2025, воскресенье, 20:00
Италия. Серия А, 25 тур
Италия. Серия А, 25 тур
0 : 1
Завершен
Составы команд
Парма
Парма
4-2-1-2-1
1
Сузуки
14
Валери
38
Вольяччо
15
Леони
15
Дель Прато
16
Кейта
19
Сом
80
Бернабе
27
Ман
22
Кансельери
14
Бонни
4-2-1-2-1
99
Свилар
2
Челик
23
Манчини
5
Н'Дика
5
Салах-Эддин
29
Гурна
5
Паредес
17
Коне
56
Салемакерс
18
Соуле
14
Шомуродов
22
Кансельери
8
Левик
8
Левик
22
Кансельери
27
Ман
40
Балог
40
Балог
27
Ман
38
Вольяччо
3
Камара
3
Камара
38
Вольяччо
80
Бернабе
11
Ондрейка
11
Ондрейка
80
Бернабе
16
Кейта
11
Альмквист
11
Альмквист
16
Кейта
5
Салах-Эддин
17
Анхелиньо
17
Анхелиньо
5
Салах-Эддин
23
Манчини
25
Нельссон
25
Нельссон
23
Манчини
29
Гурна
61
Писилли
61
Писилли
29
Гурна
56
Салемакерс
8
Бальданци
8
Бальданци
56
Салемакерс
17
Коне
7
Пеллегрини
7
Пеллегрини
17
Коне
Остались в запасе
Парма
Рома
33
Рикард Марконе
ВР
40
Эдоардо Корви
ВР
63
Nicolas Trabucchi
ЦЗ
5
Лаутаро Валенти
ЦЗ
18
Антуан Эно
ЦП
65
Элиа Пликко
ЦП
24
Науэль Эстевес
ЦП
21
Анас Хадж Мохамед
ПВ
32
Матео Пеллегрино
ЦФ
Главный тренер
Фабио Пеккиа
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
70
Джорджо Де Марци
ВР
15
Матс Хуммельс
ЦЗ
23
Сауд Абдулхамид
ПЗ
92
Стефан Эль-Шаарави
ЛВ
9
Артем Довбик
ЦФ
Главный тренер
Клаудио Раньери
Остались в запасе
33
Рикард Марконе
ВР
40
Эдоардо Корви
ВР
63
Nicolas Trabucchi
ЦЗ
5
Лаутаро Валенти
ЦЗ
18
Антуан Эно
ЦП
65
Элиа Пликко
ЦП
24
Науэль Эстевес
ЦП
21
Анас Хадж Мохамед
ПВ
32
Матео Пеллегрино
ЦФ
Остались в запасе
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
70
Джорджо Де Марци
ВР
15
Матс Хуммельс
ЦЗ
23
Сауд Абдулхамид
ПЗ
92
Стефан Эль-Шаарави
ЛВ
9
Артем Довбик
ЦФ
Главный тренер
Фабио Пеккиа
Главный тренер
Клаудио Раньери
Статистика матча Парма - Рома
2
1
3
Всего ударов по воротам
5
16
Удары в створ
1
4
Владение мячом %
28
72
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
3
Угловые удары
1
10
Нарушения
11
5
Офсайды
1
3
Количество передач
276
709
Сейвы
3
1
Точность передач %
73
92
Удары мимо ворот
4
5
Блокированные удары
0
7
Удары из пределов штрафной
3
9
Удары из-за пределов штрафной
2
7
xG (ожидаемые голы)
0.26
0.99
Смотреть прямую трансляцию матча «Парма» против «Ромы», 25-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 16 февраля в 20:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Парма» – «Рома»
- Матч можно посмотреть на канале «Матч ТВ».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»