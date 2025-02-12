12.02.2025, среда, 23:00
Лига чемпионов, 1/16 финала
Лига чемпионов, 1/16 финала
1 : 0
Завершен
Составы команд
Фейеноорд
Фейеноорд
4-2-3-1
1
Велленройтер
5
Смал
3
Белен
17
Ганцко
26
Рид
7
Модер
23
Тимбер
14
Пайшао
17
Миламбо
23
Хадж Мусса
18
Уэда
4-2-2-2
16
Меньян
2
Уокер
12
Тиав
31
Павлович
19
Эрнандес
24
Фофана
14
Рейндерс
11
Пулишич
27
Леау
29
Хименес
79
Феликс
5
Смал
3
Буэно
3
Буэно
5
Смал
26
Рид
4
Митчелл
4
Митчелл
26
Рид
14
Пайшао
17
Иванушец
17
Иванушец
14
Пайшао
18
Уэда
9
Карранца
9
Карранца
18
Уэда
23
Тимбер
15
Осман
15
Осман
23
Тимбер
12
Тиав
23
Томори
23
Томори
12
Тиав
11
Пулишич
21
Чуквуэзе
21
Чуквуэзе
11
Пулишич
29
Хименес
18
Абрахам
18
Абрахам
29
Хименес
Остались в запасе
Фейеноорд
Милан
1
Пламен Андреев
ВР
71
Исмаил Ка
ВР
48
Джомар Гирстхове
ЦЗ
22
Шило 'т Занд
ЦЗ
22
Тобиас ван ден Элсхаут
ЦП
17
Зепикено Редмонд
ЦФ
Главный тренер
Паскаль Боссхарт
57
Марко Спортиелло
ВР
96
Лоренцо Торриани
ВР
33
Давиде Бартезаги
ЛЗ
46
Маттео Габбиа
ЦЗ
42
Филиппо Терраччано
ПЗ
73
Франческо Камарда
ЦФ
Главный тренер
Сержиу Консейсау
Остались в запасе
1
Пламен Андреев
ВР
71
Исмаил Ка
ВР
48
Джомар Гирстхове
ЦЗ
22
Шило 'т Занд
ЦЗ
22
Тобиас ван ден Элсхаут
ЦП
17
Зепикено Редмонд
ЦФ
Остались в запасе
57
Марко Спортиелло
ВР
96
Лоренцо Торриани
ВР
33
Давиде Бартезаги
ЛЗ
46
Маттео Габбиа
ЦЗ
42
Филиппо Терраччано
ПЗ
73
Франческо Камарда
ЦФ
Главный тренер
Паскаль Боссхарт
Главный тренер
Сержиу Консейсау
Статистика матча Фейеноорд - Милан
2
1
Всего ударов по воротам
11
12
Удары в створ
2
6
Владение мячом %
47
53
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
5
6
Нарушения
8
9
Офсайды
4
5
Количество передач
346
409
Сейвы
6
2
Точность передач %
77
83
Удары мимо ворот
6
2
Блокированные удары
3
4
Удары из пределов штрафной
8
7
Удары из-за пределов штрафной
3
5
xG (ожидаемые голы)
0.58
0.57
Смотреть прямую трансляцию матча «Фейеноорд» против «Милана», матч предварительного раунда плей-офф Лиги чемпионов на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 12 февраля в 23:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Фейеноорд» – «Милан»
- Матч можно посмотреть на канале «Okko».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»