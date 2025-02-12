Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Кубок России Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Фейеноорд» – «Милан»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 февраля 2025

«Фейеноорд» – «Милан»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 февраля 2025

12 февраля 2025, 21:50
Фейеноорд
12.02.2025, среда, 23:00
Лига чемпионов, 1/16 финала
1 : 0
Ответный матч – 1 : 1
Завершен
Милан
3' И. Пайшао
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фейеноорд
1
Тимон Велленройтер
ВР
5
Гийс Смал
ЛЗ
3
Томас Белен
ЦЗ
17
Давид Ганцко
ЦЗ
26
Гивайро Рид
ПЗ
14
Игор Пайшао
ЛВ
7
Якуб Модер
ЦП
23
Кинтен Тимбер
(К) ЦП
17
Антони Миламбо
АП
23
Анис Хадж Мусса
ПВ
18
Аясэ Уэда
ЦФ
Главный тренер
Паскаль Боссхарт
Милан
16
Майк Меньян
(К) ВР
19
Тео Эрнандес
ЛЗ
12
Малик Тиав
ЦЗ
31
Страхиня Павлович
ЦЗ
2
Кайл Уокер
ПЗ
27
Рафаэль Леау
ЛВ
24
Юссуф Фофана
ЦП
14
Тиджани Рейндерс
ЦП
11
Кристиан Пулишич
ПВ
79
Жоау Феликс
ЦФ
29
Сантьяго Хименес
ЦФ
Главный тренер
Сержиу Консейсау
Фейеноорд
1
Пламен Андреев
ВР
71
Исмаил Ка
ВР
3
Уго Буэно
ЛЗ
4
Джейланд Митчелл
ЦЗ
48
Джомар Гирстхове
ЦЗ
22
Шило 'т Занд
ЦЗ
22
Тобиас ван ден Элсхаут
ЦП
17
Лука Иванушец
АП
9
Хулиан Карранца
ЦФ
15
Ибрахим Осман
ЦФ
17
Зепикено Редмонд
ЦФ
Милан
57
Марко Спортиелло
ВР
96
Лоренцо Торриани
ВР
33
Давиде Бартезаги
ЛЗ
46
Маттео Габбиа
ЦЗ
23
Фикайо Томори
ЦЗ
42
Филиппо Терраччано
ПЗ
21
Самуэль Чуквуэзе
ПВ
18
Тэмми Абрахам
ЦФ
73
Франческо Камарда
ЦФ
4-2-3-1
1
Велленройтер
5
Смал
3
Белен
17
Ганцко
26
Рид
7
Модер
23
Тимбер
14
Пайшао
17
Миламбо
23
Хадж Мусса
18
Уэда
4-2-2-2
16
Меньян
2
Уокер
12
Тиав
31
Павлович
19
Эрнандес
24
Фофана
14
Рейндерс
11
Пулишич
27
Леау
29
Хименес
79
Феликс
5
Смал
3
Буэно
3
Буэно
5
Смал
26
Рид
4
Митчелл
4
Митчелл
26
Рид
14
Пайшао
17
Иванушец
17
Иванушец
14
Пайшао
18
Уэда
9
Карранца
9
Карранца
18
Уэда
23
Тимбер
15
Осман
15
Осман
23
Тимбер
12
Тиав
23
Томори
23
Томори
12
Тиав
11
Пулишич
21
Чуквуэзе
21
Чуквуэзе
11
Пулишич
29
Хименес
18
Абрахам
18
Абрахам
29
Хименес
Остались в запасе
Фейеноорд
Милан
1
Пламен Андреев
ВР
71
Исмаил Ка
ВР
48
Джомар Гирстхове
ЦЗ
22
Шило 'т Занд
ЦЗ
22
Тобиас ван ден Элсхаут
ЦП
17
Зепикено Редмонд
ЦФ
Главный тренер
Паскаль Боссхарт
57
Марко Спортиелло
ВР
96
Лоренцо Торриани
ВР
33
Давиде Бартезаги
ЛЗ
46
Маттео Габбиа
ЦЗ
42
Филиппо Терраччано
ПЗ
73
Франческо Камарда
ЦФ
Главный тренер
Сержиу Консейсау
Остались в запасе
1
Пламен Андреев
ВР
71
Исмаил Ка
ВР
48
Джомар Гирстхове
ЦЗ
22
Шило 'т Занд
ЦЗ
22
Тобиас ван ден Элсхаут
ЦП
17
Зепикено Редмонд
ЦФ
Остались в запасе
57
Марко Спортиелло
ВР
96
Лоренцо Торриани
ВР
33
Давиде Бартезаги
ЛЗ
46
Маттео Габбиа
ЦЗ
42
Филиппо Терраччано
ПЗ
73
Франческо Камарда
ЦФ
Главный тренер
Паскаль Боссхарт
Главный тренер
Сержиу Консейсау
Статистика матча Фейеноорд - Милан
2
1
Всего ударов по воротам
11
12
Удары в створ
2
6
Владение мячом %
47
53
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
5
6
Нарушения
8
9
Офсайды
4
5
Количество передач
346
409
Сейвы
6
2
Точность передач %
77
83
Удары мимо ворот
6
2
Блокированные удары
3
4
Удары из пределов штрафной
8
7
Удары из-за пределов штрафной
3
5
xG (ожидаемые голы)
0.58
0.57

Смотреть прямую трансляцию матча «Фейеноорд» против «Милана», матч предварительного раунда плей-офф Лиги чемпионов на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 12 февраля в 23:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Фейеноорд»«Милан»

«Фейеноорд» – «Милан»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 февраля 2025

Источник: «Бомбардир»
Лига чемпионов Милан Фейеноорд
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Роналду ушел из сборной Португалии, кадровые проблемы «Спартака», в ЛЧ побили антирекорд Романцева и другие новости
01:16
Бубнов ответил, кто должен сменить Галактионова в «Локомотиве»
00:57
1
Назван тренер из РПЛ, которого в ближайшие дни могут уволить
00:40
5
Генич объяснил, почему «Зенит» – лидер Земли по полученным пенальти
00:28
21
ЦСКА планирует пойти за защитником сборной России
Вчера, 23:58
3
Стало известно, куда из ЦСКА может уйти Гонду
Вчера, 23:16
6
Раскрыты зимние трансферные планы ЦСКА
Вчера, 23:07
4
Сестра Роналду обратилась к Криштиану после его ухода из сборной
Вчера, 22:59
ВидеоФанатка «МЮ» показала грудь после суперкамбэка с «Ромой»
Вчера, 22:11
5
5 самых ярких страниц биографии Роналду, связанных с Россией
Вчера, 21:25
3
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+