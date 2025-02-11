11.02.2025, вторник, 23:00
Лига чемпионов, 1/16 финала
Лига чемпионов, 1/16 финала
2 : 3
Завершен
Составы команд
Манчестер Сити
Манчестер Сити
3-2-3-2
31
Эдерсон
15
Аке
24
Гвардиол
6
Стоунз
25
Аканджи
3
Диаш
10
Грилиш
20
Силва
22
Савиньо
9
Холанд
11
Де Брюйне
4-3-2-1
1
Куртуа
8
Вальверде
14
Чуамени
2
Асенсио
23
Менди
6
Камавинга
25
Себальос
5
Беллингем
11
Родриго
7
Винисиус
10
Мбаппе
25
Аканджи
82
Льюис
82
Льюис
25
Аканджи
11
Де Брюйне
20
Гюндоган
20
Гюндоган
11
Де Брюйне
15
Аке
8
Ковачич
8
Ковачич
15
Аке
10
Грилиш
47
Фоден
47
Фоден
10
Грилиш
22
Савиньо
22
Мармуш
22
Мармуш
22
Савиньо
10
Мбаппе
11
Гарсия
11
Гарсия
10
Мбаппе
25
Себальос
14
Модрич
14
Модрич
25
Себальос
11
Родриго
21
Диас
21
Диас
11
Родриго
Остались в запасе
Манчестер Сити
Реал
1
Стефан Ортега
ВР
45
Абдукодир Хусанов
ЦЗ
27
Матеус Нуньес
ЦП
6
Нико Гонсалес
ЦП
24
Джеймс Макэйти
АП
33
Нико О'Райли
АП
11
Жереми Доку
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
26
Серхио Местре
ВР
13
Андрей Лунин
ВР
24
Хесус Вальехо
ЦЗ
4
Хакобо Рамон
ЦЗ
2
Лоренцо Агуадо
ПЗ
14
Чема Андрес
ЦП
15
Арда Гюлер
АП
7
Гонсало Гарсия
ПВ
9
Эндрик
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Остались в запасе
1
Стефан Ортега
ВР
45
Абдукодир Хусанов
ЦЗ
27
Матеус Нуньес
ЦП
6
Нико Гонсалес
ЦП
24
Джеймс Макэйти
АП
33
Нико О'Райли
АП
11
Жереми Доку
ЦФ
Остались в запасе
26
Серхио Местре
ВР
13
Андрей Лунин
ВР
24
Хесус Вальехо
ЦЗ
4
Хакобо Рамон
ЦЗ
2
Лоренцо Агуадо
ПЗ
14
Чема Андрес
ЦП
15
Арда Гюлер
АП
7
Гонсало Гарсия
ПВ
9
Эндрик
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Главный тренер
Карло Анчелотти
Статистика матча Манчестер Сити - Реал
Всего ударов по воротам
11
20
Удары в створ
4
8
Владение мячом %
54
46
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
6
5
Нарушения
9
6
Офсайды
1
2
Количество передач
497
420
Сейвы
4
2
Точность передач %
90
89
Удары мимо ворот
3
7
Блокированные удары
4
5
Удары из пределов штрафной
8
15
Удары из-за пределов штрафной
3
5
xG (ожидаемые голы)
1.6
3.42
Смотреть прямую трансляцию матча «Манчестер Сити» против «Реала», матч предварительного раунда плей-офф Лиги чемпионов на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 11 февраля в 23:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Манчестер Сити» – «Реал»
- Матч можно посмотреть на канале «Okko».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»