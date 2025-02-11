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  • «Манчестер Сити» – «Реал»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 11 февраля 2025

«Манчестер Сити» – «Реал»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 11 февраля 2025

11 февраля 2025, 21:50
Манчестер Сити
11.02.2025, вторник, 23:00
Лига чемпионов, 1/16 финала
2 : 3
Ответный матч – 1 : 3
Завершен
Реал
19' Э. Холанд 80' Э. Холанд (П)
60' К. Мбаппе 86' Б. Диас 90+2' Д. Беллингем
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Манчестер Сити
31
Эдерсон
ВР
3
Рубен Диаш
ЦЗ
25
Мануэль Аканджи
ЦЗ
15
Натан Аке
ЦЗ
24
Йошко Гвардиол
ЦЗ
6
Джон Стоунз
ЦЗ
10
Джек Грилиш
ЛВ
11
Кевин Де Брюйне
АП
20
Бернарду Силва
АП
22
Савиньо
ПВ
9
Эрлинг Холанд
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Реал
1
Тибо Куртуа
ВР
23
Ферлан Менди
ЛЗ
14
Орельен Чуамени
ЦЗ
2
Рауль Асенсио
ЦЗ
8
Федерико Вальверде
ПЗ
7
Винисиус
ЛВ
6
Эдуардо Камавинга
ЦП
25
Даниэль Себальос
ЦП
5
Джуд Беллингем
ЦП
11
Родриго
ПВ
10
Килиан Мбаппе
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Манчестер Сити
1
Стефан Ортега
ВР
45
Абдукодир Хусанов
ЦЗ
82
Рико Льюис
ПЗ
47
Фил Фоден
ЛВ
20
Илкай Гюндоган
ЦП
27
Матеус Нуньес
ЦП
6
Нико Гонсалес
ЦП
8
Матео Ковачич
ЦП
24
Джеймс Макэйти
АП
33
Нико О'Райли
АП
11
Жереми Доку
ЦФ
22
Омар Мармуш
ЦФ
Реал
26
Серхио Местре
ВР
13
Андрей Лунин
ВР
11
Фран Гарсия
ЛЗ
24
Хесус Вальехо
ЦЗ
4
Хакобо Рамон
ЦЗ
2
Лоренцо Агуадо
ПЗ
14
Лука Модрич
ЦП
14
Чема Андрес
ЦП
15
Арда Гюлер
АП
21
Браим Диас
АП
7
Гонсало Гарсия
ПВ
9
Эндрик
ЦФ
3-2-3-2
31
Эдерсон
15
Аке
24
Гвардиол
6
Стоунз
25
Аканджи
3
Диаш
10
Грилиш
20
Силва
22
Савиньо
9
Холанд
11
Де Брюйне
4-3-2-1
1
Куртуа
8
Вальверде
14
Чуамени
2
Асенсио
23
Менди
6
Камавинга
25
Себальос
5
Беллингем
11
Родриго
7
Винисиус
10
Мбаппе
25
Аканджи
82
Льюис
82
Льюис
25
Аканджи
11
Де Брюйне
20
Гюндоган
20
Гюндоган
11
Де Брюйне
15
Аке
8
Ковачич
8
Ковачич
15
Аке
10
Грилиш
47
Фоден
47
Фоден
10
Грилиш
22
Савиньо
22
Мармуш
22
Мармуш
22
Савиньо
10
Мбаппе
11
Гарсия
11
Гарсия
10
Мбаппе
25
Себальос
14
Модрич
14
Модрич
25
Себальос
11
Родриго
21
Диас
21
Диас
11
Родриго
Остались в запасе
Манчестер Сити
Реал
1
Стефан Ортега
ВР
45
Абдукодир Хусанов
ЦЗ
27
Матеус Нуньес
ЦП
6
Нико Гонсалес
ЦП
24
Джеймс Макэйти
АП
33
Нико О'Райли
АП
11
Жереми Доку
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
26
Серхио Местре
ВР
13
Андрей Лунин
ВР
24
Хесус Вальехо
ЦЗ
4
Хакобо Рамон
ЦЗ
2
Лоренцо Агуадо
ПЗ
14
Чема Андрес
ЦП
15
Арда Гюлер
АП
7
Гонсало Гарсия
ПВ
9
Эндрик
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Остались в запасе
1
Стефан Ортега
ВР
45
Абдукодир Хусанов
ЦЗ
27
Матеус Нуньес
ЦП
6
Нико Гонсалес
ЦП
24
Джеймс Макэйти
АП
33
Нико О'Райли
АП
11
Жереми Доку
ЦФ
Остались в запасе
26
Серхио Местре
ВР
13
Андрей Лунин
ВР
24
Хесус Вальехо
ЦЗ
4
Хакобо Рамон
ЦЗ
2
Лоренцо Агуадо
ПЗ
14
Чема Андрес
ЦП
15
Арда Гюлер
АП
7
Гонсало Гарсия
ПВ
9
Эндрик
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Главный тренер
Карло Анчелотти
Статистика матча Манчестер Сити - Реал
Всего ударов по воротам
11
20
Удары в створ
4
8
Владение мячом %
54
46
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
6
5
Нарушения
9
6
Офсайды
1
2
Количество передач
497
420
Сейвы
4
2
Точность передач %
90
89
Удары мимо ворот
3
7
Блокированные удары
4
5
Удары из пределов штрафной
8
15
Удары из-за пределов штрафной
3
5
xG (ожидаемые голы)
1.6
3.42

Смотреть прямую трансляцию матча «Манчестер Сити» против «Реала», матч предварительного раунда плей-офф Лиги чемпионов на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 11 февраля в 23:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Манчестер Сити»«Реал»

«Манчестер Сити» – «Реал»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 11 февраля 2025

Источник: «Бомбардир»
Лига чемпионов Реал Манчестер Сити
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