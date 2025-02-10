10.02.2025, понедельник, 22:45
Италия. Серия А, 24 тур
Италия. Серия А, 24 тур
2 : 1
Завершен
Составы команд
Интер
Интер
3-2-3-2
1
Зоммер
28
Павар
95
Бастони
15
Ачерби
30
Аугусто
3
Дармиан
23
Барелла
20
Чалханоглу
22
Мхитарян
10
Мартинес
9
Тюрам
3-3-1-2
43
Де Хеа
65
Паризи
5
Понграчич
2
Морено
20
Додо
8
Мандрагора
8
Госенс
7
Ричардсон
9
Кен
18
Белтран
95
Бастони
59
Залевски
59
Залевски
95
Бастони
20
Чалханоглу
7
Зелински
7
Зелински
20
Чалханоглу
22
Мхитарян
16
Фраттези
16
Фраттези
22
Мхитарян
9
Тюрам
7
Арнаутович
7
Арнаутович
9
Тюрам
Арнаутович
9
Тареми
9
Тареми
Арнаутович
7
Ричардсон
32
Катальди
32
Катальди
7
Ричардсон
65
Паризи
14
Фолоруншо
14
Фолоруншо
65
Паризи
18
Белтран
10
Дзаньоло
10
Дзаньоло
18
Белтран
8
Мандрагора
11
Гюдмюндссон
11
Гюдмюндссон
8
Мандрагора
Остались в запасе
Интер
Фиорентина
40
Алессандро Каллигарис
ВР
1
Хосеп Мартинес
ВР
31
Янн-Орель Биссек
ЦЗ
6
Стефан де Врей
ЦЗ
8
Кристьян Асллани
ОП
32
Хоакин Корреа
ЦФ
Главный тренер
Симоне Индзаги
50
Томмазо Мартинелли
ВР
1
Пьетро Террачиано
ВР
27
Чер Ндур
ЦП
28
Андреа Колпани
ЦП
44
Николо Фаджоли
АП
11
Маат Даниэль Каприни
ЛВ
Главный тренер
Раффаэле Палладино
Остались в запасе
40
Алессандро Каллигарис
ВР
1
Хосеп Мартинес
ВР
31
Янн-Орель Биссек
ЦЗ
6
Стефан де Врей
ЦЗ
8
Кристьян Асллани
ОП
32
Хоакин Корреа
ЦФ
Остались в запасе
50
Томмазо Мартинелли
ВР
1
Пьетро Террачиано
ВР
27
Чер Ндур
ЦП
28
Андреа Колпани
ЦП
44
Николо Фаджоли
АП
11
Маат Даниэль Каприни
ЛВ
Главный тренер
Симоне Индзаги
Главный тренер
Раффаэле Палладино
Статистика матча Интер - Фиорентина
5
4
Всего ударов по воротам
22
7
Удары в створ
8
2
Владение мячом %
62
38
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
4
Угловые удары
8
1
Нарушения
16
15
Офсайды
1
1
Количество передач
569
346
Сейвы
1
7
Точность передач %
89
83
Удары мимо ворот
9
3
Блокированные удары
5
2
Удары из пределов штрафной
13
3
Удары из-за пределов штрафной
9
4
xG (ожидаемые голы)
2.11
1.03
Смотреть прямую трансляцию матча «Интер» против «Фиорентины», 24-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 10 февраля в 22:45 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Интер» – «Фиорентина»
- Матч можно посмотреть на канале «Матч ТВ»
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»