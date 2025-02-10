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  • «Интер» – «Фиорентина»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 февраля 2025

«Интер» – «Фиорентина»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 февраля 2025

10 февраля 2025, 21:35
Интер
10.02.2025, понедельник, 22:45
Италия. Серия А, 24 тур
2 : 1
Завершен
Фиорентина
28' М. Понграчич (АГ) 52' М. Арнаутович
44' Р. Мандрагора (П)
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Интер
1
Янн Зоммер
ВР
30
Карлос Аугусто
ЛЗ
95
Алессандро Бастони
ЦЗ
15
Франческо Ачерби
ЦЗ
28
Бенжамен Павар
ПЗ
3
Маттео Дармиан
ПЗ
23
Николо Барелла
ЦП
20
Хакан Чалханоглу
ЦП
22
Генрих Мхитарян
ЦП
9
Маркюс Тюрам
ЦФ
10
Лаутаро Мартинес
(К) ЦФ
Главный тренер
Симоне Индзаги
Фиорентина
43
Давид Де Хеа
ВР
3
Лука Раньери
(К) ЛЗ
65
Фабиано Паризи
ЛЗ
8
Робин Госенс
ЛЗ
5
Марин Понграчич
ЦЗ
2
Матиас Морено
ЦЗ
20
Додо
ПЗ
8
Роландо Мандрагора
ОП
7
Амир Ричардсон
ЦП
18
Лукас Белтран
ЦФ
9
Мойзе Кен
ЦФ
Главный тренер
Раффаэле Палладино
Интер
40
Алессандро Каллигарис
ВР
1
Хосеп Мартинес
ВР
59
Никола Залевски
ЛЗ
31
Янн-Орель Биссек
ЦЗ
6
Стефан де Врей
ЦЗ
8
Кристьян Асллани
ОП
7
Петр Зелински
ЦП
16
Давиде Фраттези
ЦП
7
Марко Арнаутович
ЦФ
32
Хоакин Корреа
ЦФ
9
Мехди Тареми
ЦФ
Фиорентина
50
Томмазо Мартинелли
ВР
1
Пьетро Террачиано
ВР
11
Маат Даниэль Каприни
ЛВ
27
Чер Ндур
ЦП
32
Данило Катальди
ЦП
28
Андреа Колпани
ЦП
14
Майкл Фолоруншо
ЦП
44
Николо Фаджоли
АП
10
Николо Дзаньоло
АП
11
Альберт Гюдмюндссон
ПВ
3-2-3-2
1
Зоммер
28
Павар
95
Бастони
15
Ачерби
30
Аугусто
3
Дармиан
23
Барелла
20
Чалханоглу
22
Мхитарян
10
Мартинес
9
Тюрам
3-3-1-2
43
Де Хеа
65
Паризи
5
Понграчич
2
Морено
20
Додо
8
Мандрагора
8
Госенс
7
Ричардсон
9
Кен
18
Белтран
95
Бастони
59
Залевски
59
Залевски
95
Бастони
20
Чалханоглу
7
Зелински
7
Зелински
20
Чалханоглу
22
Мхитарян
16
Фраттези
16
Фраттези
22
Мхитарян
9
Тюрам
7
Арнаутович
7
Арнаутович
9
Тюрам
Арнаутович
9
Тареми
9
Тареми
Арнаутович
7
Ричардсон
32
Катальди
32
Катальди
7
Ричардсон
65
Паризи
14
Фолоруншо
14
Фолоруншо
65
Паризи
18
Белтран
10
Дзаньоло
10
Дзаньоло
18
Белтран
8
Мандрагора
11
Гюдмюндссон
11
Гюдмюндссон
8
Мандрагора
Остались в запасе
Интер
Фиорентина
40
Алессандро Каллигарис
ВР
1
Хосеп Мартинес
ВР
31
Янн-Орель Биссек
ЦЗ
6
Стефан де Врей
ЦЗ
8
Кристьян Асллани
ОП
32
Хоакин Корреа
ЦФ
Главный тренер
Симоне Индзаги
50
Томмазо Мартинелли
ВР
1
Пьетро Террачиано
ВР
27
Чер Ндур
ЦП
28
Андреа Колпани
ЦП
44
Николо Фаджоли
АП
11
Маат Даниэль Каприни
ЛВ
Главный тренер
Раффаэле Палладино
Остались в запасе
40
Алессандро Каллигарис
ВР
1
Хосеп Мартинес
ВР
31
Янн-Орель Биссек
ЦЗ
6
Стефан де Врей
ЦЗ
8
Кристьян Асллани
ОП
32
Хоакин Корреа
ЦФ
Остались в запасе
50
Томмазо Мартинелли
ВР
1
Пьетро Террачиано
ВР
27
Чер Ндур
ЦП
28
Андреа Колпани
ЦП
44
Николо Фаджоли
АП
11
Маат Даниэль Каприни
ЛВ
Главный тренер
Симоне Индзаги
Главный тренер
Раффаэле Палладино
Статистика матча Интер - Фиорентина
5
4
Всего ударов по воротам
22
7
Удары в створ
8
2
Владение мячом %
62
38
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
4
Угловые удары
8
1
Нарушения
16
15
Офсайды
1
1
Количество передач
569
346
Сейвы
1
7
Точность передач %
89
83
Удары мимо ворот
9
3
Блокированные удары
5
2
Удары из пределов штрафной
13
3
Удары из-за пределов штрафной
9
4
xG (ожидаемые голы)
2.11
1.03

Смотреть прямую трансляцию матча «Интер» против «Фиорентины», 24-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 10 февраля в 22:45 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Интер» – «Фиорентина»

«Интер» – «Фиорентина»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 февраля 2025

Источник: «Бомбардир»
Италия. Серия А Фиорентина Интер
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