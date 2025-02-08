08.02.2025, суббота, 16:00
Испания. Примера, 23 тур
Испания. Примера, 23 тур
3 : 2
Завершен
Составы команд
Сельта
Сельта
4-3-1-2
13
Гуаита
3
Алонсо
23
Домингес
30
Мингеса
20
Родригес
5
Сотело
23
Альварес
8
Бельтран
7
Гонсалес
14
Лосада
11
Дуран
3-1-1-3-2
13
Адриан
3
Льоренте
4
Натан
15
Перро
21
Рока
5
Кардозо
7
Антони
22
Иско
17
Родригес
12
Ортис
94
Бакамбу
30
Мингеса
5
Каррейра
5
Каррейра
30
Мингеса
14
Лосада
19
Сведберг
19
Сведберг
14
Лосада
5
Сотело
16
Жаилсон
16
Жаилсон
5
Сотело
7
Гонсалес
28
Лопес
28
Лопес
7
Гонсалес
11
Дуран
7
Иглесиас
7
Иглесиас
11
Дуран
15
Перро
13
Родригес
13
Родригес
15
Перро
21
Рока
5
Альтимира
5
Альтимира
21
Рока
7
Антони
20
Ло Чельсо
20
Ло Чельсо
7
Антони
17
Родригес
10
Эз Абде
10
Эз Абде
17
Родригес
94
Бакамбу
9
Роке
9
Роке
94
Бакамбу
Остались в запасе
Сельта
Бетис
25
Иван Вильяр
ВР
23
Михайло Ристич
ЛЗ
20
Martin Conde
ЦЗ
18
Йоэль Лаго
ЦЗ
23
Дамиан Родригес
АП
39
Йонес Эль-Абделлауи
ПВ
10
Яго Аспас
ЦФ
Главный тренер
Клаудио Хиральдес
30
Герман Гарсия
ВР
30
Фран Вьейтес
ВР
3
Серхио Аррибас
ЦЗ
5
Марк Бартра
ЦЗ
21
Матео Флорес
ЦП
6
Луис Авила
ЦФ
9
Кучо Эрнандес
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Остались в запасе
25
Иван Вильяр
ВР
23
Михайло Ристич
ЛЗ
20
Martin Conde
ЦЗ
18
Йоэль Лаго
ЦЗ
23
Дамиан Родригес
АП
39
Йонес Эль-Абделлауи
ПВ
10
Яго Аспас
ЦФ
Остались в запасе
30
Герман Гарсия
ВР
30
Фран Вьейтес
ВР
3
Серхио Аррибас
ЦЗ
5
Марк Бартра
ЦЗ
21
Матео Флорес
ЦП
6
Луис Авила
ЦФ
9
Кучо Эрнандес
ЦФ
Главный тренер
Клаудио Хиральдес
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Статистика матча Сельта - Бетис
3
5
Всего ударов по воротам
14
12
Удары в створ
6
5
Владение мячом %
55
45
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
5
Угловые удары
4
7
Нарушения
11
11
Офсайды
2
3
Количество передач
553
439
Сейвы
3
3
Точность передач %
85
83
Удары мимо ворот
4
3
Блокированные удары
4
4
Удары из пределов штрафной
8
9
Удары из-за пределов штрафной
6
3
xG (ожидаемые голы)
2.4
1.2
Смотреть прямую трансляцию матча «Сельта» против «Бетиса», 23-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 8 февраля в 16:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Сельта» – «Бетис»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Футбол 2».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»