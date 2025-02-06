Фиорентина
06.02.2025, четверг, 22:45
Италия. Серия А, 14 тур
Италия. Серия А, 14 тур
3 : 0
Завершен
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Интер
60' Л. Раньери
68' М. Кен
89' М. Кен
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фиорентина
43
Давид Де Хеа
ВР
21
Робин Госенс
ЛЗ
6
Лука Раньери
(К) ЛЗ
15
Пьетро Комуццо
ЦЗ
2
Додо
ПЗ
32
Данило Катальди
ЦП
4
Эдоардо Бове
ЦП
23
Андреа Колпани
ЦП
29
Ясин Адли
АП
20
Мойзе Кен
ЦФ
9
Лукас Белтран
ЦФ
Главный тренер
Раффаэле Палладино
Интер
1
Янн Зоммер
ВР
32
Федерико Димарко
ЛЗ
31
Янн Орель Биссек
ЦЗ
95
Алессандро Бастони
ЦЗ
6
Стефан де Врей
ЦЗ
23
Николо Барелла
ЦП
22
Генрих Мхитарян
ЦП
20
Хакан Чалханоглу
ЦП
2
Дензел Дюмфрис
ПП
10
Лаутаро Мартинес
(К) ЦФ
9
Маркюс Тюрам
ЦФ
Главный тренер
Симоне Индзаги
Фиорентина
1
Пьетро Террачиано
ВР
30
Томмазо Мартинелли
ВР
34
Кристиано Бираги
ЛЗ
65
Фабиано Паризи
ЛЗ
22
Матиас Морено
ЦЗ
28
Лукас Мартинес
ЦЗ
15
Марин Понграчич
ЦЗ
33
Майкл Кайоде
ПЗ
32
Роландо Мандрагора
ОП
24
Амир Ричардсон
ЦП
64
Йонас Хардер
ЦП
66
Томмазо Рубино
АП
4
Риккардо Соттиль
ЛВ
19
Нанитамо Иконе
ПВ
10
Альберт Гюдмюндссон
ПВ
18
Кристиан Куаме
ЦФ
63
Maat Daniel Caprini
ЦФ
Интер
40
Алессандро Каллигарис
ВР
13
Хосеп Мартинес
ВР
30
Карлос Аугусто
ЛЗ
22
Томас Паласиос
ЦЗ
15
Франческо Ачерби
ЦЗ
50
Майк Айду
ПЗ
36
Маттео Дармиан
ПЗ
28
Бенжамен Павар
ПЗ
21
Кристьян Асллани
ОП
7
Петр Зелински
ЦП
16
Давиде Фраттези
ЦП
9
Тажон Бьюкенан
ПВ
11
Хоакин Корреа
ЦФ
8
Марко Арнаутович
ЦФ
99
Мехди Тареми
ЦФ
4-3-1-2
43
Де Хеа
6
Раньери
21
Госенс
15
Комуццо
2
Додо
32
Катальди
4
Бове
23
Колпани
29
Адли
9
Белтран
20
Кен
4-4-2
1
Зоммер
31
Биссек
95
Бастони
6
де Врей
32
Димарко
2
Дюмфрис
22
Мхитарян
20
Чалханоглу
23
Барелла
9
Тюрам
10
Мартинес
4
Бове
65
Паризи
65
Паризи
4
Бове
32
Катальди
15
Понграчич
15
Понграчич
32
Катальди
29
Адли
32
Мандрагора
32
Мандрагора
29
Адли
23
Колпани
24
Ричардсон
24
Ричардсон
23
Колпани
20
Кен
63
63
20
Кен
32
Димарко
30
Аугусто
30
Аугусто
32
Димарко
Фраттези
21
Асллани
21
Асллани
Фраттези
23
Барелла
16
Фраттези
16
Фраттези
23
Барелла
22
Мхитарян
8
Арнаутович
8
Арнаутович
22
Мхитарян
Аугусто
99
Тареми
99
Тареми
Аугусто
Остались в запасе
Фиорентина
Интер
1
Пьетро Террачиано
ВР
30
Томмазо Мартинелли
ВР
34
Кристиано Бираги
ЛЗ
22
Матиас Морено
ЦЗ
28
Лукас Мартинес
ЦЗ
33
Майкл Кайоде
ПЗ
64
Йонас Хардер
ЦП
66
Томмазо Рубино
АП
4
Риккардо Соттиль
ЛВ
19
Нанитамо Иконе
ПВ
10
Альберт Гюдмюндссон
ПВ
18
Кристиан Куаме
ЦФ
Главный тренер
Раффаэле Палладино
40
Алессандро Каллигарис
ВР
13
Хосеп Мартинес
ВР
22
Томас Паласиос
ЦЗ
15
Франческо Ачерби
ЦЗ
50
Майк Айду
ПЗ
36
Маттео Дармиан
ПЗ
28
Бенжамен Павар
ПЗ
7
Петр Зелински
ЦП
9
Тажон Бьюкенан
ПВ
11
Хоакин Корреа
ЦФ
Главный тренер
Симоне Индзаги
Остались в запасе
1
Пьетро Террачиано
ВР
30
Томмазо Мартинелли
ВР
34
Кристиано Бираги
ЛЗ
22
Матиас Морено
ЦЗ
28
Лукас Мартинес
ЦЗ
33
Майкл Кайоде
ПЗ
64
Йонас Хардер
ЦП
66
Томмазо Рубино
АП
4
Риккардо Соттиль
ЛВ
19
Нанитамо Иконе
ПВ
10
Альберт Гюдмюндссон
ПВ
18
Кристиан Куаме
ЦФ
Остались в запасе
40
Алессандро Каллигарис
ВР
13
Хосеп Мартинес
ВР
22
Томас Паласиос
ЦЗ
15
Франческо Ачерби
ЦЗ
50
Майк Айду
ПЗ
36
Маттео Дармиан
ПЗ
28
Бенжамен Павар
ПЗ
7
Петр Зелински
ЦП
9
Тажон Бьюкенан
ПВ
11
Хоакин Корреа
ЦФ
Главный тренер
Раффаэле Палладино
Главный тренер
Симоне Индзаги
Статистика матча Фиорентина - Интер
1
Всего ударов по воротам
3
0
Удары в створ
1
0
Владение мячом %
35
65
Желтые карточки
1
0
Угловые удары
0
1
Нарушения
2
2
Количество передач
61
113
Сейвы
0
1
Точность передач %
80
85
Удары мимо ворот
1
0
Блокированные удары
1
0
Удары из пределов штрафной
2
0
Удары из-за пределов штрафной
1
0
xG (ожидаемые голы)
0.14
0
Смотреть прямую трансляцию матча «Фиорентина» против «Интера», 14-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 6 февраля в 22:45 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча ««Фиорентина» – «Интер»
- Матч можно посмотреть на канале «Футбол 1»
- Также игру будет транслировать «Bettery».