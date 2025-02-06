06.02.2025, четверг, 23:30
Испания. Кубок, 1/4 финала
Испания. Кубок, 1/4 финала
0 : 5
Завершен
Составы команд
Валенсия
Валенсия
3-3-1-2-1
1
Димитриевски
3
Москера
4
Дьякаби
3
Гасиоровски
21
Васкес
22
Гильямон
3
Ааронс
18
Пепелу
7
Каньос
21
Перес
6
Садик
4-3-3
13
Щесны
23
Кунде
24
Гарсия
5
Кубарси
3
Бальде
7
Лопес
21
де Йонг
8
Педри
9
Торрес
10
Ямаль
11
Рафинья
4
Дьякаби
5
Таррега
5
Таррега
4
Дьякаби
22
Гильямон
5
Барренечеа
5
Барренечеа
22
Гильямон
7
Каньос
24
Хайме
24
Хайме
7
Каньос
21
Перес
16
Лопес
16
Лопес
21
Перес
6
Садик
17
Мир
17
Мир
6
Садик
3
Бальде
18
Мартин
18
Мартин
3
Бальде
5
Кубарси
26
Мартинес
26
Мартинес
5
Кубарси
23
Кунде
22
Форт
22
Форт
23
Кунде
8
Педри
6
Касадо
6
Касадо
8
Педри
11
Рафинья
20
Ольмо
20
Ольмо
11
Рафинья
Остались в запасе
Валенсия
Барселона
25
Георгий Мамардашвили
ВР
14
Хосе Луис Гайя
ЛЗ
36
Икер Кордоба
ЦЗ
8
Андре Алмейда
ЦП
8
Хави Гуэрра
ЦП
11
Луис Риоха
ЛВ
Главный тренер
Карлос Корберан
31
Диего Кочен
ВР
1
Иньяки Пенья
ВР
33
Рональд Араухо
ЦЗ
20
Пабло Торре
АП
9
Роберт Левандовски
ЦФ
10
Пау Виктор
ЦФ
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
Остались в запасе
25
Георгий Мамардашвили
ВР
14
Хосе Луис Гайя
ЛЗ
36
Икер Кордоба
ЦЗ
8
Андре Алмейда
ЦП
8
Хави Гуэрра
ЦП
11
Луис Риоха
ЛВ
Остались в запасе
31
Диего Кочен
ВР
1
Иньяки Пенья
ВР
33
Рональд Араухо
ЦЗ
20
Пабло Торре
АП
9
Роберт Левандовски
ЦФ
10
Пау Виктор
ЦФ
Главный тренер
Карлос Корберан
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
Статистика матча Валенсия - Барселона
2
Всего ударов по воротам
4
17
Удары в створ
1
9
Владение мячом %
23
77
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Угловые удары
3
4
Нарушения
6
7
Офсайды
9
2
Количество передач
241
838
Сейвы
5
1
Точность передач %
73
91
Удары мимо ворот
2
4
Блокированные удары
1
4
Удары из пределов штрафной
2
14
Удары из-за пределов штрафной
2
3
Смотреть прямую трансляцию матча «Валенсия» против «Барселоны», 1/4 кубка Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 6 февраля в 23:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Валенсия» – «Барселона»
- Матч можно посмотреть на канале «Матч ТВ»
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»