Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Кубок России Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Валенсия» – «Барселона»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 6 февраля 2025

«Валенсия» – «Барселона»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 6 февраля 2025

6 февраля 2025, 22:20
Валенсия
06.02.2025, четверг, 23:30
Испания. Кубок, 1/4 финала
0 : 5
Завершен
Барселона
3' Ф. Торрес 17' Ф. Торрес 23' Ф. Лопес 30' Ф. Торрес 59' Л. Ямаль
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Валенсия
1
Столе Димитриевски
ВР
21
Хесус Васкес
ЛЗ
3
Кристиан Москера
ЦЗ
4
Муктар Дьякаби
(К) ЦЗ
3
Ярек Гасиоровски
ЦЗ
3
Макс Ааронс
ПЗ
22
Уго Гильямон
ОП
18
Пепелу
ЦП
7
Серхи Каньос
ПВ
21
Фран Перес
ПВ
6
Умар Садик
ЦФ
Главный тренер
Карлос Корберан
Барселона
13
Войцех Щесны
ВР
3
Алекс Бальде
ЛЗ
23
Жюль Кунде
ЦЗ
24
Эрик Гарсия
ЦЗ
5
Пау Кубарси
ЦЗ
7
Фермин Лопес
ЦП
21
Френки де Йонг
(К) ЦП
8
Педри
ЦП
11
Рафинья
ПВ
10
Ламин Ямаль
ПВ
9
Ферран Торрес
ПВ
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
Валенсия
25
Георгий Мамардашвили
ВР
14
Хосе Луис Гайя
ЛЗ
5
Сесар Таррега
ЦЗ
36
Икер Кордоба
ЦЗ
11
Луис Риоха
ЛВ
24
Иван Хайме
ЛВ
5
Энцо Барренечеа
ОП
8
Андре Алмейда
ЦП
8
Хави Гуэрра
ЦП
16
Диего Лопес
ЦФ
17
Рафаэль Мир
ЦФ
Барселона
31
Диего Кочен
ВР
1
Иньяки Пенья
ВР
18
Жерар Мартин
ЛЗ
33
Рональд Араухо
ЦЗ
26
Иньиго Мартинес
ЦЗ
22
Эктор Форт
ПЗ
6
Марк Касадо
ОП
20
Пабло Торре
АП
20
Дани Ольмо
АП
9
Роберт Левандовски
ЦФ
10
Пау Виктор
ЦФ
3-3-1-2-1
1
Димитриевски
3
Москера
4
Дьякаби
3
Гасиоровски
21
Васкес
22
Гильямон
3
Ааронс
18
Пепелу
7
Каньос
21
Перес
6
Садик
4-3-3
13
Щесны
23
Кунде
24
Гарсия
5
Кубарси
3
Бальде
7
Лопес
21
де Йонг
8
Педри
9
Торрес
10
Ямаль
11
Рафинья
4
Дьякаби
5
Таррега
5
Таррега
4
Дьякаби
22
Гильямон
5
Барренечеа
5
Барренечеа
22
Гильямон
7
Каньос
24
Хайме
24
Хайме
7
Каньос
21
Перес
16
Лопес
16
Лопес
21
Перес
6
Садик
17
Мир
17
Мир
6
Садик
3
Бальде
18
Мартин
18
Мартин
3
Бальде
5
Кубарси
26
Мартинес
26
Мартинес
5
Кубарси
23
Кунде
22
Форт
22
Форт
23
Кунде
8
Педри
6
Касадо
6
Касадо
8
Педри
11
Рафинья
20
Ольмо
20
Ольмо
11
Рафинья
Остались в запасе
Валенсия
Барселона
25
Георгий Мамардашвили
ВР
14
Хосе Луис Гайя
ЛЗ
36
Икер Кордоба
ЦЗ
8
Андре Алмейда
ЦП
8
Хави Гуэрра
ЦП
11
Луис Риоха
ЛВ
Главный тренер
Карлос Корберан
31
Диего Кочен
ВР
1
Иньяки Пенья
ВР
33
Рональд Араухо
ЦЗ
20
Пабло Торре
АП
9
Роберт Левандовски
ЦФ
10
Пау Виктор
ЦФ
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
Остались в запасе
25
Георгий Мамардашвили
ВР
14
Хосе Луис Гайя
ЛЗ
36
Икер Кордоба
ЦЗ
8
Андре Алмейда
ЦП
8
Хави Гуэрра
ЦП
11
Луис Риоха
ЛВ
Остались в запасе
31
Диего Кочен
ВР
1
Иньяки Пенья
ВР
33
Рональд Араухо
ЦЗ
20
Пабло Торре
АП
9
Роберт Левандовски
ЦФ
10
Пау Виктор
ЦФ
Главный тренер
Карлос Корберан
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
Статистика матча Валенсия - Барселона
2
Всего ударов по воротам
4
17
Удары в створ
1
9
Владение мячом %
23
77
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Угловые удары
3
4
Нарушения
6
7
Офсайды
9
2
Количество передач
241
838
Сейвы
5
1
Точность передач %
73
91
Удары мимо ворот
2
4
Блокированные удары
1
4
Удары из пределов штрафной
2
14
Удары из-за пределов штрафной
2
3

Смотреть прямую трансляцию матча «Валенсия» против «Барселоны», 1/4 кубка Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 6 февраля в 23:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Валенсия»«Барселона»

«Валенсия» – «Барселона»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 6 февраля 2025

Источник: «Бомбардир»
Испания. Кубок Барселона Валенсия
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Роналду ушел из сборной Португалии, кадровые проблемы «Спартака», в ЛЧ побили антирекорд Романцева и другие новости
01:16
Бубнов ответил, кто должен сменить Галактионова в «Локомотиве»
00:57
1
Назван тренер из РПЛ, которого в ближайшие дни могут уволить
00:40
5
Генич объяснил, почему «Зенит» – лидер Земли по полученным пенальти
00:28
20
ЦСКА планирует пойти за защитником сборной России
Вчера, 23:58
3
Стало известно, куда из ЦСКА может уйти Гонду
Вчера, 23:16
6
Раскрыты зимние трансферные планы ЦСКА
Вчера, 23:07
4
Сестра Роналду обратилась к Криштиану после его ухода из сборной
Вчера, 22:59
ВидеоФанатка «МЮ» показала грудь после суперкамбэка с «Ромой»
Вчера, 22:11
5
5 самых ярких страниц биографии Роналду, связанных с Россией
Вчера, 21:25
3
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+