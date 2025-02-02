02.02.2025, воскресенье, 22:45
Франция. Лига 1, 20 тур
Франция. Лига 1, 20 тур
3 : 2
Завершен
Составы команд
Марсель
Марсель
4-4-2
28
Рульи
26
Мерлен
26
Балерди
13
Корнелиус
62
Мурильо
12
Рабьо
23
Хейбьерг
4
Надир
21
Ронжье
11
Энрике
11
Гринвуд
3-1-3-2-1
20
Перри
26
Кумбеди
19
Ниахате
3
Тальяфико
18
Матич
22
Мата
17
Верету
8
Толиссо
10
Шерки
7
Нуама
91
Ляказетт
11
Гринвуд
25
Гарсия
25
Гарсия
11
Гринвуд
26
Мерлен
14
Лирола
14
Лирола
26
Мерлен
4
Надир
9
Гуири
9
Гуири
4
Надир
17
Верету
6
Тессманн
6
Тессманн
17
Верету
18
Матич
23
Алмада
23
Алмада
18
Матич
91
Ляказетт
9
Микаутадзе
9
Микаутадзе
91
Ляказетт
Остались в запасе
Марсель
Лион
12
Жеффри де Ланж
ВР
5
Луис Фелипе
ЦЗ
50
Дэррил Бакола
ЦП
11
Джон Роу
ЛВ
47
Робинио Ваз
ЦФ
11
Нил Мопе
ЦФ
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
40
Реми Дескамп
ВР
16
Абнер
ЛЗ
17
Варме Омари
ЦЗ
15
Дуйе Чалета-Цар
ЦЗ
2
Эйнсли Мэйтленд-Найлс
ПП
9
Enzo Molebe
ЦФ
Главный тренер
Паулу Фонсека
Остались в запасе
12
Жеффри де Ланж
ВР
5
Луис Фелипе
ЦЗ
50
Дэррил Бакола
ЦП
11
Джон Роу
ЛВ
47
Робинио Ваз
ЦФ
11
Нил Мопе
ЦФ
Остались в запасе
40
Реми Дескамп
ВР
16
Абнер
ЛЗ
17
Варме Омари
ЦЗ
15
Дуйе Чалета-Цар
ЦЗ
2
Эйнсли Мэйтленд-Найлс
ПП
9
Enzo Molebe
ЦФ
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
Главный тренер
Паулу Фонсека
Статистика матча Марсель - Лион
5
1
Всего ударов по воротам
20
10
Удары в створ
11
4
Владение мячом %
63
37
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
1
Угловые удары
6
2
Нарушения
13
10
Офсайды
0
2
Количество передач
567
330
Сейвы
2
8
Точность передач %
91
80
Удары мимо ворот
8
2
Блокированные удары
1
4
Удары из пределов штрафной
14
8
Удары из-за пределов штрафной
6
2
xG (ожидаемые голы)
3.25
1.75
Смотреть прямую трансляцию матча «Марсель» против «Лиона», 20-й тур чемпионата Франции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 2 февраля в 22:45 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Марсель» – «Лион»
- Матч можно посмотреть на канале «Okko».
- Также игру будет транслировать «Bettеry».
Источник: «Бомбардир»