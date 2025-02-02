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  • «Марсель» – «Лион»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 2 февраля 2025

«Марсель» – «Лион»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 2 февраля 2025

2 февраля 2025, 21:35
Марсель
02.02.2025, воскресенье, 22:45
Франция. Лига 1, 20 тур
3 : 2
Завершен
Лион
61' М. Гринвуд 64' А. Рабьо 85' Л. Энрике
53' К. Толиссо 72' А. Ляказетт (П)
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Марсель
28
Херонимо Рульи
ВР
26
Кентен Мерлен
ЛЗ
62
Микаэль Мурильо
ЦЗ
26
Леонардо Балерди
(К) ЦЗ
13
Дерек Корнелиус
ЦЗ
11
Луис Энрике
ЛВ
12
Адриан Рабьо
ЦП
21
Валантен Ронжье
ЦП
23
Пьер-Эмиль Хейбьерг
ЦП
4
Билял Надир
ЦП
11
Мэйсон Гринвуд
ПВ
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
Лион
20
Лукас Перри
ВР
3
Николас Тальяфико
ЛЗ
19
Мусса Ниахате
ЦЗ
26
Саэль Кумбеди
ПЗ
7
Эрнест Нуама
ЛВ
18
Неманья Матич
ОП
22
Клинтон Мата
ЦП
17
Жордан Верету
ЦП
8
Корентен Толиссо
ЦП
10
Райан Шерки
АП
91
Александр Ляказетт
(К) ЦФ
Главный тренер
Паулу Фонсека
Марсель
12
Жеффри де Ланж
ВР
25
Улиссес Гарсия
ЛЗ
5
Луис Фелипе
ЦЗ
14
Поль Лирола
ПЗ
11
Джон Роу
ЛВ
50
Дэррил Бакола
ЦП
47
Робинио Ваз
ЦФ
11
Нил Мопе
ЦФ
9
Амин Гуири
ЦФ
Лион
40
Реми Дескамп
ВР
16
Абнер
ЛЗ
17
Варме Омари
ЦЗ
15
Дуйе Чалета-Цар
ЦЗ
6
Таннер Тессманн
ЦП
23
Тиаго Алмада
АП
2
Эйнсли Мэйтленд-Найлс
ПП
9
Enzo Molebe
ЦФ
9
Жорж Микаутадзе
ЦФ
4-4-2
28
Рульи
26
Мерлен
26
Балерди
13
Корнелиус
62
Мурильо
12
Рабьо
23
Хейбьерг
4
Надир
21
Ронжье
11
Энрике
11
Гринвуд
3-1-3-2-1
20
Перри
26
Кумбеди
19
Ниахате
3
Тальяфико
18
Матич
22
Мата
17
Верету
8
Толиссо
10
Шерки
7
Нуама
91
Ляказетт
11
Гринвуд
25
Гарсия
25
Гарсия
11
Гринвуд
26
Мерлен
14
Лирола
14
Лирола
26
Мерлен
4
Надир
9
Гуири
9
Гуири
4
Надир
17
Верету
6
Тессманн
6
Тессманн
17
Верету
18
Матич
23
Алмада
23
Алмада
18
Матич
91
Ляказетт
9
Микаутадзе
9
Микаутадзе
91
Ляказетт
Остались в запасе
Марсель
Лион
12
Жеффри де Ланж
ВР
5
Луис Фелипе
ЦЗ
50
Дэррил Бакола
ЦП
11
Джон Роу
ЛВ
47
Робинио Ваз
ЦФ
11
Нил Мопе
ЦФ
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
40
Реми Дескамп
ВР
16
Абнер
ЛЗ
17
Варме Омари
ЦЗ
15
Дуйе Чалета-Цар
ЦЗ
2
Эйнсли Мэйтленд-Найлс
ПП
9
Enzo Molebe
ЦФ
Главный тренер
Паулу Фонсека
Остались в запасе
12
Жеффри де Ланж
ВР
5
Луис Фелипе
ЦЗ
50
Дэррил Бакола
ЦП
11
Джон Роу
ЛВ
47
Робинио Ваз
ЦФ
11
Нил Мопе
ЦФ
Остались в запасе
40
Реми Дескамп
ВР
16
Абнер
ЛЗ
17
Варме Омари
ЦЗ
15
Дуйе Чалета-Цар
ЦЗ
2
Эйнсли Мэйтленд-Найлс
ПП
9
Enzo Molebe
ЦФ
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
Главный тренер
Паулу Фонсека
Статистика матча Марсель - Лион
5
1
Всего ударов по воротам
20
10
Удары в створ
11
4
Владение мячом %
63
37
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
1
Угловые удары
6
2
Нарушения
13
10
Офсайды
0
2
Количество передач
567
330
Сейвы
2
8
Точность передач %
91
80
Удары мимо ворот
8
2
Блокированные удары
1
4
Удары из пределов штрафной
14
8
Удары из-за пределов штрафной
6
2
xG (ожидаемые голы)
3.25
1.75

Смотреть прямую трансляцию матча «Марсель» против «Лиона», 20-й тур чемпионата Франции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 2 февраля в 22:45 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Марсель»«Лион»

«Марсель» – «Лион»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 2 февраля 2025

Источник: «Бомбардир»
Франция. Лига 1 Лион Марсель
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