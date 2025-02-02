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  • «Брентфорд» – «Тоттенхэм»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 2 февраля января 2025

«Брентфорд» – «Тоттенхэм»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 2 февраля января 2025

2 февраля 2025, 15:50
Брентфорд
02.02.2025, воскресенье, 17:00
Англия. Премьер-лига, 24 тур
0 : 2
Завершен
Тоттенхэм
29' В. Янельт (АГ) 87' П. Сарр
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брентфорд
12
Хакон Рафн Валдимарссон
ВР
20
Кристоффер Айер
ЦЗ
22
Натан Коллинс
ЦЗ
4
Сепп ван ден Берг
ЦЗ
23
Кин Льюис-Поттер
ЛВ
9
Йоанн Висса
ЛВ
24
Миккель Дамсгор
ЛВ
27
Виталий Янельт
ОП
23
Кристиан Нергор
(К) ЦП
7
Кевин Шаде
ПВ
19
Брайан Мбемо
ПВ
Главный тренер
Томас Франк
Тоттенхэм
31
Антонин Кински
ВР
33
Бен Дэвис
ЛЗ
23
Педро Порро
ПЗ
99
Джед Спенс
ПЗ
7
Хын-Мин Сон
(К) ЛВ
47
Майки Мур
ЛВ
28
Ив Биссума
ЦП
30
Родриго Бентанкур
ЦП
21
Деян Кулушевски
ПВ
47
Ришарлисон
ЦФ
14
Арчи Грей
ЦФ
Главный тренер
Анге Постекоглу
Брентфорд
13
Julian Eyestone
ВР
2
Этан Пайннок
ЦЗ
15
Бен Ми
ЦЗ
33
Майкл Кайоде
ПЗ
26
Юнус Эмре Конак
ОП
8
Матиас Йенсен
ЦП
25
Парис Магома
ЦП
14
Фабиу Карвалью
АП
6
Егор Ярмолюк
АП
Тоттенхэм
40
Брэндон Остин
ВР
3
Серхио Регилон
ЛЗ
66
Malachi Hardy
ЦЗ
59
Данте Кассанова
ЦЗ
52
Каллум Олусеси
ЦП
29
Папе Сарр
ЦП
15
Лукас Бергвалл
АП
17
Дамола Аджайи
ЦФ
18
Дейн Скарлетт
ЦФ
3-1-1-3-2
12
Валдимарссон
20
Айер
22
Коллинс
4
ван ден Берг
27
Янельт
23
Нергор
24
Дамсгор
9
Висса
19
Мбемо
23
Льюис-Поттер
7
Шаде
3-2-3-2
31
Кински
99
Спенс
23
Порро
33
Дэвис
28
Биссума
30
Бентанкур
21
Кулушевски
7
Сон
47
Мур
14
Грей
47
Ришарлисон
20
Айер
33
Кайоде
33
Кайоде
20
Айер
27
Янельт
8
Йенсен
8
Йенсен
27
Янельт
23
Нергор
14
Карвалью
14
Карвалью
23
Нергор
28
Биссума
29
Сарр
29
Сарр
28
Биссума
47
Мур
15
Бергвалл
15
Бергвалл
47
Мур
47
Ришарлисон
18
Скарлетт
18
Скарлетт
47
Ришарлисон
Остались в запасе
Брентфорд
Тоттенхэм
13
Julian Eyestone
ВР
2
Этан Пайннок
ЦЗ
15
Бен Ми
ЦЗ
26
Юнус Эмре Конак
ОП
25
Парис Магома
ЦП
6
Егор Ярмолюк
АП
Главный тренер
Томас Франк
40
Брэндон Остин
ВР
3
Серхио Регилон
ЛЗ
66
Malachi Hardy
ЦЗ
59
Данте Кассанова
ЦЗ
52
Каллум Олусеси
ЦП
17
Дамола Аджайи
ЦФ
Главный тренер
Анге Постекоглу
Остались в запасе
13
Julian Eyestone
ВР
2
Этан Пайннок
ЦЗ
15
Бен Ми
ЦЗ
26
Юнус Эмре Конак
ОП
25
Парис Магома
ЦП
6
Егор Ярмолюк
АП
Остались в запасе
40
Брэндон Остин
ВР
3
Серхио Регилон
ЛЗ
66
Malachi Hardy
ЦЗ
59
Данте Кассанова
ЦЗ
52
Каллум Олусеси
ЦП
17
Дамола Аджайи
ЦФ
Главный тренер
Томас Франк
Главный тренер
Анге Постекоглу
Статистика матча Брентфорд - Тоттенхэм
1
Всего ударов по воротам
20
13
Удары в створ
4
2
Владение мячом %
54
46
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Угловые удары
10
3
Нарушения
4
11
Офсайды
0
1
Количество передач
470
420
Сейвы
1
3
Точность передач %
81
83
Удары мимо ворот
10
5
Блокированные удары
6
6
Удары из пределов штрафной
14
8
Удары из-за пределов штрафной
6
5
xG (ожидаемые голы)
2.29
0.75

Смотреть прямую трансляцию матча «Брентфорд» против «Тоттенхэма», 24-й тур чемпионата Англии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 2 февраля в 17:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Брентфорд» – «Тоттенхэм»

«Брентфорд» – «Тоттенхэм»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 2 февраля января 2025

Источник: «Бомбардир»
Англия. Премьер-лига Тоттенхэм Брентфорд
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