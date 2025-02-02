02.02.2025, воскресенье, 17:00
Англия. Премьер-лига, 24 тур
Англия. Премьер-лига, 24 тур
0 : 2
Завершен
Составы команд
Брентфорд
Брентфорд
3-1-1-3-2
12
Валдимарссон
20
Айер
22
Коллинс
4
ван ден Берг
27
Янельт
23
Нергор
24
Дамсгор
9
Висса
19
Мбемо
23
Льюис-Поттер
7
Шаде
3-2-3-2
31
Кински
99
Спенс
23
Порро
33
Дэвис
28
Биссума
30
Бентанкур
21
Кулушевски
7
Сон
47
Мур
14
Грей
47
Ришарлисон
20
Айер
33
Кайоде
33
Кайоде
20
Айер
27
Янельт
8
Йенсен
8
Йенсен
27
Янельт
23
Нергор
14
Карвалью
14
Карвалью
23
Нергор
28
Биссума
29
Сарр
29
Сарр
28
Биссума
47
Мур
15
Бергвалл
15
Бергвалл
47
Мур
47
Ришарлисон
18
Скарлетт
18
Скарлетт
47
Ришарлисон
Остались в запасе
Брентфорд
Тоттенхэм
13
Julian Eyestone
ВР
2
Этан Пайннок
ЦЗ
15
Бен Ми
ЦЗ
26
Юнус Эмре Конак
ОП
25
Парис Магома
ЦП
6
Егор Ярмолюк
АП
Главный тренер
Томас Франк
40
Брэндон Остин
ВР
3
Серхио Регилон
ЛЗ
66
Malachi Hardy
ЦЗ
59
Данте Кассанова
ЦЗ
52
Каллум Олусеси
ЦП
17
Дамола Аджайи
ЦФ
Главный тренер
Анге Постекоглу
Остались в запасе
13
Julian Eyestone
ВР
2
Этан Пайннок
ЦЗ
15
Бен Ми
ЦЗ
26
Юнус Эмре Конак
ОП
25
Парис Магома
ЦП
6
Егор Ярмолюк
АП
Остались в запасе
40
Брэндон Остин
ВР
3
Серхио Регилон
ЛЗ
66
Malachi Hardy
ЦЗ
59
Данте Кассанова
ЦЗ
52
Каллум Олусеси
ЦП
17
Дамола Аджайи
ЦФ
Главный тренер
Томас Франк
Главный тренер
Анге Постекоглу
Статистика матча Брентфорд - Тоттенхэм
1
Всего ударов по воротам
20
13
Удары в створ
4
2
Владение мячом %
54
46
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Угловые удары
10
3
Нарушения
4
11
Офсайды
0
1
Количество передач
470
420
Сейвы
1
3
Точность передач %
81
83
Удары мимо ворот
10
5
Блокированные удары
6
6
Удары из пределов штрафной
14
8
Удары из-за пределов штрафной
6
5
xG (ожидаемые голы)
2.29
0.75
Смотреть прямую трансляцию матча «Брентфорд» против «Тоттенхэма», 24-й тур чемпионата Англии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 2 февраля в 17:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Брентфорд» – «Тоттенхэм»
- Матч можно посмотреть на канале «Sportcast».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»