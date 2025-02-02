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  • «Ювентус» – «Эмполи»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 2 февраля 2025

«Ювентус» – «Эмполи»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 2 февраля 2025

2 февраля 2025, 13:20
Ювентус
02.02.2025, воскресенье, 14:30
Италия. Серия А, 23 тур
4 : 1
Завершен
Эмполи
61' Р. Коло Муани 64' Р. Коло Муани 90' Д. Влахович 90+2' Ф. Консейсау
4' М. Де Шильо
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ювентус
20
Микеле Ди Грегорио
ВР
4
Федерико Гатти
ЦЗ
37
Николо Савона
ПЗ
31
Николас Гонсалес
ЛВ
12
Ренату Вейга
ОП
5
Мануэль Локателли
(К) ОП
8
Тен Коопмейнерс
ОП
22
Уэстон МакКенни
ЦП
9
Рандаль Коло Муани
ЦФ
22
Тимоти Веа
ЦФ
10
Кенан Йылдыз
ЦФ
Главный тренер
Тиаго Мотта
Эмполи
32
Девис Васкес
ВР
13
Либерато Кэкачей
ЛЗ
35
Лука Мариануччи
ЦЗ
44
Ардиан Исмайли
(К) ЦЗ
22
Маттиа Де Шильо
ПЗ
11
Эммануэль Гьяси
ЛВ
6
Лиам Хендерсон
ЦП
10
Якопо Фаццини
ЦП
29
Лоренцо Коломбо
ЦФ
94
Себастьяно Эспозито
ЦФ
18
Фаустино Анджорин
РФ
Главный тренер
Роберто Д'Аверса
Ювентус
25
Карло Пинсольо
ВР
1
Маттиа Перин
ВР
73
Йонас Рухи
ЛЗ
20
Альберту Кошта
ЦЗ
11
Самуэль Мбангула
ЛВ
12
Дуглас Луис
ОП
19
Кефрен Тюрам
ОП
17
Василие Аджич
ЦП
44
Николо Фаджоли
АП
7
Франсишку Консейсау
ПВ
28
Душан Влахович
ЦФ
Эмполи
16
Марко Сильвестри
ВР
12
Якопо Сегетти
ВР
36
Dawid Bembnista
ЦЗ
29
Лоренцо Тосто
ЦЗ
2
Саба Гогличидзе
ЦЗ
10
Жуниор Самбья
ПЗ
21
Jacopo Bacci
ЦП
14
Юссеф Мале
ЦП
14
Шимон Журковски
ЦП
18
Brayan
ЦФ
90
Ismael Konate
ЦФ
2-3-1-1-3
20
Ди Грегорио
4
Гатти
37
Савона
12
Вейга
5
Локателли
8
Коопмейнерс
22
МакКенни
31
Гонсалес
10
Йылдыз
22
Веа
9
Муани
4-2-1-3
32
Васкес
22
Де Шильо
35
Мариануччи
44
Исмайли
13
Кэкачей
6
Хендерсон
10
Фаццини
11
Гьяси
18
Анджорин
94
Эспозито
29
Коломбо
22
МакКенни
19
Тюрам
19
Тюрам
22
МакКенни
31
Гонсалес
7
Консейсау
7
Консейсау
31
Гонсалес
10
Йылдыз
28
Влахович
28
Влахович
10
Йылдыз
35
Мариануччи
29
Тосто
29
Тосто
35
Мариануччи
44
Исмайли
2
Гогличидзе
2
Гогличидзе
44
Исмайли
6
Хендерсон
21
21
6
Хендерсон
18
Анджорин
14
Журковски
14
Журковски
18
Анджорин
94
Эспозито
90
90
94
Эспозито
Остались в запасе
Ювентус
Эмполи
25
Карло Пинсольо
ВР
1
Маттиа Перин
ВР
73
Йонас Рухи
ЛЗ
20
Альберту Кошта
ЦЗ
12
Дуглас Луис
ОП
17
Василие Аджич
ЦП
44
Николо Фаджоли
АП
11
Самуэль Мбангула
ЛВ
Главный тренер
Тиаго Мотта
16
Марко Сильвестри
ВР
12
Якопо Сегетти
ВР
36
Dawid Bembnista
ЦЗ
10
Жуниор Самбья
ПЗ
14
Юссеф Мале
ЦП
18
Brayan
ЦФ
Главный тренер
Роберто Д'Аверса
Остались в запасе
25
Карло Пинсольо
ВР
1
Маттиа Перин
ВР
73
Йонас Рухи
ЛЗ
20
Альберту Кошта
ЦЗ
12
Дуглас Луис
ОП
17
Василие Аджич
ЦП
44
Николо Фаджоли
АП
11
Самуэль Мбангула
ЛВ
Остались в запасе
16
Марко Сильвестри
ВР
12
Якопо Сегетти
ВР
36
Dawid Bembnista
ЦЗ
10
Жуниор Самбья
ПЗ
14
Юссеф Мале
ЦП
18
Brayan
ЦФ
Главный тренер
Тиаго Мотта
Главный тренер
Роберто Д'Аверса
Статистика матча Ювентус - Эмполи
1
2
Всего ударов по воротам
23
10
Удары в створ
8
3
Владение мячом %
56
44
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
0
2
Угловые удары
8
6
Нарушения
14
13
Офсайды
0
1
Количество передач
382
305
Сейвы
2
4
Точность передач %
79
70
Удары мимо ворот
7
3
Блокированные удары
8
4
Удары из пределов штрафной
14
5
Удары из-за пределов штрафной
9
5
xG (ожидаемые голы)
1.56
0.7

Смотреть прямую трансляцию матча «Ювентус» против «Эмполи», 23-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 2 февраля в 14:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Ювентус»«Эмполи»

«Ювентус» – «Эмполи»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 2 февраля 2025

Источник: «Бомбардир»
Италия. Серия А Эмполи Ювентус
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